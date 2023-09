Potsdam -Die Erpresser-Programme sind auf dem Vormarsch. Nach den neuesten Zahlen des LKA Brandenburg breiten sie sich rasant aus. Im vergangenen Jahr gab es 27 Anzeigen – 24 mehr als 2014.



Ein Programm sperrt das Handy oder den Computer. Auf dem Bildschirm tauchen dann Lösegeldforderungen auf. Wer zahlt, kann Pech haben und alles bleibt dennoch verschlüsselt. Die Daten sind futsch. Auch in Berlin gibt es nach KURIER-Info die ersten Fälle.



„Wir hatten in den vergangenen zwei Wochen allein drei Kunden mit gesperrten Handys“, so Techniker Andy Lübbert vom Geschäft „Star 61“ in Prenzlauer Berg. Auch in Brandenburg werden die Betrüger immer dreister: Nach Informationen des Innenministeriums wurden dort allein seit Dezember 2015 bereits 15 Fälle registriert, bei denen Computer mit der Schadsoftware „Tesla-Crypt“ infiziert wurden.



Betroffen waren auch acht Rechner von Landesbehörden. Die Schadprogramme, „Ransomware“ genannt, gelangen meist durchs Anklicken von E-Mail-Anhängen in das Computersystem. Dort verschlüsseln sie Dateien, die dann nicht mehr geöffnet werden können.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Den besten Schutz bietet eine regelmäßige Sicherung der Daten. Mindestens auf einem externen Speicher wie einer Festplatte. Dazu eine Antiviren-Software. Und vor allem aber eine gesunde Skepsis gegenüber unbekannten Quellen, Absendern von E-Mails und inoffiziellen Apps.



Smartphones etwa sollten nicht lange Zeit am Hauptrechner angeschlossen bleiben, da er ebenfalls infiziert werden kann. „Am besten, Anhänge in E-Mails nicht öffnen oder wenigstens kritisch prüfen“, rät Denny Speckhahn vom Landeskriminalamt. Sind Handy oder Rechner infiziert, sollte man die Polizei einschalten.