Essen -Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) soll in Verbindung stehen mit dem möglicherweise geplanten Anschlag auf das Essener Einkaufszentrum. Nach „Bild“-Informationen soll ein deutscher IS-Kämpfer, der aus Oberhausen stammt, über einen besonderen Chat aus Syrien gleich mehreren Personen im Ruhrgebiet den Auftrag für den Anschlag erteilt haben.



Dabei habe er die Bauanleitung für eine Bombe gleich mitgeschickt. Der Mann habe im Auftrag der IS-Führung gehandelt. Die Zeitung berief sich auf Informationen von Verfassungsschutzbehörden. Auch der WDR berichtete über einen Auftraggeber mit IS-Bezug.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen gewann das Bundesamt für Verfassungsschutz den ersten Hinweis auf das Bedrohungsszenario aus eigenen Quellen. Dabei soll es um abgehörte elektronische Kommunikation gehen. (dpa)

Großes Polizeiaufgebot vor dem Essener Einkaufszentrum REUTERS

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Polizei vereitelt Terroranschlag

Die Polizei hat nach eigener Einschätzung einen Terroranschlag am Samstag in Essen mit ihrem massiven Einsatz verhindert. Das sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Es habe ganz konkrete Hinweise gegeben, dass der Anschlag auf das Einkaufszentrum an diesem Tag habe stattfinden sollen.



Wie er verübt werden sollte, dazu hat die Polizei demnach keine Erkenntnisse. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen soll der möglicherweise geplante Anschlag einen islamistischen Hintergrund haben.

Das Einkaufszentrum in der Essener Innenstadt. picture alliance / dpa

Einkaufszentrum abgesperrt

Wegen einer Anschlagsdrohung hat die Polizei in Essen ein Einkaufszentrum in der Innenstadt abgesperrt. Das Zentrum blieb am Samstag aus Sicherheitsgründen geschlossen, wie die Polizei mitteilte. Es lägen konkrete Hinweise auf einen möglichen Anschlag vor. Am Nachmittag setzte die Polizei zwei Männer in Oberhausen fest und durchsuchte deren Wohnungen. Der WDR berichtete, der Fall habe offenbar einen islamistischen Hintergrund.

Polizeipräsenz an zwei Einkaufszentren

Nach aktuellem Ermittlungsstand beziehe sich die Drohung ausschließlich auf das Einkaufszentrum am Limbecker Platz in Essen, erklärte die Polizei. Da jedoch auch das Einkaufszentrum Centro in Oberhausen generell ein mögliches Ziel darstelle, werde die Polizei dort ab sofort deutlich präsent sein. Momentan gebe es jedoch keine konkreten Hinweise auf einen geplanten Anschlag am Centro, betonte die Polizei.



WDR stellt Bezug zum IS her

Zahlreiche spezialisierte Beamte seien im Einsatz. „Laufende Ermittlungen verbieten derzeit die Bekanntgabe weiterer Details“, hieß es in der Polizeimitteilung. Die Drohung habe die Polizei Essen am Freitag über eine andere Sicherheitsbehörde erreicht. Die Polizei richtete ein Bürgertelefon ein.



Der Westdeutsche Rundfunk berichtete, nach WDR-Informationen habe jemand aus dem Ausland mit Bezug zur Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) den Auftrag für einen Bombenanschlag in Essen gegeben und die Bombenbauanleitung über das Netz gleich mitgeliefert. In diesem Zusammenhang soll auch ein Mann stehen, der aus NRW nach Syrien zum IS gereist ist. (afp)