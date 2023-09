Goslar -Innerhalb weniger Stunden hat die Polizei im Kreis Goslar drei Tote gefunden. In Bad Harzburg alarmierten Mitarbeiter einer Abfallentsorgungsanlage die Ermittler, nachdem sie am Montag am Rande des Firmengeländes eine männliche Leiche entdeckt hatten. Kurz darauf wurden in einem Gebäude im niedersächsischen Goslar zwei tote Frauen gefunden.

Ob zwischen den beiden Fällen ein Zusammenhang bestehe, müsse noch geprüft werden, sagte ein Polizeisprecher. Details waren zunächst noch offen. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen. (dpa)