Durch die Erwärmung des Klimas werden südeuropäische Breiten den Tropen immer ähnlicher.

Für die Tourismusbranche ergeben sich ganz neue Herausforderungen.

1999 erreichte das West-Nil-Fieber die Vereinigten Staaten. Ein halbes Jahrzehnt darauf hatte sich das durch Stechmücken übertragene Virus mit Ausnahme von Hawaii und Alaska über die gesamte USA verbreitet. 2007 traten in Norditalien erstmals Infektionen mit dem in Schwarzafrika beheimateten Chikungunya-Virus auf.

Erste Fälle von Dengue-Fieber wurden 2010 in Südfrankreich und Kroatien gemeldet. Wieder drei Jahre später schlugen griechische Gesundheitsbehörden Alarm: Gleich an vier unterschiedlichen Orten waren Malaria-Erkrankungen aufgetreten. Zuletzt machte das Zika-Virus Schlagzeilen, das sich binnen kurzem in weiten Teilen Lateinamerikas ausgebreitet hat.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Dass Tropenkrankheiten sich zunehmend auch in gemäßigten Zonen wohlfühlen, führen Experten des Centrums für Reisemedizin (CRM) vor allem auf eine Ursache zurück: Durch die Erwärmung des Klimas werden südeuropäische Breiten den Tropen immer ähnlicher. Milde Winter und steigende Niederschläge bieten krankheitsübertragenden Insekten ideale Bedingungen.

Andere Erreger wie Meningokokken mögen es gern heiß und trocken. Beide Witterungsphänomene werden vom Klimawandel begünstigt. Und so tauchen exotisch anmutende Erkrankungen plötzlich in Regionen auf, in denen bisher niemand damit rechnen konnte.

Nicht nur Europa und Nordamerika betroffen

Betroffen sind nicht allein europäische oder nordamerikanische Ziele. In Ostafrika zum Beispiel ist die Malaria insgesamt zwar auf dem Rückzug. Sansibar vor der Küste Tansanias gilt seit Jahren als malariafrei. Doch dafür treten nun erstmals Malaria-Fälle an den Hängen des Kilimandscharo auf, weil es selbst in 1500 Metern Höhe noch warm genug für die Anophelesmücke ist. Badeurlauber an Sansibars Stränden können heute also auf eine Malaria-Prophylaxe verzichten, für Bergsteiger dagegen ist sie ein Thema. Auch auf das Leben in den Ozeanen haben die steigenden Temperaturen Einfluss. Lebensbedrohliche Quallen wie die Portugiesische Galeere breiten sich bis nach Südwesteuropa aus.

Neue Herausforderungen

Für die Tourismusbranche wie für Urlauber ergeben sich daraus ganz neue Herausforderungen: Zusätzliche Impfungen können nötig werden, die Reiseapotheke ist neu zusammen zu stellen. Denn insbesondere in Asien und Afrika ist die medizinische Versorgung vielerorts schlecht. Vor allem von gefälschten Medikamenten gehen erhebliche Gefahren aus. Tomas (OHNE H) Jelinek, wissenschaftlicher Leiter des CRM, berichtete auf der Reisemesse ITB von Stichproben in asiatischen Apotheken, in denen bis zu zwei Drittel aller Arzneimittel gefälscht waren.

Ein weiteres Problem sei die oft bedenkenlose Vergabe hoher Antibiotika-Dosen durch örtliche Ärzte, die das Entstehen resistenter Keime begünstigt habe, so der Epidemiologe Robert Steffen von der Uni Zürich. Bei normalem Reisedurchfall sei von Antibiotika abzuraten. Was also tun?

Beratungsgespräch vor Fernreisen empfohlen

Vor Fernreisen sei ein eingehendes Beratungsgespräch mit einem Reisemediziner empfehlenswert, um Impfungen und die Zusammensetzung der Reiseapotheke auf das Urlaubsziel abzustimmen. Je nach Zielgebiet könnten so Kosten von einigen hundert Euro pro Person entstehen, die von den Krankenkassen nicht übernommen werden müssten.

Viele tun es aber dennoch. Denn es liegt auch im Interesse der Kassen, wenn ihre Mitglieder gut vorsorgen und gesund aus dem Urlaub zurückkehren. Für die Behandlung urlaubsbedingter Erkrankungen in der Heimat müssen die Kassen schließlich in jedem Fall aufkommen.