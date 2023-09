Berlin -Noch ist nicht ganz klar, was genau hinter dem Angriff eines 17-jährigen unbegleiteten Flüchtlings aus Afghanistan auf Zugreisende in Würzburg steckt – auch wenn sich ein islamistisches Motiv zu bestätigen scheint. Klar ist ebenso wenig, ob der Tatverdächtige unbedingt hätte erschossen werden müssen. Vorausgesetzt, es handelt sich um einen Terrorakt oder eine sonst wie politisch motivierte Tat, passt sie jedoch ins Bild.

Lange Zeit hatten die Sicherheitsbehörden Angst vor komplexen, auch technisch anspruchsvollen Angriffen: also Bombenattentaten oder parallelen Attacken an verschiedenen Orten derselben Stadt oder desselben Landes – wie man sie 2008 beispielsweise in der indischen Millionen-Stadt Bombay gesehen hat. Solche Attacken erfordern Absprachen in Gruppen oder den Kauf bestimmten Materials. Beides gibt Geheimdiensten oder Polizeieinheiten zumindest potenziell Gelegenheit, auf die Täter aufmerksam zu werden, bevor sie zuschlagen. Die Gefahr derartig Aufsehen erregender Angriffe besteht fort. Es geht aber auch wesentlich einfacher – und nicht minder Aufsehen erregend.

49 Tote in Orlando - einfach so

In Orlando (Florida) ging ein Mann in einen bei Schwulen und Lesben beliebten Klub und erschoss 49 Frauen und Männer. Im Wortsinne: Einfach so. Der Schütze, ein Amerikaner mit afghanischen Wurzeln, sympathisierte mit dem so genannten „Islamischen Staat" (IS). In Hannover stach die 16-jährige Safia S., ebenfalls IS-Sympathisantin, einem Bundespolizisten mit einem Messer in den Hals. In Nizza mietete ein Tunesier soeben einen Lkw und brachte 84 Menschen um. Über ein Dutzend schwebt noch in Lebensgefahr. Last but not least wären da die zahlreichen Angriffe in Israel, bei denen ebenfalls Messer oder Autos zu Tatwaffen werden. Und nun offenbar: Würzburg.

Jede Frau und jeder Mann kann so etwas machen – wenn gewünscht von jetzt auf gleich und ohne Vorbereitungen. Für die Sicherheitsbehörden ist das ein Albtraum. Es gibt kaum Möglichkeiten der Prävention und keine Vorwarnzeiten – zumal dann nicht, wenn die Täter nicht vorher in anderen Zusammenhängen auffällig wurden. Zugleich erhöhen derlei Taten das Gefühl der potenziellen Bedrohung bei jedem einzelnen. Denn wo Täter immer und überall zuschlagen können, kann es Opfer auch immer und überall treffen. Fataler geht es kaum.

