Brüssel -Erstmals seit Juli führen die Nato und Russland Anfang kommender Woche wieder direkte Gespräche:

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg kündigte am Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel an, dass der Nato-Russland-Rat am Montag auf Botschafterebene im Hauptquartier des Bündnisses zusammenkommen werde.

Dabei sollten Themen der europäischen Sicherheit und insbesondere die Ukraine-Frage diskutiert werden. (afp)