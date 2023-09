Nanaimo -Es sieht zunächst aus wie ein ganz gewöhnliches Schwangerschafts-Fotoshooting. Die werdenden Eltern sitzen etwas gestellt in einer Kürbis-Wiese. Die Frau zeigt stolz ihren Babybauch. Doch dann passiert es: Sie verzieht das Gesicht. Kommt das Baby etwa während der Fotoaufnahmen?



(Achtung, die folgenden Bilder könnten auf manche verstörend wirken.)

Doch plötzlich... Li Carter

Herzlichen Glückwunsch, es ist ein...Alien!

Was dann folgt, ist im ersten Moment schockierend. Und dann unglaublich komisch. Denn aus dem Bauch der Mutter wird ein Alien, ein kleines schleimiges Würmchen, „geboren“.



Und die neuen Eltern, von oben bis unten mit Blut bespritzt, sind überglücklich.



Stolz wiegen sie das Kleine in den Armen und geben ihm sogar einen Schnulli.



Der perfekte Gag für Halloween-Liebhaber

Die Idee zu diesem ungewöhnlichen Gag, der sich gerade im Internet verbreitet, hatten die werdenden Eltern selbst. Und natürlich spielt Halloween dabei eine Hauptrolle. Für Nicole und Todd Cameron aus dem kanadischen Nanaimo ist dieser Tag nämlich etwas ganz Besonderes: „Wir haben uns an Halloween kennengelernt. Seitdem verbindet uns die Liebe zum Lachen, zum Herumbasteln und zum Quatsch machen“, erzählt „Alien-Vater“ Todd Cameron, der sonst als Hochzeits-DJ arbeitet.



Er liebe Alien-Filme und habe bei einem Flohmarkt eine kleine Alien-Skulptur gefunden. Und da seine Frau sowieso keine Lust auf ein traditionelles Schwangerschafts-Shooting gehabt habe, hätten sie einfach mal angefangen zu planen. Auch die befreundete Fotografin Li Carter sei sofort Feuer und Flamme gewesen: „Sie fand unsere Idee urkomisch und war kein bisschen überrascht, schließlich wusste sie längst, wie wir so ticken.“



„Wir lagen im Feld und lachten uns schlapp“

„Irgendwann lagen wir, völlig mit Blut bedeckt, in einem kalten, nassen Feld und haben uns schlapp gelacht“, berichtet Todd Cameron. „Und haben gehofft, dass kein Bauer vorbeifährt und uns in dem Zustand sieht.“ Seine Frau habe tapfer durchgehalten, hochschwanger und vor Kälte zitternd im matschigen Kürbisfeld.

Dass die drastische Horror-Foto-Serie sicherlich nichts für schwache Gemüter sind, das sei ihnen klar gewesen. „Natürlich gibt es auch Leute, die das Ganze geschmacklos und eklig finden“, erzählt Cameron. Doch so viele andere hätten sich einfach über die schrägen Bilder gefreut. „Es war einfach eine tolle, lustige und überwältigende Erfahrung.“

Was wohl ihr eigenes Kind mal zu den Fotos sagen wird? „Ich denke wir warten, bis es etwa zwölf ist, bevor wir es ihm zeigen“, sagt Cameron. „Im Grunde ist es ja sein/ihr erstes Halloween-Kostüm. Dass das gerade das Internet erobert, wird unser Kind erst viele Jahre später erfahren!“



Das kleine Baby-Alien hat übrigens inzwischen schon seinen eigenen Instagram-Account. Dort berichtet es darüber, was es in der großen Menschen-Welt so erlebt. (iwo)