Köln -Die Ukraine hat den Eurovision Song Contest 2016 für sich entschieden. Der Sieg von Jamala mit "1944" ist hochpolitisch. Und das in einem politisch gesehen brisantem Jahr. Gratulation an Jamala. Schade, dass es für Jamie-Lee nicht zu mehr Punkten gereicht hat. Wenigstens gab es dieses Jahr nicht wieder Null Punkte.

Verfolgen Sie den ESC im Liveticker:

00:52 Uhr

Silly spielt. Damit bin ich raus und verabschiede mich. Einen schönen Abend noch an alle ESC-Fans!

00:48 Uhr

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Barbara Schöneberger versteht es nicht. Warum nur landet Deutschland wieder auf dem letzten Platz?

00:43 Uhr

Noch einmal Jamala mit "1944".

00:41 Uhr

Schade für Jamie-Lee. Den letzten Platz hat sie wirklich nicht verdient. Sie hat ihren Job gut gemacht. Trotzdem: Glückwunsch an die Ukraine.

00:37 Uhr

Unglaublich: die Ukraine hat gewonnen!

00:37 Uhr

Australien wurde mal eben von der Ukraine überholt. Jetzt liegt es an den Punkten für Russland.

00:36 Uhr

Tatsächlich: Polen landet beim Publikum auf dem dritenn Platz - insgesamt 229 Punkte und der sechste Platz!

00:34 Uhr

Jetzt wird nochmal richtig Spannung aufgebaut. Die letzten vier Länder bekommen Zuschauerpunkte. Überraschung: Polen mit 7 Punkten kann jetzt ganz nach vorn springen.

00:31 Uhr

Ähm.

ska

00:28 Uhr

10 Punkte für Jamie-Lee vom Publikum. 11 Punkte insgesamt, bislang der vorletzte Platz.

00:27 Uhr

Jetzt wird's nochmal spannend: Die Zuschauerpunkte werden verteilt.

00:15 Uhr

Stimmen zur Punkteverteilung der Jurys:

Was ist los? So schlecht wie viele vor uns waren wir nun wirklich nicht oO#ESC2016 — Vivka (@VivkaWinter) 14. Mai 2016

Frage mich jedesmal kopfschüttelnd wer wie und was da zusammengevotet wird..is ja schrecklich. #ESC2016 — shrimps (@shrimpsdeluxe) 14. Mai 2016

00:13 Uhr

Die australische Dame, die gerade die Punkte verkündet, schaut lustig aus. 12 Punkte an Belgien. Germany: zero points.

00:10 Uhr

Barbara Schöneberger verkündet die deutschen Jurypunkte. 12 Punkte gehen an Israel.

00:03 Uhr

Bislang sieht es jurytechnisch doch eher düster aus für Jamie-Lee. Letzter Platz. Noch. Wir setzen auf die Zuschauer.

23:56 Uhr

Punkt für Deutschland! Georgien vergibt genau einen Punkt an Jamie-Lee. Gmadlob!

23:53 Uhr

Bislang noch keine Punkte für Deutschland...

23:51 Uhr

Jetzt kommen die ersten Länderpunkte der Jury. Österreich verteilt seine 12 Punkte an Australien.

23:49 Uhr

Jetzt werden nochmal die neuen Regeln erklärt, die sowieso kaum jemand versteht. Passt schon.

23:45 Uhr

Das Voting ist geschlossen! Jetzt darf Måns Zelmerlöw nochmal ran und seine neue Single "Fire in the Rain" trällern. Mit einer ziemlich lässigen Performance.

23:41 Uhr

Lynda Woodruff wagt tatsächlich einen Stagedive. Sympathische Frau.

23:37 Uhr

Das war jetzt doch ganz witzig.

23:37 Uhr

Ja. Ist es.

23:36 Uhr

Ähm. Ist die Performance der Moderatoren und allen anderen jetzt als gesamtsatirisches Kunstwerk gemeint?

23:33 Uhr

Die Moderatoren präsentieren das Rezept zum Song-Contest-Gewinn. Da wird auch gleich nochmal der Geiger Alexander Rybak ausgegraben. Der hat den ESC 2009 gewonnen.

