Brüssel -In den vergangenen Jahren war Angela Merkel bei EU-Gipfeln stets wie ein Magnet, den man in einen Haufen Eisenspäne legt: Alles richtete sich auf sie hin aus. Die Kanzlerin war die dominante Figur in Europa.

Doch die Zeiten haben sich geändert, inzwischen kämpft Merkel um ihr politisches Überleben. Der EU-Gipfel, der am Donnerstagnachmittag in Brüssel begann, wird dabei zum zentralen Schauplatz. Kommt die CDU-Chefin am Freitag nicht mit einem vorzeigbaren Ergebnis nach Hause, könnte die Schwesterpartei CSU den Konflikt um die Flüchtlingspolitik weiter eskalieren.

Als die Kanzlerin am Donnerstag in Brüssel eintrifft, gibt sie sich betont nüchtern. Routiniert spult sie bei einem kurzen Auftritt vor Reportern das Programm des Gipfels runter. Wirtschaft, Handel, Brexit – und, ach ja, um Migration soll es auch gehen.

Merkel will mit den Ländern sprechen

„Hier ist schon viel erreicht“, sagt Merkel. Bei den Gesprächen werden man sich vor allem mit dem Außengrenzschutz beschäftigten. Sie stehe dem Vorschlag, neue Flüchtlingszentren außerhalb von Europa einzurichten, grundsätzlich offen gegenüber. „Aber wir müssen auch mit den Ländern sprechen. Wir können nicht von uns aus über die Länder sprechen“, sagt die Kanzlerin. Gemeint sind Länder am Südrand des Mittelmeers, Libyen oder Marokko zum Beispiel.

Der Vorteil für die Europäer wäre, dass die Migranten erst gar nicht nach Europa gelangen würden und ihnen die lebensgefährliche Fahrt übers Mittelmeer erspart bliebe. So stellen es sich die EU-Strategen zumindest vor. In den Zentren könnte bereits über die Asyl-Anträge befunden werden. Mehr als grobe Ideen gibt es allerdings noch nicht. Es gibt noch nicht einmal ein Land im Norden Afrikas, das bereit wäre, ein Camp auf seinem Staatsgebiet zuzulassen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Merkel lehnt Seehofers Alleingang ab

In Deutschland streiten Merkels CDU und die Schwesterpartei CSU um die Frage, ob Deutschland künftig Flüchtlinge, die bereits in einem anderen EU-Staaten registriert sind, an der Grenze abfangen und zurückschicken soll. CSU-Innenminister Horst Seehofer will das so, Merkel lehnt Alleingänge ab und will europäische Lösungen.

Beim EU-Gipfel in Brüssel steht die so genannte Sekundärmigration allerdings nicht im Zentrum der Debatten. Im Entwurf des Abschlussdokuments ist nur ein kleine Passage diesem Thema gewidmet. Dort heißt es, dass derartige Bewegungen das gemeinsame europäische Asylsystem und das Reisen ohne Grenzkontrollen im Schengen-Raum gefährdeten. „Alle Mitgliedstaaten sollten alle notwendigen internen Rechts- und Verwaltungsmaßnahmen ergreifen, um derartigen Bewegungen zu begegnen und zu diesem Zwecke untereinander eng kooperieren“, ist in dem Entwurf zu lesen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft in Brüssel auf Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Getty Images

Unterstützung von vielen Staatslenkern für Merkel

Merkel erhält in Brüssel von vielen anderen Staatslenkern Unterstützung für ihren Ansatz. „Ich kämpfe für europäische Lösungen“, sagt Frankreichs Staatschef Macron. Der luxemburgische Premier Xavier Bettel sagt, man habe es in Wahrheit gar nicht mit einer humanitären Krise zu tun, die Zahl der ankommenden Flüchtlinge sei um 95 Prozent gesunken. Es gebe vielmehr eine politische Krise – „von Deutschland provoziert“.

Auch Österreichs Kanzler Sebastian Kurz, allgemein als Hardliner in der Migrationspolitik bekannt, fordert europäische Lösungen und keine nationalen. Er sagt am Abend, die Debatte bewege sich jetzt insgesamt „in die richtige Richtung“ – stärkerer Schutz der Außengrenzen, Asylzentren jenseits der EU-Grenzen, europäische Abkommen mit Drittstaaten. Kurz macht auch klar, dass Österreich nicht tatenlos zusehen werde, wenn Deutschland engmaschige Grenzkontrollen einführen würde, um Flüchtlinge herauszufiltern. Österreich werde das dann an seinen Grenzen ebenfalls tun.

Die große Frage in Brüssel ist, wie sich Italien verhalten wird. Es steht in der Flüchtlingskrise in der vordersten Reihe. Premier Giuseppe Conte bringt im Auftrag des rechtsextremen Innenministers Matteo Salvini ein Paket von Forderungen mit nach Brüssel. Die Italiener wollen, dass Auffanglager schon südlich von Libyen errichtet werden und die Nato künftig Jagd auf Schleuser macht. Die Arbeit von privaten Seenotrettern soll erschwert werden. Conte sagt am Donnerstag: „Italien braucht keine Solidaritätsbekundungen mehr, sondern konkrete Taten.“ Der Premier stellte sich am Abend stur, blockierte wegen des Streits um die Flüchtlingspolitik auch Beschlüsse in anderen Bereichen wiue Handel und Verteidigung. EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionchef Jean-Claude Juncker wollten am Abend vor der eigentlichen Debatte über die Migrationspolitik vor die Presse treten - das sagte sie wegen der harten Haltung Italiens aber ab.