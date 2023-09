Wichtige Gespräche mit der Türkei und Griechenland stehen an.

Merkel versucht, die Erwartungen niedrig zu halten.

Nach dem Gipfel ist vor den Wahlen: Was könnte innenpolitisch passieren?

Am Wochenende hat Angela Merkel über Teamgeist gesprochen, ausgerechnet an diesem Wochenende: „Die Mannschaft hat einfach zusammengehalten und an sich geglaubt“, sagte sie in ihrer wöchentlichen Video-Botschaft auf ihrer Internet-Seite.

Sie habe „unbeschwert und entschlossen“ ihre Chancen genutzt und damit einen Riesenerfolg erzielt. Es ging um den Europameister-Titel der Handball-Nationalmannschaft – einen Monat nach dem Sieg, aber einen Tag vor dem nächsten EU-Gipfel zur Flüchtlingspolitik und eine Woche vor drei Landtagswahlen.

Angela Merkel.

Vermutlich täte sie nichts lieber, als am Montag in Brüssel die selben Sätze zu sagen. Und eine Woche darauf erneut, diesmal als Kommentar zum Wahlausgang in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt.

Aber so einen offensichtlichen Punktsieg wird es zumindest beim EU-Gipfel kaum geben. Merkel jedenfalls hat versucht, die Erwartungen niedrig zu halten. Es gehe darum, Schritt für Schritt voranzugehen, sagte sie der Bild am Sonntag. Und bereits in der Vorwoche hatte sie in ihrem einstündigen Fernseh-Interview mit Anne Will erklärt, dass nach dem Treffen am 7. März ja bald der nächste Gipfel anstehe. Und danach wieder einer. Und so fort.

Keiner spricht von Verteilung

Gleichwohl – den Versuch, das Zusammentreffen der EU-Staats- und Regierungschefs positiv zu deuten, wird es von Regierungsseite geben. Mit der Türkei und mit Griechenland soll darüber gesprochen werden, was getan werden kann, damit Flüchtlinge möglichst nicht mehr in die EU weiterreisen: Hilfe für Unterbringung und Grenzsicherung sind die vordringlichen Themen. Von einer Lösung des Streits um die Flüchtlingsverteilung innerhalb der EU wird mittlerweile lieber gar nicht mehr gesprochen.

Merkel sagt dazu, in Europa bräuchten Lösungen nun mal Zeit. Europa habe es aber „bis jetzt immer geschafft, große Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen“. Sie hat allerdings auch schon bedauert, dass viele der EU-Partnerländer offenbar nicht so sehr daran glaubten, dass das diesmal möglich sei.

Innenpolitische Debatte

Die Frage ist auch, wie der Gipfel die innenpolitische Debatte beeinflusst: CSU-Chef Horst Seehofer, der sich am Freitag demonstrativ mit Merkels europäischem Haupt-Widersacher, dem ungarischen Ministerpräsidenten Victor Orban traf, hat betont, wie wichtig die Ergebnisse des 7. März seien. Die Spitzenkandidaten der CDU in den Wahlkampfländern, Guido Wolf, Julia Klöckner und Rainer Haseloff, haben sich wiederholt von Merkels Kurs abgesetzt – das Beispiel der AfD, die mit flüchtlingsskeptischen bis –feindlichen Sprüchen Unterstützer findet, lockt. Vor allem in Baden-Württemberg dürfte die Nervosität angesichts der neuesten Umfragen gestiegen sein, die im einstigen CDU-Stammland die Grünen als stärkste Kraft sehen. Allerdings stützt der Grünen-Spitzenkandidat Winfried Kretschmann Merkels Kurs ausdrücklich

Das Problembewusstsein der EU-Mitgliedstaaten liege auf einer Zehnerskala zwischen 6 und 6,5, hat Kanzleramtschef Peter Altmaier jüngst dem Stern gesagt. Beim gemeinsamen Handeln liege man sogar nur bei 4 bis 4,5. Durch das Vorgehen der türkischen Regierung gegen die Tageszeitung Zaman wird die Lage nicht einfacher.

Am Mittwoch – nach dem Gipfel, vor den Wahlen - kommt erst einmal die Handball-Nationalmannschaft ins Kanzleramt. Da gibt es dann tatsächlich Teamspiel zu feiern und einen Europatitel.