23:27 Uhr

Nächstes Jahr singt einfach Justin Timberlake zwei Stunden und wir voten dann für den besten Song. #endlichmusik #ESC2016 #Eurovision — Katja Evertz (@katjazwitschert) 14. Mai 2016

Nächstes Jahr singt einfach Justin Timberlake zwei Stunden und wir voten dann für den besten Song. #endlichmusik #ESC2016 #Eurovision — Katja Evertz (@katjazwitschert) 14. Mai 2016

23:23 Uhr

Von allen heute der beste Auftritt. Ach...Moment!

23:20 Uhr

Auftritt des Abends: Justin Timberlake. Die Mädels der Redaktion haben kurzzeitig Schnappatmung.

23:19 Uhr

Neidlos muss man anerkennen: Die Schweden können's einfach.

23:15 Uhr

Schwedens Rückblick auf 42 Jahre Musik und auf den ESC. Natürlich mit ABBA. Ikonen des Grand Prix. Und jeder Menge 90er-Eurodance. Lustig.

23:11 Uhr

Kreischalarm! Justin Timberlake ist da! (Wieso eigentlich?)

23:03 Uhr

Und der Voting-Wahnsinn kann beginnen. #Schnelldurchlauf

23:00 Uhr

Sir Ian McKellen und Derek Jacobi im Einspieler. Wieviel denen wohl gezahlt wurde dafür...

22:56 Uhr

Letzter Beitrag! Die Hamburgerin Iveta Mukuchyan. Sie singt aber für Armenien. Auf Englisch. Und mit ganz viel "Uuuuh-uuuuhuuuu". Und Feuer und Bodennebel. Und seltsamen Selfie-Projektionen.

22:52 Uhr

Keine weiteren Worte nötig.

22:48 Uhr

Jetzt singt Zoë für Österreich auf Französisch. Soweit, so verwirrend. Immerhin bekommen wir alle plötzlich Lust auf Pralinen und Bonbons.

22:45 Uhr

Achtung, Geheimtipp: Georgien mit 90er-Indie-Rock. Die Band Young Georgian Lolitaz erinnert leicht an eine Mischung aus Oasis oder Blur. Beim Song Contest wird "Midnight Gold" aber vermutlich keine Chance haben.

22:43 Uhr

"Walk On Water" von Ira Losco aus Malta war jetzt auch eher langweilig.

22:34 Uhr

Die Ukraine bringt Jamala mit "1944". Sie singt über ihre Großmutter, die unter Josef Stalin deportiert wurde. Einer der politisch brisantesten Auftritte heute abend, angesichts der Situation in Bezug auf die Krim.

22:34 Uhr

Huch, ein wenig angsteinflößend, das Gebrüll von Justs aus Lettland. Schreien macht Lieder auch nicht besser!

22:30 Uhr

Spaniens Barei haut mit "Say Yay!" eine ganz ordentliche Dance-Nummer raus. Macht Spaß!

22:28 Uhr

Oh!

22:24 Uhr

Wem die folgende Show bekannt vorkommt: Schweden hatte das in richtig gut im letzten Jahr. Auch wenn der russische Beitrag You Are The Only One" von Sergey Lazarev hängenbleibt. Verdammt.

22:21 Uhr

Wie soll man jetzt Kleid und Lied von Kroatien beschreiben? Sieht teilweise aus wie ein Glitzer-Wischmopp. Das Lied ist, nun ja sagen wir mal...schlecht. Schade, denn singen kann Nina Kraljić.

22:17 Uhr

Litauen ist an der Reihe. "I've Been Waiting For This Night" ist mal wieder ein Song aus der Ecke "Schmonzetten-Alarm". Donny Montell übertreibt es auch ein bisschen mit dem Stage Acting.

22:13 Uhr

Gesichtsakrobatik par excellence. Sanja Vučič schreit "Goodbye (Shelter)" in die Welt hinaus. Im dezenten Leder-Outfit. Oder, wie es Peter Urban so schön sagte: "Ein Kleid aus ausgerollten Lakritz-Schnecken."

