Halle (Saale) -Der Lebensmittelkonzern Mondelez warnt Verbraucher in einer Mitteilung davor, die in der aktuellen „Milka & Oreo-Werbung“ als kostenloses Präsent abgegebenen Anti-Stressbälle als Spielzeug an Kinder abzugeben. Es bestehe Erstickungsgefahr. Die Mini-Bälle im Milka- oder Oreo-Design soll es in verschiedenen Ausführungen geben.

„Wir haben vereinzelt Hinweise von unseren Konsumenten bekommen, dass diese Bälle als Spielzeug an Kinder gegeben werden. Wir bedauern, wenn bei einigen Konsumenten der Eindruck entstanden ist, dass diese Bälle als Spielzeug verwendet werden können. Dies ist nicht der Fall. Es handelt sich um einen Anti-Stressball für Erwachsene und wir empfehlen, diesen nicht an Kinder oder Babys zu geben“, so das Unternehmen in einer Kundenmitteilung.

Verschiedenen Verbraucherrückmeldungen zufolge haben Kleinkinder Stücke aus den Bällen herausgebissen. Vor allem bei Kleinkindern besteht im Falle des Verschluckens Erstickungsgefahr.

Kontakt zum Kundenservice: Verbraucher können sich bei Fragen gern zwischen 9 und 18 Uhr an die kostenfreie Hotline wenden unter der Telefonnummer: 0800/83000036 (DE/AT) (mz/red)