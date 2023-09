Jakarta -Nach dem schweren Erdbeben auf der indonesischen Ferieninsel Lombok werden hunderte Urlauber von den benachbarten Gili-Inseln in Sicherheit gebracht. 200 Touristen aus dem In- und Ausland seien bereits evakuiert worden, sagte der Sprecher der Katastrophenschutzbehörde, Sutopo Purwo Nugroho, am Montag. Rund 700 weitere Menschen warteten noch auf ihre Evakuierung.



Bei dem schweren Erdbeben und mehreren Nachbeben kamen am Sonntag mindestens 131 Menschen ums Leben, etwa 1500 weitere wurden verletzt, teilte der Katastrophenschutz am Mittwoch mit.



Zahlreiche Häuser wurden nach Behördenangaben beschädigt. Das Beben hatte nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS eine Stärke von 7,0.



Tsunami-Warnung ausgelöst

Eine Tsunami-Warnung wurde ausgelöst, nach kurzer Zeit aber wieder aufgehoben. Das Beben war auch auf der Nachbarinsel Bali zu spüren. Am dortigen internationalen Flughafen wurde nach Behördenangaben das Terminal beschädigt, die Start- und Landebahn blieb demnach aber ohne Schäden.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das Beben ereignete sich in einer Tiefe von zehn Kilometern, teilte die USGS mit. Menschen rannten in Panik auf die Straße. Das Epizentrum des Erdstoßes lag nach Angaben der US-Erdbebenwarte 18 Kilometer nordwestlich von Lombok im Meer - und damit weit entfernt von den Touristenzentren im Süden und Westen der Insel.

Nachbeben mit Stärke von 5,4

Auf den schweren Erdstoß folgten zwei weitere starke Erdbeben, eines davon mit einer Stärke von 5,4. Außerdem soll es mehr als 100 Nachbeben gegeben haben. Meerwasser überflutete zwei Dörfer mit einer Höhe von zehn und 13 Zentimeter, wie Karnawati bekannt gab. Ein Sprecher der Katastrophenschutzbehörde ging davon aus, dass zahlreiche Gebäude in Lomboks Hauptort Mataram beschädigt worden seien. Die meisten Häuser seien mit nicht besonders widerstandsfähigem Material gebaut worden. In Mataram sorgte das Erdbeben für Schrecken. „Alle rannten sofort aus ihren Häusern, jeder war in Panik“, sagte ein Einwohner der Nachrichtenagentur AFP. Eine 47-jährige Frau berichtete, dass infolge des Bebens der Strom ausgefallen sei.

Mehr als 500 Wanderer mussten von einem aktiven Vulkan gerettet werden, wo sie nach dem Erdbeben zunächst festgesessen hatten. Unter den betroffenen Touristen waren auch Deutsche.



Die Aufräumarbeiten gehen nur langsam vor sich. Am Dienstagabend bargen Helfer aus den Trümmern einer Moschee eine Frauenleiche. In dem eingestürzten Gebäude werden noch mehrere Tote vermutet. Zum Zeitpunkt des Bebens fand das muslimische Abendgebet statt.

Erst vor einer Woche waren bei einem Erdbeben der Stärke 6,4 auf der Ferieninsel Lombok 17 Menschen getötet worden. (dpa, afp)