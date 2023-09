Bochum -Eine umherirrende Ente hat am Freitagmorgen den Berufsverkehr auf der Autobahn 43 bei Bochum für rund 20 Minuten lahm gelegt. Die Polizei bedankte sich am Mittag für die Geduld der Verkehrsteilnehmer. Laut Mitteilung war die Ente zwischen den Fahrbahnen und dem Mittelstreifen immer wieder hin und her geflattert, so dass die Beamten den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen stoppen mussten.

„Mehrere im Stau wartende Verkehrsteilnehmer zeigten sich sehr geduldig und boten ihre Hilfe beim Einfangen an“, teilte die Dortmunder Polizei mit. Schließlich gelang die Rettung per Kescher. Der Ausreißer durfte sich vom Stress auf der Polizeiwache ausruhen, dann ging es für „Gustl“, wie die Polizisten die Ente getauft hatten, zur Tierschutzstation. (dpa)