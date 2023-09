Berlin -In keinem anderen Feld haben sich Unionsparteien und SPD auf so zahlreiche Änderungen verständigt wie im Bereich Arbeit und Soziales. Manche Absprache – wie etwa beim Rückkehrrecht von Teil- auf Vollzeit – geht sehr ins Detail. In anderen Fällen werden grundsätzliche Fragen berührt: So soll die Rentenformel geändert und eine Expertenkommission eingesetzt werden, die Vorschläge für eine Neuordnung des Rentensystem nach 2025 präsentiert. Unter dem Strich kann sich das Ergebnis durchaus sehen lassen, der Glanz aber fehlt ebenso wie auch nur halbwegs originelle Ideen. Man hat an einigen vertrauten Schrauben gedreht, aber keinen wirklich neuen Dreh gefunden.

Glanzloses Ergebnis beim Rückkehrrecht

Das gilt insbesondere aus Sicht der SPD, die die Arbeits- und Rentenpolitik als ihren Kernbereich betrachtet. Zwar haben die Sozialdemokraten einige wichtige Anliegen durchsetzen können. Ein Beispiel ist das Recht zur Rückkehr von Teil- auf Vollzeit, das für Betriebe mit mindestens 45 Beschäftigten gelten soll. Allerdings war ein solches Rückkehrrecht im Grundsatz auch schon im schwarz-Roten Koalitionsvertrag 2013 enthalten. Gestritten hatten Union und SPD vor allem über die Belegschaftsgröße, von der an die Regelung gelten sollte. Dass nun die Zahl 45 vereinbart wurde, ist gewiss ein Erfolg der SPD, hatte die Union doch zunächst eine Untergrenze von 500, später von 200 Beschäftigten gefordert. Zugleich aber soll in Betrieben mit 45 bis 200 Angestellten das Rückkehrrecht von höchstens jedem 15. Belegschaftsmitglied in Anspruch genommen werden können: ein sehr kleinteiliges und eher glanzloses Ergebnis.

Beim Rentenniveau gewinnt die SPD nur ein Jahr

Ähnliches gilt mit Blick auf das Rentenniveau: Die Parteien einigten sich zwar auf Drängen der SPD darauf, dass das Rentenniveau bis 2025 mindestens bei 48 Prozent des durchschnittlichen Nettoarbeitslohns gehalten werden soll. Andererseits wäre das Rentenniveau nach letzten Prognosen der alten Bundesregierung ohnehin bis einschließlich 2024 bei besagten 48 Prozent geblieben. Faktisch haben die Sozialdemokraten also gerade ein Jahr mehr herausgehandelt, wofür eigens die Rentenformel geändert werden muss. Ein Grund zum Jubeln sieht anders aus, zumal völlig offen bleibt, welche Sorte Vorschläge die noch zu gründende Expertenkommission im Anschluss vorlegen wird. Hinzu kommt, dass die CSU eine weitere Aufstockung der Mütterrente im Ergebnispapier verankern konnte, die rund 3,7 Milliarden Euro kosten soll und von der SPD abgelehnt wird.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Gute Nachrichten für Geringverdiener

Eine echte Neuerung, die die SPD durchsetzen konnte, ist die Solidarrente für Menschen mit geringen Arbeitseinkommen: Sofern sie einschließlich Kindererziehungs- und Pflegezeiten mindestens 35 Jahre lang Rentenbeiträge gezahlt haben, sollen sie eine Rente erhalten, die zehn Prozent über der staatlichen Grundsicherung im Alter liegt. Ebenfalls auf das SPD-Konto geht das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, wobei die Details offen gelassen wurden. Weitere Verbesserungen betreffen Selbstständige, die leichteren Zugang zur Altersvorsorge erhalten, zur Vorsorge aber auch verpflichtet werden sollen. Schließlich wird der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung von derzeit drei Prozent um 0,3 Punkte gesenkt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Im Großen und Ganzen ist das deutlich mehr als Nichts. Solidarrente, Einwanderungsgesetz und die Altersvorsorge für Selbständige markieren echte Neuerungen, sie sind zudem ausbaufähig. Dass die SPD-Basis gleichwohl wenig euphorisch gestimmt ist, liegt einesteils an einzelnen Misserfolgen: So scheiterte die SPD mit dem Versuch, ein Verbot sachgrundlos befristeter Arbeitsverträge durchzusetzen, am Widerstand der Union. Andernteils fehlt den Reformen und Einzelmaßnahmen eine verbindende Idee. Auch ein alles überragendes Thema ist nicht auszumachen. Die Einführung einer Bürgerversicherung im Gesundheitswesen wäre vermutlich so ein Leuchtturm geworden, an dem die SPD sich hätte aufrichten können. Ausgerechnet in dem Punkt hat es aber nicht einmal einen Kompromiss gegeben: Die Bürgerversicherung ist bis auf weiteres vom Tisch.