Las Vegas -Der US-Entertainer Jimmy Kimmel hat sich nach dem Massenmord von Las Vegas unter Tränen für schärfere Waffengesetze in den USA ausgesprochen. „Kein amerikanischer Bürger braucht ein Maschinengewehr oder gleich zehn davon“, sagte Kimmel zu Beginn seiner Late-Night-Show am Montagabend (Ortszeit) in Los Angeles. Die Politiker, die den Waffenbesitz unterstützten, sollten beten und um Verzeihung bitten, dass sie der Waffenlobby so viel Einfluss geben.

Kimmel wuchs in Las Vegas auf und kämpfte bei seiner bewegenden Ansprache über den Vorfall in seiner Heimatstadt immer wieder mit den Tränen. „Die Folge sind nun Kinder ohne Eltern, Väter ohne Söhne, Mütter ohne Töchter.“ Er forderte seine Zuschauer auf, ihre Kongressabgeordneten anzusprechen, damit sich etwas an der Gesetzeslage ändere. „Es reicht nicht, nur zu beten.“

Terror kenne weder Rasse noch Geschlecht noch Religion

Die US-Popgrößen Lady Gaga und Ariana Grande nutzten am Montag (Ortszeit) ihren Einfluss in den sozialen Medien, um striktere Auflagen zu fordern. Lady Gaga schrieb auf Twitter, wo sie mehr als 71 Millionen Anhängerhat: „Das ist Terrorismus - schlicht und einfach.“ Terror kenne weder Rasse noch Geschlecht noch Religion, fügte Lady Gaga hinzu.

This is terrorism plain and simple. Terror bares no race, gender or religion. Democrats & Republicans please unite now #guncontrol 🇺🇸 — Lady Gaga (@ladygaga) October 2, 2017

Die Sängerin appellierte an Republikaner und Demokraten, sich in der Frage jetzt zu einigen und schnell zu handeln. Sie nahm sich direkt den Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, vor, der zu Gebeten aufgerufen hatte und wie US-Präsident Donald Trump und die meisten republikanischen Spitzenpolitiker stärkere Waffenkontrollen ablehnt. Lady Gaga schrieb: „Gebete sind wichtig, aber Blut klebt an den Händen derjenigen, in deren Macht es steht, Gesetze zu verabschieden.“ Sie bat ihre Fans, sich ihrer live im Internet übertragenen 20minütigen schweigenden Gebetsmeditation anzuschließen.

Ariana Grande twitterte, dass der Angriff in Las Vegas ihr das Herz zerreiße. „Wir brauchen Liebe, Einheit, Frieden, Waffenkontrolle“, schrieb sie. Menschen müssten hinschauen und „es nennen, was es ist: Terrorismus“. Nach einem Konzert der Sängerin im britischen Manchester hatte ein Sprengstoffattentäter im Mai 22 Menschen mit in den Tod gerissen.

Die Stellungnahmen anderer Sängerinnen wie Taylor Swift oder Rihanna fielen ähnlich aus, enthielten aber keine Forderungen nach schärferen Waffenkontrollen.

US-Sportler und Verbände zeigen sich erschüttert

Das Massaker von Las Vegas hat auch im US-Sport tiefe Bestürzung und Trauer ausgelöst. „Betet für Vegas“, schrieb Basketball-Superstar LeBron James vom NBA-Vizemeister Cleveland Cavaliers: „Was ist nur los, Leute? Ich sende meine Gebete für die Familien zum Himmel.“

Das ehemalige Box-Idol Mike Tyson twitterte über einen „traurigen Tag“ und forderte zu „Liebe und Gebeten“ auf: „Lasst nicht den Hass gewinnen. Seid nett zueinander.“

Die gerade in die Wüstenstadt gezogenen Vegas Knights aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL zollten über ihre Trauer hinaus den zahlreichen Rettungs- und Hilfsdiensten ihre Anerkennung. „Wir sind dankbar für die tapferen Ersthelfer, Polizisten und medizinischen Einsatzkräften unserer Stadt und den Mut, den sie unter unvorstellbaren Umständen bewiesen haben“, ließ das Team wenige Tage vor ihrem ersten Spiel in Las Vegas bei Twitter verlauten.

Vereine und Ligen bieten Spenden an

Das Attentat beschäftigte auch die National Football League (NFL). Die Oakland Raiders, die 2020 nach Las Vegas umziehen, kündigten eine 50.000-Dollar-Spende für einen Hilfsfonds an. Die Teams der Kansas City Chiefs und der Washington Redskins legten vor ihrem Monday-Night-Game in Gedenken an die Opfer eine Schweigeminute ein. Super-Bowl-Gewinner New England Patriots versicherte, dass „unsere Herzen mit allen Betroffenen der Tragödie sind“. Aus der Major League Baseball (MLB) meldete sich World-Series-Sieger Chicago Cubs „zutiefst betrübt über die tragische Schießerei“ bei Twitter.

Die Stabhochsprung-Olympiazweite und -Vizeweltmeisterin Sandi Morris musste nach der Schreckenstat wegen der zahlreichen Straßensperren fünf Stunden in einem Theater ausharren und war vom anschließenden Fußweg zu ihrem Hotel tief berührt: „Das war einer der schaurigsten Momente, die ich jemals erlebt habe, wenn nicht der schaurigste. Es war eine Geisterstadt. Es war sehr surreal und skurrill.“

Die Schießerei in Las Vegas

In Las Vegas hatte ein Mann am Montag vom 32. Stockwerk eines Hotels mit automatischen Waffen auf tausende wehrlose Menschen geschossen, die sich zu einem Open-Air-Konzert eingefunden hatten. Nach Polizeiangaben tötete er mindestens 59 Menschen und verletzte mehr als 500 weitere. Die Beweggründe des äußerst wohlhabenden Täters, eines 64-jährigen Rentners mit einer Leidenschaft für Glücksspiele, lagen zunächst weiter im Dunkeln. Das Weiße Haus erklärte nach den Schüssen von Las Vegas, eine Debatte über eine Verschärfung der Waffengesetze sei „verfrüht“, bevor nicht die Hintergründe geklärt seien. (afp/dpa/sid)