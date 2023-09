Rom/Mexiko-Stadt -Papst Franziskus stellt nach dem Erdbeben in Mexiko 150.000 Dollar (126.000 Euro) für kirchliche Hilfsmaßnahmen zur Verfügung. Sie sollen unter den besonders betroffenen Bistümern in Mexiko aufgeteilt werden, wie das vatikanische Entwicklungsministerium (Donnerstag) mitteilt.

Selma Hayek hilft ebenfalls

Auch die Schauspielerin Salma Hayek („Frida“) will 100.000 US-Dollar (83 500 Euro) für die Erdbebenopfer in Mexiko spenden und noch mehr Geld über eine Crowdfunding-Kampagne sammeln. „Bei dem verheerenden Erdbeben 1985 starben viele Freunde und ein Onkel, der mir sehr nahe stand“, teilte die 51-Jährige am Mittwoch dazu in einer Videobotschaft über ihren Instagram-Account mit.

Selma Hayek. AP

„Mit den Folgen dieses Desasters musste ich leben, es ist entsetzlich. Ich habe einen Spendenaufruf gestartet, um den Familien in Mexiko zu helfen, die diesen Alptraum gerade erleben.“ Am Donnerstagmorgen deutscher Zeit waren bereits gut 216 000 Dollar zusammengekommen.

Bei dem Beben in Mexiko am Dienstag kamen nach Regierungsangaben mindestens 248 Menschen ums Leben. Es ereignete sich am 32. Jahrestag des Bebens vom 19. September 1985; damals kamen mindestens 10.000 Menschen ums Leben.