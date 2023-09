Prächtige Farben, zauberhaftes Licht, herrliche Gerüche – Herbstzeit ist Genießerzeit. Bevor sich unsere Natur in ihre Winterpause verabschiedet, bittet sie noch einmal zum großen Finale! Und wir wollen die Super-Show des Herbstes mit Ihnen feiern: Ab heute gibt es das neue „Aufs Land!“ am Kiosk – mit den prachtvollsten Höhepunkten unserer Heimat!



Immer mehr Großstadtpflanzen ernten ihr eigenes Gemüse. Wir zeigen die schönsten Bauerngärten – und erzählen die Geschichte dahinter. Ja, unsere Heimat ist immer für eine außergewöhnliche Geschichte gut. Denn Menschen mit Visionen, davon gibt es in Brandenburg so einige.



Etwa die Geschichte eines jungen Ehepaares aus dem Schwäbischen, das mit viel Leidenschaft und Geduld im Oderbruch seinen ihren eigenen Bio-Bauernhof aufbaut.



Oder die Geschichte eines Berliner Anwalts, der eine ganze Insel im Gudelacksee bei Lindow kaufte, um Kindern das Abenteuer Natur nahzubringen. Und dann gibt es auch noch die Geschichte eines Mannes, der sich seinen Kindheitstraum erfüllte – und eine alte Mühle restaurierte.

Zum Herbst gehört natürlich immer auch ein guter Schluck Wein. Wir waren bei der Weinlese auf dem Wachtelberg in Werder dabei.

Genießer haben im Herbst natürlich auch Pilze auf dem Zettel. Für unsere „Aufs Land!“-Autorin sind Pfifferlinge das höchste der Gefühle. Inge Ahrens schwärmt uns den Mund wässrig. Und natürlich haben wir uns wieder auf die Jagd nach den leckersten Rezepten für Wild, Fisch und herzhaftes Gemüse begeben.



Dazu gibt es wieder jede Menge Bastel-Tipps für die ungemütlichen Tage draußen. Wir zeigen beispielsweise, dass der Klassiker Kürbis auch ganz anders kann oder wie man aus Holzresten wunderbare Einzelstücke zaubern kann.

Kurz: 84 Seiten, prall mit Anregungen und Tipps für einen herrlichen Herbst!



