Madrid -Die baskische Untergrundorganisation ETA hat ihre Auflösung bekannt gegeben.



Es seien „all ihre Strukturen vollständig aufgelöst“ worden, schrieb die Organisation nach Jahrzehnten des bewaffneten Kampfes gegen den spanischen Zentralstaat und für die baskische Unabhängigkeit in einem Brief, den das Online-Medium eldiario.es am Mittwoch veröffentlichte.



Die ETA hatte bereits im vergangenen Jahr ihre Waffen vollständig abgegeben. (afp)