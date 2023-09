Berlin -Anfang Januar hatte US-Präsident Donald Trump noch versucht die Veröffentlichung des Enhüllungsbuches „Fire and Fury“ zu verhindern – doch vergebens. Der Termin wurde damals vier Tage vorgezogen, das Buch von Autor und Journalist Michael Wolff auf den amerikanischen Markt gebracht.

Wolffs Bericht aus dem Weißen Haus unter Trump wurde in den USA zum Sensationserfolg.

Die deutsche Ausgabe des Enthüllungsbuchs erscheint am Freitag im Rowohlt Verlag. Die erste Auflage geht mit 300. 000 Exemplaren an den Start. Einen Einblick in das Buch bekommen Sie bereits hier.

Live zu sehen und zu hören ist Michael Wolff im Februar auf der lit.Cologne in Köln. Am 28. Februar liest er dort aus seinem Werk. Tickets gibt es hier. (red/dpa)

