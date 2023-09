Tempelfelde -Jetzt ist sie so schön weiß, doch bei Schnee und Kälte nützt es Tigermädchen Heike herzlich wenig. Diegos Schneeflocken-Freundin trägt nämlich keinen weißen Pelz, weil sie so gut an winterliche Bedingungen angepasst ist, sondern schlicht wegen einer Laune der Natur. Doch dazu später.



Erst mal heißt es Vorsicht, Glättegefahr! Als das Duo Infernale gestern das erste Mal im Leben Kontakt mit dem weißen, kalten Zeugs hatte, flogen in Tempelfelde die Hinterteile nur so um die Ecken. Muss man ja erstmal rauskriegen, dass dort, wo man sonst so geländegängig ist, auf glattem Untergrund das niedlichste Tiger-Heck ins Schleudern geraten kann.



„Diego hat sich gleich unterm Busch eine Schneedusche gegönnt“, erzählt Pfleger Carlo. Er sei nur kurz irritiert gewesen, genoss das Abenteuer. Als Sibirischer Tiger war Diego mit seinem Fell, von dem der Schnee abperlt, voll in seinem Element. Ganz anders Heike. „Sie hat sich erst einmal verunsichert an mich geschmiegt“, erzählt Carlo Kantwerk.



Die weiße Tigerdame ist empfindlicher. Und das hat einen guten Grund: In weißen Tigern stecken immer Bengalische Tiger. Sie leben in Indien, Schätzungen ergeben, dass auf circa 10.000 normal gefärbte Bengaltiger ein weißer kommt. Einer von ihnen ist besonders berühmt geworden und Heikes Urururururopa. Tigerkater „Mohan“ wurde 1951 auf der Jagd im Dschungel von Bandhavgarh entdeckt. Martand Singh, der Maharadscha von Rewa, ließ den Tiger fangen, hielt das Tier im goldenen Käfig.



Alle etwa 250 weißen Tiger, die heute in Gefangenschaft leben, sind Nachkommen von Mohan und einer seiner Töchter. Auch Heike. Für Tierschützer gelten die nachgezüchteten weißen Dschungelgeister oft als „genetischer Schrott“, wie es Renato Rafael drastisch ausdrückt. Denn die kontrollierte Inzucht des weißen Fells wegen, hat zur Folge, dass die Tiger genetisch verarmen.



In der Wildnis kommen Verpaarungen unter Vater und Tochter oder Geschwistern aus gutem Grund so gut wie nie vor. Denn oft werden neben der weißen Farbe auch deformierte Knochen und ein schwaches Immunsystem mitvererbt.