Köln -Heutzutage erzählen schon im Nachmittagsprogramm Ganzkörpertätowierte über ihre sexuelle Vorlieben und streiten sich lautstark mit der derzeitigen Partnerin über das neueste Intim-Piercing. Und ob man nicht mal wieder in den Swinger-Club gehen wolle. Schmuddelige Einblicke in das heutige, angeblich tabufreie Sexualleben der Deutschen bekommt der Zuschauer heute nachgeworfen.

Als Erika Berger 1987 in der RTL-Sendung „Eine Chance für die Liebe“ zum ersten Mal den Telefonhörer abnahm, da war das noch ganz anders. Da saß eine gepflegte Dame mit übereinander geschlagenen, sehr langen Beinen, meldete sich mit bayerischen Einschlag („Hallo, hier ist Erika Berger, wer spricht?“) und bewahrte Geschmack und Haltung bei Live-Fragen zum Sexleben. Die waren für heutige Verhältnisse harmlos: Frauen machten sich Sorgen, ob ihr Körper attraktiv genug sei, Männer wollten wissen, was Frauen wollen.

Tabubruch in den 80ern

Für die 80er Jahre aber war das ein Tabubruch. „Es war Aufklärungsarbeit, weil die Leute wirklich nicht wussten, was Sache war“, erinnerte sich Berger später. Ein Wort wie „Penis“ auszusprechen, das war damals noch heikel. Berger selbst hatte Skrupel, von einem „Sexshop“ zu reden – und sagte vorsichtshalber „Ehehygieneladen“. Kritiker machten sich dennoch Sorgen, die Moderatorin würde mit ihrem Geplauder Voyeurismus und Seitensprünge salonfähig machen – RTL freute sich über die Aufregung.

Dabei waren Bergers Antworten keineswegs jugendgefährdend. „Orangenhaut hier, Bierbauch dort – ich finde, das gleicht sich aus. Man kann nur geliebt werden, wenn man sich selbst liebt“, war eine ihrer Aussagen. Oder: „ Wenn der Partner zu Hause alles hat, dann braucht er auch nicht mit irgendeiner Olga durchzubrennen.“

Einen ganz praktischen Tipp gab es für eine Anruferin aus Österreich, die klagte, dass ihr Mann immer Sex im Heuschober wollte, sie aber nicht wüsste, wo sie mitten in Wien so viel Stroh auftreiben sollte. Berger konnte sich das Lachen zwar nicht verkneifen, riet der Frau aber geistesgegenwärtig zum Besuch einer Zoohandlung. Einen ganz besonderen Anrufer gab es 1989. Hape Kerkeling meldete sich unter falschem Namen und erzählt, er könne sich einfach nicht mit seiner Frau verständigen. Nach geduldigem Berger’schen Nachfragen rückte er damit raus, dass sie Portugiesin sei und nur Portugiesisch spreche, was er widerum nicht beherrsche. Berger nahm es mit Humor und die beiden waren fortan gut befreundet.

Erika Berger mit ihrem Mann Richard Mahkorn im Jahr 1998. dpa

Erika Berger war schon 48 Jahre alt, als sie mit „Eine Chance für die Liebe“ berühmt wurde. Ihre Laufbahn hatte sie als Volontärin bei der „Bild“-Zeitung begonnen. Sie ging dann zur „Neue Revue“ und fand dort ihr Thema Sexualität. Dort lernte sie auch ihren späteren Mann Richard Mahkorn kennen, Chefredakteur von „Neue Revue“ und „Quick“. Das Paar zog nach Köln, Mahkorn war später drei Jahre lang der Kommunikationsdirektor von RTL.

Auf den Erfolg folgten einige Flops

„Eine Chance für die Liebe“ lief bis 1992. Erika Berger war zur einer Legende geworden, aber die nachfolgenden Sendungen wollten nicht recht Erfolge werden. Mal beriet sie im Frühstückfernsehen, dann wurde eine Neuauflage der Kultshow im Internet versucht. Später moderierte sie eine Astro-Show. Zuletzt floppte 2013 die Sat.1-Sendung „Flirten, Daten, Lieben“ wegen zu niedriger Einschaltquote.

Ihr Mann starb 2007 an einem Herzinfarkt – seinen plötzlichen Tod nach 33 Jahren Ehe trug sie mit viel Kraft. Erika Berger blieb als beliebter Talkgast präsent. Die elegante, stets gut aufgelegte Frau wurde im Friesenviertel, wo sie lebte, oft erkannt, angesprochen und um Hilfe gebeten. „Mir ist keine Frage peinlich. Mich kann nichts mehr erschüttern. Manchmal tun mir die Menschen furchtbar leid, die einfach nicht mehr weiterwissen – und dann jemanden fragen, den Sie nur aus dem Fernsehen kennen“, sagte sie dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ 2015. Ob ihre Aufklärungsarbeit gereicht habe? „Nein, das braucht sicher Generationen.“ So viel zum heutigen Nachmittagsprogramm.

Erika Berger starb in Köln im Alter von 76 Jahren. Sie war zu Hause vor den Augen einer Bekannten zusammengebrochen. Der Notarzt konnte ihr nicht mehr helfen.