Moskau/Berlin -Die Bundesregierung wird den geplanten Auftritt des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor Anhängern in Deutschland verbieten. „Wir teilen der Türkei mit, dass wir der Überzeugung sind, dass ein solcher Auftritt in Deutschland nicht möglich ist. Da gibt es verfassungsrechtliche Rechtsprechung, dass wir das auch können“, sagte Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) am Donnerstag in Moskau.



Gabriel betonte auch, dass Erdogan beim am 7. Juli beginnenden G-20-Gipfel „mit Ehren empfangen“ werde. „Aber alles, was darüber hinaus geht, halten wir jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht für angemessen“, sagte Gabriel. Es gebe „rund um den G-20-Gipfel gar nicht die Polizeikräfte, um die Sicherheit herzustellen“.



Abgestimmte Meinung der Bundesregierung

Offenbar hat sich Gabriel vor seiner Stellungnahme zu einem Auftritt Erdogans vor türkischen Anhängern in Deutschland mit der Bundeskanzlerin besprochen. Der Außenminister betonte in Moskau, ein solcher Auftritt passe „nicht in die politische Landschaft". Und er fügte hinzu: "Wir haben in der Bundesregierung dazu auch eine abgestimmte Meinung.“

Kein Recht auf Auftritte

Das Bundesverfassungsgericht hatte im März klargestellt, dass ausländische Regierungsmitglieder weder nach dem Grundgesetz noch nach dem Völkerrecht Anspruch auf einen Auftritt haben. Sollten Politiker „in amtlicher Eigenschaft und unter Inanspruchnahme ihrer Amtsautorität“ auftreten wollen, hingen sie immer von der ausdrücklichen oder stillschweigenden Zustimmung der Regierung ab. Dies ergebe sich aus Artikel 32 des Grundgesetzes, der besagt: „Die Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Staaten ist Sache des Bundes.“

Wenn sich ein Politiker als Diplomat in Deutschland aufhält und dessen Privilegien und Immunität genießt, greift zudem das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen. Deutschland könnte „ohne Angabe von Gründen“ jemanden zur „Persona non grata“ - also zur unerwünschten Person - erklären.



Diplomatisch heikler Schritt

Bisher hat Berlin auf Auftrittsverbote verzichtet - zuletzt etwa im Frühjahr, als Politiker aus Ankara im Vorfeld des Referendums über eine Verfassungsänderung in der Türkei hierzulande vor Anhängern sprechen wollten. Es galt als diplomatisch heikel - gerade mit Blick auf das EU-Flüchtlingsabkommen mit Ankara und deutsche Staatsbürger in türkischer Untersuchungshaft, darunter ist der Journalist Deniz Yücel.

In Einzelfällen untersagten damals allerdings Kommunen solche Veranstaltungen aus Sicherheits- oder Brandschutzgründen. Über einen Auftritt des türkischen Präsidenten wurde seinerzeit auch spekuliert, eine Anfrage allerdings nicht offiziell gestellt.

Hintertür bleibt offen

Eine Hintertür für einen Auftritt in Deutschland vor türkischen Anhängern bleibt Erdogan aber in jedem Fall: Er könnte in der türkischen Botschaft in Berlin oder in türkischen Generalkonsulaten sprechen. Das merkte auch Gabriel in Moskau an. Die Bundesregierung könne einen Auftritt des türkischen Staatspräsidenten etwa in einem türkischen Generalkonsulat in Deutschland nicht untersagen. (dpa)

