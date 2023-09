Frankfurt/Main -Wer oder was ist eigentlich Hisense? Das wird sich derzeit mancher fragen – beim Fußballgucken vor dem Fernseher. Denn Hisense ist in allen Arenen und bei allen Spielen der Europameisterschaft dabei, auf den Werbebanden. Hisense zählt einer der zehn „offiziellen Sponsoren“ des Turniers. Die dem Veranstalter Uefa viele Millionen Euro in die Kasse spülen. Doch Schlägereien auf den Rängen, Hooligans in französischen Innenstädten, Böller, Bengalos und die Angst vor Terror bringen das bislang höchst lukrative Geschäftsmodell ins Wanken.

Bei allen Spielen der Europameisterschaft mit dabei: Hisense gehört zu den zehn „offiziellen Sponsoren“ des Turniers. dpa

Sponsoring wird von den Unternehmen, die es betreiben, als gut durchkalkuliertes Business beschrieben. So auch die Firma Hisense, die im Geschäft mit Fernsehapparaten weltweit die Nummer drei ist. Im Heimatland ist sie sogar der Marktführer. Mit dem EM-Sponsoring wolle man vor allem „die Bekanntheit in Europa steigern“, teilt das Unternehmen auf Anfrage mit. Aber das Engagement lenke auch in anderen Regionen das Interesse auf die Marke Hisense, da die Europameisterschaft von Fußballfans in aller Welt verfolgt werde. Auch in China genießt europäischer Fußball einen hohen Stellenwert.

Sponsoring massiv überschätzt

Die Matches bilden ein hochemotionales Umfeld. Und das TV-Gerät ist es, das die bewegten Bilder der Kicker auf dem grünen Rasen in die Wohnzimmer bringt. Doch wirklich messbar sind die Effekte des Sponsorings nicht. Die Einschätzungen über die Wirkungen gehen weit auseinander. Für Gert G. Wagner vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) steht fest, dass Sponsoring von den Sponsoren massiv überschätzt werde. „Letztlich steckt häufig die Liebhaberei von Managern dahinter, die die Nähe zu den Stars suchen“, sagt der Ökonom, der sich seit langem mit dem Profifußball beschäftigt. Es gibt auf der anderen Seite aber eine Reihe von Marketingexperten wie Peter Rohlmann, die darauf hinweisen, dass die Omnipräsenz bei den Liveübertragungen gar nicht hoch genug taxiert werden könnte. Damit werde bei gleichem finanziellem Einsatz ein Vielfaches der Aufmerksamkeit von konventioneller Werbung erreicht.

Die Logos der Sponsoren sind auch bei Pressekonferenzen, wie hier mit Thomas Schneider und Mats Hummels, prägnant platziert. dpa

Fest steht jedenfalls, dass die Zehn der Uefa insgesamt rund 450 Millionen Euro zahlen, um zum erlesenen Kreis der offiziellen EM-Sponsoren zu gehören. Für einige der Firmen, die schon länger dabei sind, ist die Werbung auf der Bande nach Wagners Einschätzung ein Muss. Etwa für Adidas: der Sportartikler präsentiert sich als Partner des Dachverbandes des europäisches Fußballs, stellt auch die Spielbälle zur Verfügung und kleidet die Schiedsrichter ein. Aber auch Coca-Cola oder der Reifenhersteller Continental könnten sich ein Kneifen nicht erlauben: „Das würde nur Gerüchte schüren, dass die Konzerne es sich nicht mehr leisten können, Geld zum quasi Fenster hinaus zu werfen“, so Wagner.

Womöglich ein Zustand der Übersättigung

Doch jetzt droht die Reklame auch noch in Negativwerbung umzukippen. „Über der EM liegt ein Schatten“, sagt Rohlmann. Hooligans wissen, dass ihnen jetzt in Frankreich für ihr Randalieren in Presse, Funk und Fernsehen eine riesige, weil globale Bühne geboten wird. Und für Terrororganisationen dürften allein schon die massiven Sicherheitsmaßnahmen mit schwer bewaffneten Soldaten und Polizisten schon eine Genugtuung sein. „Wir stehen vor einem riesigen, generellen Problem“, betont Rohlmann. Es werde in wenigen Wochen bei den Olympischen Spielen in Rio erneut sichtbar werden.

Auch auf den Fotos zu Randalen auf den Rängen sind die Logos der Sponsoren zu sehen. dpa

Die Diagnose des Experten für Sportmarketing: Die Großereignisse sind immer größer geworden, es wurden damit immer höhere Summen für das Sponsoring gezahlt. Zugleich wurde die Berichterstattung der Medien immer höher gedreht. Doch damit ist auch die Anfälligkeit für Störungen und die Gefahr eines Missbrauchs der Veranstaltungen durch nicht unbedingt wohlmeinende Akteure gewachsen. Rohlmann vermutet, dass jetzt womöglich ein Kipppunkt erreicht wurde – zumindest für den Fußball. Er verweist darauf, dass weniger Besucher zum Public-Viewing kommen und dass der Verkauf von Trikots und anderen Fanartikeln deutlich nachgelassen hat: „Gut möglich, dass wir einen Zustand der Übersättigung erreicht haben.“

Sponsorengeld lässt sich relativ kurzfristig umleiten

Was bedeutet das für die Sponsoren? Wenn die Manager tatsächlich rational handeln, werden sie sich genau analysieren lassen, wie die EM gewirkt hat. Schließlich lässt sich Sponsorengeld auch relativ kurzfristig umleiten, etwa in die Unterstützung von Opernhäusern oder von Kinderhilfsorganisationen, wo keine Gefahr besteht, Geld für Negativ-Schlagzeilen auszugeben. Davon will der chinesische Fernsehgeräte-Hersteller allerdings nichts wissen: „Hisense bewertet das Sponsoring bis jetzt sehr positiv. Wir registrieren ein starkes Interesse zahlreicher Medien, die Hisense noch gar nicht kannten.“ Und: „Trotz Hooligan-Gewalt und Terrordrohungen, die wir sehr bedauern, erleben wir vor Ort in Frankreich bei unseren Fanaktionen eine sehr positive Stimmung.“

Wagner macht denn auch darauf aufmerksam, dass es bislang keine Bilder mit einer unmittelbaren Verknüpfung von Randale und Sponsoren-Logos gegeben hat. Und die Zwischenfälle aus der Vorrunde würden schnell in Vergessenheit geraten - wenn es vom Achtelfinale an begeisternder Fußball nebst intensiver Berichterstattung geboten werde und wenn es keinen schweren Terroranschlag gebe.#