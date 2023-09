Brüssel -Noch vor Beginn der Scheidungs-Verhandlungen mit Großbritannien macht die Europäische Union deutlich, dass sie den Briten eine gesalzene Rechnung für den Ausstieg aus der Gemeinschaft präsentieren wird. Bei den häufig genannten 60 Milliarden Euro handele es sich um „vorsichtige Schätzungen“, sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Wochenende in Brüssel. Dort legten die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 Mitglieder ihre Linie für die bevorstehenden Gespräche mit Großbritannien fest.

Schnelle Klärung der finanziellen Verpflichtung angestrebt

Die eigentlichen Brexit-Verhandlungen sollen nach der britischen Unterhauswahl im Juni beginnen. Dabei streben die 27 an, möglichst rasch die finanziellen Verpflichtungen zu klären, die den Briten nach mehr als 40 Jahren Mitgliedschaft erwachsen sind. Der laufende EU-Haushalt gilt noch bis 2020, allein hier muss London seinen Beitrag leisten. Hinzu kommen Zusagen für Kreditprogramme, Fonds, Beamten-Pensionen und diverse andere Aufgaben.

Die Briten sollen nach dem Willen der Kontinentaleuropäer für sämtliche Kosten aufkommen, die durch den Austritt des Landes entstehen. Dazu zählen auch die für den Umzug zweier prestigeträchtiger EU-Behörden, die bisher ihren Sitz in London haben – namentlich den Bankenregulierer EBA und die Arzneimittelagentur EMA. Auch deutsche Städte möchten gern Sitz der Behörden werden.

Kostenfrage entscheidet sich erst nach zukünftigen Beziehung der Briten zur Union

Die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betonte am Samstag in Brüssel, noch gebe es keine präzisen Zahlen darüber, um welche Summen es am Ende gehen wird. Mehr Klarheit darüber dürfte es vermutlich erst geben, wenn sich die Form der zukünftigen Beziehungen der Briten zur Union abzeichnet.

Denkbar sei beispielsweise, dass sich das Land auch in Zukunft an Forschungsprogrammen beteiligt. Deutschland und Österreich als EU-Nettozahler machten bereits deutlich, dass sie ihren Anteil am EU-Haushalt nicht erhöhen wollen, wenn der britische Beitrag wegfällt.

Übrige EU-Staaten billigen „rote“ Linien einstimmig

Bei ihrem Treffen in Brüssel billigten die Staatslenker bereits nach wenigen Minuten die Leitlinien für die bevorstehenden Brexit-Gespräche. EU-Ratspräsident Donald Tusk, die Kommission und Chefunterhändler Michel Barnier hatten in den vergangenen Wochen gemeinsam mit den Hauptstädten ein Papier erarbeitet, das die Grundsätze für die Gespräche festhält.

Die schnelle Einigung und das Fehlen jeglicher Kontroversen unterstreichen, dass sich die verbleibenden Mitglieder nicht auseinanderdividieren lassen wollen. Laut EU-Vertrag gibt es zwei Jahre Zeit für die Trennungsgespräche. Den Antrag auf Eröffnung des Verfahrens hatte die britische Premierministerin Theresa May Ende März gestellt.

„Die Rechte der Bürger seien Priorität Nummer eins“

Neben den finanziellen Fragen wollen die 27 schnell Klarheit über den künftigen Status der mehr als drei Millionen EU-Bürger erreichen, die in Großbritannien leben. Umgekehrt soll das Gleiche für die mehr als eine Millionen Briten gelten, die auf dem Kontinent zu Hause sind. Die Rechte der Bürger seien „die Priorität Nummer eins“, sagte Tusk.

Ein weiterer zentraler Punkt: Die 27 wollen erst über die künftigen Beziehungen Großbritanniens zur Gemeinschaft verhandeln, wenn ausreichend Klarheit über die Modalitäten der Trennung besteht. Die Briten hingegen würden gern Parallel-Gespräche führen. London hat ein großes Interesse daran, dass britische Unternehmen auch in Zukunft ungehindert Handel mit der EU treiben können. Eine Teilnahme am Binnenmarkt aber ist ohne Arbeitnehmer-Freizügigkeit nicht zu haben.

Rennen um die EU-Agenturen hat begonnen

In Brüssel wurde am Samstag auch deutlich, dass unter den Mitgliedstaaten längst ein Rennen um die beiden EU-Agenturen begonnen hat, die nach dem Brexit London verlassen müssen. Um die Arzneimittelbehörde EMA bewerben sich fast zwei Dutzend Länder und noch mehr Städte, in Deutschland bringen sich unter anderem Berlin und Bonn in Stellung. Für die EBA ist unter anderem Frankfurt am Main im Gespräch, wo die Europäische Zentralbank ihren Sitz hat.

EU-Diplomaten berichteten, dass die Kommission und der Rat bald Kriterien für die Vergabe aufstellen wollen. Die EMA beschäftigt rund 800 Mitarbeiter, die EBA rund 200.

Unmittelbar vor dem Gipfel sicherte Ungarns Regierungschef Viktor Orban bei einem Treffen der Europäischen Volkspartei zu, im Hochschulstreit alle Forderungen der EU umzusetzen. Die Kommission hatte ein Verfahren gegen Ungarn in Gang gesetzt, weil das neue Hochschulgesetz ausländische Institutionen verpflichtet, nicht nur in Ungarn, sondern auch in ihrem Heimatland einen Sitz zu haben. Betroffen davon ist die Zentraleuropäische Universität des US-Milliardärs George Soros. Nach Brüsseler Auffassung verstößt das Gesetz gegen das Prinzip der akademischen Freiheit.

Autorität Erdogans ebenfalls Thema

Am Rande des Gipfels befassten sich die Staats- und Regierungschefs auch mit der Lage in der zunehmend autoritär regierten Türkei. Entscheidungen über die das künftige Verhältnis zum EU-Beitrittskandidaten fielen aber nicht. Ratspräsident Tusk will anlässlich des Nato-Gipfels am 25. Mai in Brüssel ein Treffen mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan organisieren.