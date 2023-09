Fast ein Fünftel der 11.103 Kommunen in Deutschland haben in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres die Grundsteuer erhöht und damit zu einer Verteuerung der Mieten beigetragen. Insbesondere finanzschwache Städte und Kreise hoben ihren Steuersatz an, um die Einnahmesituation zu verbessern. Ein Beispiel ist Duisburg, das unter den Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern mit einem Grundsteuer-Hebesatz von 855 Prozent bundesweit an der Spitze liegt. Auf dem zweiten Platz liegt Rüsselsheim mit 800 Prozent. Dies geht aus einer Erhebung der Unternehmensberatung Ernst & Young (EY) hervor, die neben den Grund- auch die Gewerbesteuer-Hebesätze in den Kommunen ausweist.

Regionale Wirtschaftskraft beeinflusst

Wie sehr die unterschiedliche regionale Wirtschaftskraft die Höhe der Grundsteuern prägt, zeigt der Vergleich zwischen den Bundesländern. So erreichte der Hebesatz nordrhein-westfälischer Kommunen zum 30. Juni 2015 mit 493 Prozent den höchsten Durchschnittwert. In den sechs Monaten zuvor hatten 52 Prozent der NRW-Kommunen die Grundsteuer angehoben. In Hessen erhöhten sogar knapp zwei Drittel der Gebietskörperschaften im ersten Halbjahr 2015 die Grundsteuer, im Saarland waren es rund 60 Prozent. In Bayern und Baden-Württemberg griffen dagegen nur 4,3 und 6,4 Prozent zu diesem Mittel.

NRW bei Gewerbesteuer an der Spitze

Ein ähnliches Bild zeigen die Daten zur zweiten wichtigen Kommunalsteuer: Auch bei der Gewerbesteuer liegt NRW mit einem durchschnittlichen Hebesatz von 442 Prozent bundesweit an der Spitze, gefolgt vom Saarland, (411 Prozent) und Sachsen (392). Im ersten Halbjahr 2015 hoben vier von zehn NRW-Kommunen die Gewerbesteuersätze an – auch dies stellt einen Spitzenwert dar. Der Blick auf längere Zeiträume macht deutlich, dass die Kluft zwischen wohlhabenden Regionen mit niedrigen und armen Regionen mit hohen Hebesätzen immer größer wird. Zwischen Anfang 2010 und Mitte 2015 erhöhten 93 Prozent der thüringischen, 90 Prozent der rheinland-pfälzischen, 86 Prozent der nordrhein-westfälischen und 84 Prozent der hessischen Gemeinden die Gewerbesteuern. In Bayern waren es dagegen nur 21,3 Prozent.

Erhöhung durch Druck der Landesregierungen

Dabei werden Grund- und Gewerbesteuer nicht immer freiwillig erhöht, sondern auf Druck der Landeregierungen und kommunaler Aufsichtsbehörden. In Hessen, NRW und Rheinland-Pfalz wurden Hilfsprogramme für notleidende Kommunen aufgelegt, die hierbei aber einen Eigenanteil zur Haushaltskonsolidierung tragen müssen. Den können finanziell besonders schwache Kommunen oft nur mit Hilfe höherer Steuern aufbringen.

Damit verschlechtert sich allerdings ihre Wettbewerbssituation im Werben um die Neuansiedlung von Unternehmen. „Die Schere zwischen reichen und armen Kommunen geht in Deutschland schon seit Jahren auseinander. Wenn jetzt Kommunen in wirtschaftsschwachen Gegenden reihenweise Steuern erhöhen, verlieren sie im Standortwettbewerb etwa mit den wohlhabenden süddeutschen Kommunen weiter an Boden“, kommentiert Bernhard Lorentz, EY- Bereichsleiter für den öffentlichen Sektor. Vor allem finanzschwache Kommunen in strukturschwachen Regionen gerieten so leicht in einen Teufelskreis aus hohen Schulden, Einsparungen bei der Infrastruktur, steigenden Steuern und Gebühren und damit sinkender Attraktivität.