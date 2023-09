Einen Tag nach der Entlassung von Louis van Gaal verdichten sich bei Manchester United die Anzeichen für eine baldige Unterschrift von Star-Teammanager José Mourinho. Wie die BBC berichtet, trafen sich am Dienstag Vertreter des englischen Rekordmeisters in London mit Mourinhos Berater Jorge Mendes. Eine Entscheidung könnte demnach noch in dieser Woche fallen.



Die Reaktionen auf die bevorstehende Verpflichtung des Portugiesen fielen bei den Klub-Idolen Peter Schmeichel und Eric Cantona gemischt aus. Mourinho zu verpflichten, sei eine „mutige Entscheidung“, sagte Schmeichel, der frühere Trainer von Real Madrid und des FC Chelsea könne das Glück zurück ins Old Trafford bringen. Schmeichel verwies aber auch auf die zahlreichen Reibereien, die der 53-Jährige bereits mit Sportdirektoren, Klub-Präsidenten und gar einer Teamärztin hatte.



Cantona zweifelt an Mourinho

Auch Cantona ist sich nicht sicher, ob Mourinho so richtig zu den Red Devils passt. „Ich liebe seine Persönlichkeit und seine Leidenschaft für das Spiel, seinen Humor“, sagte Cantona der Zeitung Guardian: „Er gewinnt Wettbewerbe. Aber ich glaube nicht, dass er die Art Fußball spielen lässt, die den Fans von Manchester United gefällt. Auch wenn sie gewinnen sollten.“ (sid)