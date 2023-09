Dem Briten Colin Furze ist keine Erfindung zu abwegig. Der Engländer hat bereits eine ferngesteuerte Mülltonnen entwickelt, ein Bett mit Schleuderfunktion und den schnellsten E-Scooter der Welt. Nun lässt der Youtube-Erfinder die Herzen aller Star-Wars-Fans höher schlagen. Für seinen neuesten Youtube-Beitrag hat Furze ein funktionstüchtiges Hoverbike entwickelt.

Das Fluggerät erinnert in Funktion und Aussehen stark an die Speederbikes, die Star-Wars-Fans aus Episode VI kennen. Furze hat dafür zwei leistungsstarke Motoren verbaut, die dem Leichtmetall-Rahmen über zwei Rotoren Auftrieb geben. Und tatsächlich, es funktioniert, wie Furze in einem Praxistest beweist. Das Video ist inzwischen knapp 2,3 Millionen Mal aufgerufen worden - nach nicht einmal zwei Tagen auf Youtube. (red)