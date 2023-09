Brüssel -Nach dem Nervengift-Attentat auf den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter in Großbritannien will sich die Europäische Union besser gegen Attacken aller Art aus Drittstaaten wie Russland oder China schützen. Die EU müsse ihre Widerstandsfähigkeit gegen chemische, biologische, radiologische und Nuklear-Risiken erhöhen – „auch durch eine engere Kooperation zwischen der Union, ihren Mitgliedstaaten und der Nato“, heißt es im Entwurf zur Abschlusserklärung des EU-Gipfels, der am Donnerstag in Brüssel begann.

Die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten müssten auch ihre Fähigkeiten ausbauen, auf so genannte „hybride Bedrohungen“ reagieren zu können, etwa in Bezug auf die Daten- und Kommunikationsnetze oder die Spionageabwehr, heißt es weiter. Die EU-Kommission und die europäische Chefdiplomatin Federica Mogherini sollen bis zum kommenden Gipfeltreffen Ende Juni die Arbeiten an diesem Thema forcieren.

Klare Botschaft Richtung Russland

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union waren am Donnerstagnachmittag in Brüssel zu ihrem Frühjahrgipfel zusammengekommen. Schwerpunkte des zweitägigen Treffens sind die Wirtschafts- und die Außenpolitik der Gemeinschaft.

Die Staatslenker wollen dabei auch eine klare Botschaft in Richtung Russland senden und der Führung in Moskau verdeutlichen, dass sie den Angriff auf den ehemaligen Doppelagenten Skripal im südenglischen Salisbury als schwerwiegenden Vorfall betrachten, der nicht ohne Folgen bleiben kann.

Die britische Regierung macht Russland für die Nervengift-Attacke auf Skripal von Anfang März verantwortlich. Deutschland, Frankreich und die USA haben sich diese Sichtweise zu eigen gemacht. Die britische Premierministerin Theresa May sprach bei ihrer Ankunft in Brüssel von einer „rücksichtslosen russischen Attacke“. Russland weist sämtliche Vorwürfe zurück.

„Uneingeschränkt solidarisch mit dem Vereinigten Königreich“

Im Entwurf der Gipfel-Abschlusserklärung heißt es jetzt im Namen der 28 EU-Mitglieder: „Im Angesicht dieser ernsten Herausforderung für unsere gemeinsame Sicherheit sind wir uneingeschränkt solidarisch mit dem Vereinigten Königreich.“

EU-Ratspräsident teilte am späten Abend mit, dass sich nun auch alle Staatslenker der britischen Einschätzung angeschlossen hätten, wonach Russland „sehr wahrscheinlich“ hinter dem Anschlag in Salisbury stecke. Die EU-Außenminister hatten bei einem Treffen zu Wochenbeginn noch vermieden, Russland eine eindeutige Verantwortung zuzuweisen.



Vorgehen der Türkei wird verurteilt

Auch gegenüber der Türkei wollen sich die EU-Staaten in Stellung bringen: Der Gipfel will die „anhaltenden illegalen Handlungen“ der Türkei im östlichen Mittelmeer scharf verurteilen und sich im Gas-Streit uneingeschränkt auf die Seite der EU-Mitglieder Zypern und Griechenland stellen. Vor der Küste Zyperns lagern riesige Gasmengen, die ausgebeutet werden sollen. Die Türkei versucht jedoch, die Erkundung zu stören. So stoppte die türkische Marine im Februar vor Zypern ein Schiff des italienischen Energiekonzerns ENI. Zypern ist seit 1974 geteilt, der türkisch dominierte Nordteil der Insel wird nur von der Türkei als Staat anerkannt.

Die Staats- und Regierungschefs der Gemeinschaft wollen bei ihrem Gipfel auch „die fortdauernde Inhaftierung von EU-Bürgern in der Türkei“ kritisieren. Weitere Themen sind der Westbalkan und das künftige Verhältnis der Gemeinschaft zu Großbritannien nach dem Brexit.