22:10 Uhr

Okay. Jetzt hört der Spaß auf. Da stehen ernsthaft Pseudo-Rocker auf der Bühne, die einen Pop-Dance-Song als superharten Rock verkaufen wollen? Schlimmer geht immer.

(Zypern: Minus One - "Alter Ego")

22:07 Uhr

Erstaunlich wenig zu tun für die ESC Windmaschine:

22:03 Uhr

Auf Dami Im habe ich mich am meisten gefreut. Die Australien singt "Sound of Silence". Und zwar ausgesprochen gut.

22:00 Uhr

Hihi.

21:58 Uhr

Jetzt kommt der Underdog vom ESC. Dramatik, Show, Schmalz - alles dabei bei Michał Szpak! Alle mitsingen! Oooooh-ooooh-ooooh-oooooh!

21:55 Uhr

Amir singt für Frankreich "J'ai cherché". Auf Französisch. Sehr gut.

21:51 Uhr

Das war doch wirklich mal ein guter Auftritt von Jamie-Lee. Daumen hoch dafür!

21:49 Uhr

Jetzt gilt's, Jamie-Lee! Viel Glück!

21:45 Uhr

Schweden ist dran! Der 17-jährige Frans gehört zu den Top-Favoriten, der Song "If I Were Sorry" ist extrem beliebt beim Publikum. Gefühlt jeder vor Ort singt mit. Ich auch.

21:42 Uhr

Und da ist schon einer meiner persönlichen Favoriten: Poli Genova für Bulgarien mit "If Love Was A Crime". Nette Dance-Nummer. Die Frisur ist übrigens ganz schön cool.

21:40 Uhr

Hui, bei "Made Of Stars" gibt's Goldregen. Hat ja auch schon sieben Songs gedauert.

21:39 Uhr

Wieso erinnert mich der israelische Interpret Hovi Star an eine Glamour-Version von Good Charlotte?

21:36 Uhr

Eine Sekunde nicht hingeguckt, da hält die Italienerin einen Apfel (?) in die Kamera. Warum, weiß keiner.

21:33 Uhr

Italien singt - oh Wunder - auf Italienisch! Francesca Michielin mit "No Degree Of Separation".

21:32 Uhr

"Francesca ist eine nachdenkliche, kluge Person." Aha.

21:30 Uhr

Der Ungar Freddie schmachtet sein "Pioneer" doch etwas arg rau ins Mikrofon. Und wieso steht da ein Mönch mit auf der Bühne, der auf eine riesige Trommel einschlägt?

21:28 Uhr

Ja, Amerika. Das ist Eurovision.

21:25 Uhr

Achtung, jetzt kommt eine, die's kann. Singen, gut aussehen, performen. Quasi das "Gesamtpaket". Samra Rahimli aus Aserbaidschan. Das Lied "Miracle" ist aber zugegeben eher Durchschnitt. Da hätte mehr gehen können.

21:22 Uhr

Douwe Bob aus den Niederlanden ist dran. "Slow Down" geht ganz schön ins Ohr. Mein heimlicher Liebling. Aber Polen war ja noch nicht dran.

21:20 Uhr

"Was hat sie denn um den Hals? Vielleicht einen Strick mit Blumenkohl!" - Peter Urban.

21:19 Uhr

Und da ist sie! Die Windmaschine!!

21:18 Uhr

Gabriela Gunčíková singt "I Stand" für die Tschechische Republik. Singen kann sie zwar - aber das Lied ist dann doch zu sehr einheitlicher Balladenbrei.

21:16 Uhr

21:14 Uhr

Funky! Endlich mal keine Schnulze. Singen kann sie auch. Hach.

21:12 Uhr

Und die erste Teilnehmerin geht an den Start: Die 19-jährige Laura Tesoro mit "What's The Pressure" für Belgien.

21:10 Uhr

Der Vorjahressieger aus Schweden, Måns Zelmerlöw, moderiert die Show zusammen mit Petra Mede.

