Amatrice -Die Zahl der Todesopfer durch das schwere Erdbeben in Italien ist auf mindestens 73 gestiegen. Das teilte der Zivilschutz des Landes am Mittwoch mit. Es gebe noch zahlreiche Vermisste infolge des Erdbebens der Stärke 6, das im Zentrum Italiens mehrere Dörfer teilweise zerstörte.

Allein in dem Ort Amatrice gebe es 35 Opfer, weitere 11 in Accumoli, schreibt die Ansa unter Berufung auf ihre Korrespondenten. Tote gab es auch in Arquata und Pescara del Tronto.

Weitere Menschen starben im Krankenhaus, unter ihnen ein kleines Mädchen, das in Amatrice aus den Trümmern gezogen worden war. Die Rede war von Hunderten Verletzten, die Zahl der Vermissten war unklar. (afp/dpa)

