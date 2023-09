Ferch -Total groggy, aber glücklich, kuschelt sich die wohl berühmteste Dackeldame Deutschlands an ihr Frauchen Jutta Kühl (72). Nach einer jahrelangen Odyssee und einem erbitterten Rechtsstreit ist die Dackel-Hündin Bonny (5) endlich zurück im alten, neuen Zuhause.



...und lässt sich von Herrchen Manfred den Bauch kraulen. Eric Richard

„Es war, als wäre sie nie weggewesen. Sie ging in ihr Körbchen, hat den Garten erkundet und aufs Wort gehört“, erzählt Jutta Kühl.



Sonnabend gegen 22.30 Uhr hatte die Rentnerin und ihr Enkel Florian (23) Bonny von einer Tankstelle in München abgeholt. Den Treff hatte ein Rechtsanwalt bestimmt. Denn um Bonny war seit Jahren vor Gerichten gestritten worden (KURIER berichtete).



Die unglücksselige Geschichte begann am 29. April 2012. Bonnys Herrchen, der ehemalige Revierförster Manfred Kühl (74) aus Ferch, hatte mit Bonny ein Jagdtraining gemacht – denn die damals neun Monate alte Hündin sollte ein geprüfter Jagdhund werden. Kühls Frau Jutta hatte ihm den Hund zum 70. Geburtstag geschenkt.



Nach dem Training fuhr Kühl beim Spargelhof Klaistow vorbei, um mit der Hof-Chefin etwas zu besprechen. Die vom Training müde Bonny blieb im Auto. Doch als Kühl kurz darauf zurückkam, sprang Bonny aus dem Auto und verschwand in der Menschenmenge.



„Ich hab gerufen, in Klaistow wurden Lautsprecher-Durchsagen gemacht und die Polizei wurde benachrichtigt“, erinnert sich Kühl, der mit seiner Familie auch Hunderte Vermisstenzettel aufgehängt hatte – aber Bonny blieb verschwunden.



Jan T. und seine Lebensgefährtin Anne K. aus Bayern wollen den Hund kurz nach seinem Verschwinden an der Autobahn aufgelesen haben – sie machten aus Bonny eine Lulu.



Zwei Jahre später beantragte Anne K. beim Züchter von Bonny neue Geburtspapiere – aufgrund des implantierten Erkennungschip hatte sie den Züchter ermittelt. Doch der informierte Familie Kühl – und der Rechtsstreit begann. Das Potsdamer Landgericht entschied jetzt, dass aus Lulu wieder Bonny wird und an die rechtmäßigen Halter herausgegeben werden muss.



Bei Bonnys Übergabe am Sonnabend hat Jutta Kühl die vom Gericht verordneten 3271,16 Euro in bar für Futter und Tierarztkosten übergeben.



Dafür gab es Tränen auf der anderen Seite, bei den zwischenzeitlichen Besitzern aus Bayern: „Es war, als würde man sein eigenes Kind weggenommen bekommen“, sagte Jan T., während Frau Anne weinte. Jutta Kühl zum KURIER: „Ich habe auch geweint, aber vor Glück und Erleichterung.“



Die lange Autofahrt von München nach Ferch haben Bonny und Jutta Kühl hinten auf der Rückbank gekuschelt – während Enkel Florian fuhr. „Mal ist Bonny in meinen Armen eingeschlafen, mal hat sie an meinen Füßen gelegen. Ich bin mir sicher, dass sie sich an mich erinnert hat. Sie wollte auch ständig gekraut werden“, sagt Kühl gerührt. Jede Stunde haben Oma und Enkel angehalten, damit Bonny trinken und sich erleichtern kann.



Gegen 22.30 Uhr waren die Kühls endlich zu Hause. Ganz behutsam hat Jutta Kühl die verschlafene Bonny in dem großen Haus mit dem Riesen-Garten am Schwielowsee abgesetzt. „Dann ist Bonny durch das Haus getrottet, hat alles beschnuppert und in ihr Körbchen gehopst als wäre nichts gewesen – wir hatten es nie weggeräumt.“



Die Nacht hat die neue, vierbeinige Bewohnerin vor Florians Bett geschlafen. Als bei dem Rettungssanitäter um 5 Uhr der Wecker klingelte, war auch Bonny hellwach. „Wie selbstverständlich ist sie in die Küche gedackelt und hat von ihrem Dosenfutter genascht“, erzählt Manfred Kühl. Danach war erstmal eine ausgiebige Schnuppertour im Garten angesagt. „Es war so niedlich, als sie ihren gelben Ball entdeckt und damit gespielt hat“, sagt Kühl gerührt.



Und weil auch agile Dackel trotz der kurzen Beinchen lange Spaziergänge mögen, haben sich die Kühls nach dem Frühstück auf in den Wald gemacht.



Dort gab es für Bonny die nächste große Überraschung. Sie hatte Schnupperkontakt mit Dackeldame Cira. Die 11 Monate alte Hündin gehört Florian.



Die zwei Dackelmädchen sollten sich auf neutralem Boden treffen. „Zuhause hätte es vielleicht Stress gegeben, weil jeder Dackel Revieransprüche hat“, klärt Jäger Manfred Kühl auf. Aber die Angst war unbegründet – beide Hunde haben sich bereits angefreundet. Im Dackelgalopp düsen sie jetzt gemeinsam durch den Garten. Für Bonny kann das nur gut sein. Denn sie ist etwas mopsig – die Münchener haben sie zu gut gefüttert. Wenn Bonny will, kann sie auch mit Manfred Kühl und Florian wie früher mit zur Jagd gehen – die beste Abspeckkur für dicke Dackeldamen.

