Nashville -Ein Video aus Nashville (USA) sorgt momentan bei den Internet-Nutzern für jede Menge Gänsehaut.

Darauf zu sehen: Ein offensichtlich schwer kranker Mann, der am Fenster sitzt. Vor seinem Haus stehen hunderte junge Menschen und singen ein Lied.

„Es war eine spontane Entscheidung“

Es ist die Geschichte von Ben Ellis. Der Lateinlehrer ist an Speiseröhrenkrebs erkrankt und kämpft seit Monaten gegen die Krankheit. Er unterrichtet an der Christ Presbyterian Academy in Nashville. Doch seit Dezember kann er wegen der Krankheit nicht mehr arbeiten.

Mitten in einer Unterrichtsstunde entschieden die Schüler etwas Besonderes für ihren kranken Lehrer zu machen. „Das war eine spontane Entscheidung. Die Schüler waren gerade mitten im Unterricht. Sie ließen einfach alles stehen und liegen, um eine wichtige Lektion des Lebens zu lernen: über Liebe, Zusammenhalt und Barmherzigkeit,“ schreibt eine Kollegin von Ellis unter das Video bei Facebook.

Über 400 Schüler und Lehrer machten sich auf dem Weg zum Wohnhaus des Lateinlehrers und sangen ein Lied für ihn.

Das Video zeigt, wie gerührt Ellis von dieser Aktion ist. Es wurde bei Facebook bereits über 26 Millionen Mal angesehen und erhält viel Zuspruch. (red/sul)

