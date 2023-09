Mit dem Essen im Flugzeug ist es immer so eine Sache. Oft ist man froh, wenn man überhaupt noch eine Tüte Chips oder einen Schokoriegel bekommt. Doch bei Mittel- und Langstreckenflügen bieten viele Fluggesellschaften noch Mahlzeiten an.

Wer seit der Abfahrt von zu Hause nichts mehr gegessen hat und bereits beim Check-In erste Anzeichen von Hunger verspürt, der dürfte spätestens nach dem Start im Flieger Kohldampf haben.

Bei Lufthansa werden die vorbestellten Mahlzeiten als erste ausgegeben

Ärgerlich ist dann, wenn man besonders lange auf sein Essen warten muss. Während der Servierwagen vorbeirollt, manche schon ihre Suppe schlürfen oder das Hühnchen aufpicken, darben einige noch immer.

Aber was kann man überhaupt tun, um an Bord schneller eine Mahlzeit zu bekommen? Eine Möglichkeit ist das Buchen eines Sondermenüs: „Üblicherweise werden die vorbestellten Sondermahlzeiten als erste ausgegeben“, erklärt eine Lufthansa-Sprecherin auf Anfrage.

Sondermenü bis zu 24 Stunden vor Abflug bestellen

Passagiere, die aus religiösen, ernährungsphysiologischen oder anderen Gründen spezielle Kost zu sich nehmen, könnten auf Lufthansa-Flügen zwischen 16 verschiedenen Mahlzeiten wählen. Dort finden sich zum Beispiel auch die Optionen „koscher“ oder „vegetarisch“. Bis zu 24 Stunden vor Abflug können die Fluggäste eine Sondermahlzeit im Reisebüro oder online unter „Meine Buchung“ kostenlos bestellen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Eine andere Möglichkeit, schneller bedient zu werden, gebe es bei der Lufthansa nicht, so die Sprecherin.

Auf der Kurzstrecke einen Platz ganz vorne oder ganz hinten im Flieger buchen

Fensterplatz oder Gangplatz? Vorne oder hinten? Der beste Platz im Flugzeug ist nicht für jeden derselbe. dpa Lizenz

Im Gegensatz zur Lufthansa werden bei Airberlin die vorbestellten Essen in der Regel zusammen mit den regulären Mahlzeiten ausgeteilt, wie Airberlin-Sprecher Christian Liepack erklärt. Sein Tipp: „Wer sein Essen besonders schnell erhalten möchte, sollte entweder einen Platz ganz vorne oder ganz hinten im Flugzeug buchen.“ Denn: „Auf Kurz- und Mittelstrecken arbeiten die Kollegen jeweils aus der vorderen und hinteren Küche aufeinander zu.“

Schließlich gebe es in den auf diesen Strecken eingesetzten Maschinen des Typs A 320 nur einen Gang: Die Flugbegleiter beginnen mit dem Service also jeweils ganz hinten und ganz vorne. Wer besonders großen Hunger hat, sollte also nicht in eine der mittleren Reihen sitzen.

Business Class buchen

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, könne zum Beispiel die European Business Class buchen, mit der man ganz vorne im Flieger sitze und auch als erstes bedient werde, so Liepack. Diese Option, mit der man noch weitere Extras wie mehr Beinfreiheit erhält, kostet allerdings mindestens 299 Euro zusätzlich.

Das könnte Sie auch interessieren:

Anders ist es auf der Langstrecke, weil der A 330 über zwei Gänge verfüge, erklärt Liepack: Auf Langstreckenflügen teile sich der Serviceablauf in der Economy Class in drei Sektionen auf. „Dabei werden die Gäste in den Reihen 14 bis 20 auf beiden Seiten betreut“, so Liepack. „Von Reihe 21 bis 51 arbeiten auf jeder Seite die Kollegen von vorne nach hinten.“

Auf der Langstrecke wird man in Reihe 51 häufig als letztes bedient

Wer in Reihe 51 sitzt, wird demzufolge also als letztes bedient. Allerdings handelt es sich immer nur um ein paar Minuten Unterschied zu den anderen Gästen. Die können einem aber, wenn man Hunger hat, bekanntermaßen wie eine Ewigkeit vorkommen.

Die Möglichkeiten, sein Essen schneller zu bekommen, sind also von Airline zu Airline unterschiedlich. Im Zweifel sollte man direkt bei der Fluggesellschaft nachfragen, welche Optionen es gibt. (rer)