Augsburg -Gegen den bayerischen SPD-Landtagsabgeordneten Linus Förster wird wegen Körperverletzung und illegaler Bildaufnahmen ermittelt. Die Ausburger Staatsanwaltschaft berichtete am Mittwoch von Ermittlungen gegen einen Parlamentarier, die auf eine Strafanzeige zurückgingen. Die SPD und Försters Anwalt bestätigten daraufhin, dass es sich um den 51 Jahre alten Abgeordneten aus Augsburg handele.

Am Dienstag waren Wohn- und Büroräume in München und Augsburg durchsucht worden, unter anderem Försters Abgeordnetenräume in der Augsburger SPD-Zentrale. Die Ermittlungen drehen sich nach Angaben der SPD um Bildaufnahmen von einer Frau. „Das sind sehr schwerwiegende Vorwürfe, die im Raum stehen“, sagte die Augsburger SPD-Vorsitzende und Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr am Mittwoch.

Details zu den Vorwürfen nannten weder die Staatsanwaltschaft noch Försters Rechtsanwalt Walter Rubach. Die Augsburger SPD-Vorsitzende Bahr berichtete, Förster habe ihr am späten Dienstagabend gesagt, es gebe eine Strafanzeige gegen ihn, die im Zusammenhang mit der Beziehung zu einer erwachsenen Frau stehe.

Förster lässt Ämter ruhen

Förster selbst war am Mittwoch für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Er ließ über seinen Verteidiger mitteilen, dass er wegen der Ermittlungen vorläufig seine politischen Spitzenämter ruhen lasse. Unter anderem will er seine Posten als Bezirksvorsitzender der Sozialdemokraten in Schwaben und als stellvertretender Vorsitzender des Europa-Ausschusses im Landtag vorläufig nicht mehr ausüben. Abgeordneter im Landtag wird er allerdings bleiben.

Verteidiger Rubach und die Staatsanwaltschaft betonten, dass die Ermittlungen nichts mit der politischen Arbeit Försters zu tun hätten. Es handele sich um eine Privatangelegenheit. „Es ist ein laufendes Verfahren, jetzt müssen wir erst einmal abwarten“, sagte Rubach. Förster werde sich später gegenüber den Ermittlern zu den Vorwürfen äußern.

„Hochsensible Angelegenheit“

Bei den Ermittlungen geht es nach Angaben der Staatsanwaltschaft um den Verdacht der vorsätzlichen Körperverletzung und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen. Der Strafrechtsparagraf bezieht sich unter anderem auf voyeuristische Fotos oder Aufnahmen von hilflosen Personen. Rubach betonte, dass es im Fall Förster nicht um „Spannerfotos von Kindern“ gehe.

Ein Sprecher der SPD-Landtagsfraktion wies darauf hin, dass für Förster die Unschuldsvermutung gelte. Auch die Augsburger SPD-Chefin Bahr betonte, dass die Ergebnisse der Ermittlungen abgewartet werden müssten. Es handele sich „um eine hochsensible Angelegenheit“, die Menschen auch sehr schädigen könne. (dpa)