21:05 Uhr

Diese Papierknüddel-Gestalten erinnern doch irgendwie an Lady Gaga zu Anfangszeiten. Lady Gaga in...nicht so gut.

21:04 Uhr

Und, wer macht mit?

21:02 Uhr

Es laufen merkwürdige Gestalten auf der Bühne rum. Und Models in komischen Papier-Knüddeln.

21:00 Uhr

Schnittchen bereit? Bier kalt? Es geht los!

20:57 Uhr

Reaktionen auf Sarah Connor:

Es wird schwarz/weiß, da weißt du, es wird deep. #Eurovision



Äh ja. — Satans Tippse (@schwarzwasser) 14. Mai 2016

20:54 Uhr

Es wird dramatischer beim Countdown in der ARD. Sarah Connor performt und wird in schwarzweiß eingespielt. Nebelschwaden inklusive.

20:52 Uhr

Noch schnell bisschen Klugscheißerwissen zwischendurch: Wenn es für Jamie-Lee heute nichts wird, können wir immer noch mit einem Deutschen mitfiebern. Der 18-jährige Fritz Mensch ist Choreograf und hat die Show für die spanische Sängerin Barei entworfen.

20:51 Uhr

Es spricht dann doch die - zugegeben sehr hübsche - Pastorin Annette Behnken.

20:50 Uhr

Und es kommt: Olivia Jones.

20:49 Uhr

Jetzt kommt das "Wort zum Sonntag". Nach Schönebergers Ankündigung erwarte ich nun einen unglaublich schönen Menschen. Hui.

20:44 Uhr

Auch wenn Jay Sean feat. Sean Paul jetzt am Start sind - wir warten doch alle nur auf den Einen.... #JustinTimberlake

20:41 Uhr

Jamie-Lee "geht der Arsch auf Grundeis". Man merkt ihr durchaus an, dass sie noch sehr unerfahren und sehr aufgeregt ist. Macht aber nichts, Deutschland drückt trotzdem die Daumen.

20:36 Uhr

Wenigstens jetzt gibt es noch ordentliche Musik: Royal Republic sind dran.

20:35 Uhr

"Ist das Musik oder kann das weg?" Die Fragen werden wir uns heute abend wohl öfter stellen.

20:31 Uhr

Ob die neuen Regeln den Song Contest wirklich spannender machen? Abwarten.

20:29 Uhr

Und da steht sie, die diesjährige Jury. Bestehend aus Sarah Connor, Alec und Sascha von The BossHoss, Anna Loos und Namika.

20:25 Uhr

The BossHoss sind da. They like it like that. They like überhaupt alles. Verstanden?

20:23 Uhr

Herrje, jetzt gibt's tatsächlich nochmal einen Rückblick auf den furchtbaren Vorentscheid.

20:23 Uhr

Da brechen ja wahre Begeisterungsstürme aus, als sie die heutigen musikalischen Gäste verliest.

20:21 Uhr

"Auf der Reeperbahn nie ohne Überzieher!" Wo sie recht hat...

20:19 Uhr

Babsi ist da! Eingehüllt in einen durchsichtigen Plastik-Regenumhang begrüßt sie das Publikum gewohnt lässig und laut.

20:18 Uhr

Mark Forster auf der Bühne. Trotz des regnerischen Wetters haben sich doch beachtlich viele ESC-Fans auf der Reeperbahn eingefunden.

20:15 Uhr

Und los geht's mit dem Countdown! Die Schöneberger ist als Moderatorin am Start, schon mal ein positiver Lichtblick am heutigen Abend.

20:10 Uhr

So sah es bei Jamie-Lee übrigens bei den Proben aus. Ähm. Warum so dezent?

Jamie-Lee bei den Proben zum ESC 2016. imago/ITAR-TASS

20:03 Uhr

Wer sich noch mal einen kleinen Überblick verschaffen möchte - hier gibt's die 10 aussichtsreichsten Kandidaten im Überblick (zumindest auch die komischsten):

20:00 Uhr

In den sozialen Netzwerken macht sich ja seit geraumer Zeit Vorfreude breit... um 20:15 Uhr geht dann auch der offizielle Countdown im Ersten los.