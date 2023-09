Erfurt -Eine Skulptur erinnert in Erfurt nun an einen Waschbären, der Anfang Dezember auf dem Weihnachtsmarkt in der Stadt erschossen wurde. Florian „Holzflori“ Lindner, ein Holzkünstler aus Bad Blankenburg, hat die entsprechende Skulptur aus den Resten eines Weihnachtsbaums geschnitzt und in der Landeshauptstadt aufgestellt. Das Tier sei ihm ans Herz gewachsen, erklärte der Holzkünstler gegenüber dem „MDR“.

Der Märchenwald auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt ist um eine Attraktion reicher. Eine Holzskulptur wird künftig an den Rummel um den vermeintlich betrunkenen Waschbären erinnern. #erfurt #waschbär #weihnachtsmarkt https://t.co/sMWW54wXMm — MDR THÜRINGEN (@mdr_th) December 23, 2019

Der durch die Erfurter Innenstadt torkelnde Waschbär hatte für Aufsehen gesorgt, da er offenbar betrunken war. Später stellte sich heraus, dass das Tier krank statt betrunken war, es wurde von einem Stadtjäger am 7. Dezember erschossen. Der Fall hatte für internationales Aufsehen gesorgt. (red)