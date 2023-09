Wittenberge -Ein Mann hat in Wittenberge (Prignitz) aus einem Auto heraus auf eine Gruppe von Flüchtlingskindern gespuckt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Dienstag.



Die Lehrerin einer Vorbereitungsklasse war mit zehn Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien auf einem Bürgersteig in Richtung Elbe unterwegs, als neben der Gruppe ein Wagen hielt. Der Unbekannte am Steuer spuckte mehrfach in Richtung der jungen Geflüchteten.



Über die Identität des Mannes war zunächst nichts bekannt. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung.