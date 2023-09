Washington -Blitzschnell sollen sich die beiden Diebinnen das Paket, das vor der Haustür des Gürtel-Designers Sergio Moreia lag, gegriffen haben. Der Inhalt des Päckchens: ein nachgemachter WWE-Wrestling-Gürtel, der für den krebskranken Timmy veredeln sollte. Dies berichtet CNN.

Der Gürtel sollte ein Geschenk für den Fünfährigen sein, der ein großer Fan der Sportart ist. Der Junge leidet an Authismus und wurde im letzten Oktober mit einem Hirntumor diagnostiziert, heißt es in dem Bericht.

Glücklicherweise filmte die Überwachungskamera des Designers die beiden Diebinnen, als sie sich das Paket schnappten. Die Polizei veröffentlichte daraufhin Fotos, lokale Medien berichteten über den Fall. Die beiden Frauen bekamen das offenbar mit und brachten den Gürtel zusammen mit einem vierseitigen Entschuldigungsschreiben zurück.

Die Diebinnen zeigten Reue

„Es tut uns so leid, dass wir das Zeug genommen haben. Niemals in einer Million Jahre hätten wir einen kranken Fünfjährigen bestohlen und wir schämen uns dafür, dass wir das getan haben", soll in dem Brief gestanden haben.

Moreia wolle nun auf rechtliche Schritte verzichten. Allerdings unter einer Bedingung: Die beiden Frauen sollen sich Hilfe wegen ihrer Drogensucht suchen. Timmy erhielt seinen WWF-Wrestling-Gürtel am Ende doch noch. (red)