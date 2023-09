EU-Kommission hält Flüchtlingsgrenzen für rechtswidrig

Wien hat angekündigt, nur noch 80 Asylanträge pro Tag zu anzunehmen.

Das stößt in der EU auf Widerstand und Wut.

EU will noch einen weiteren Monat Zeit, um Erfolge mit der bisherigen Strategie in der Flüchtlingskrise zu erzielen.

Die EU-Kommission hat die von Österreich angekündigte und von der CSU vehement geforderte Obergrenze für Flüchtlinge am Donnerstag für rechtswidrig erklärt. „Solch eine Politik wäre klar unvereinbar mit Österreichs Verpflichtungen unter europäischem und internationalem Recht“, schrieb EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos.

Der EU-Gipfel wollte sich unterdessen noch einen Monat Zeit geben, um Erfolge mit der bisherigen Strategie in der Flüchtlingskrise zu erzielen. Wien hatte am Mittwoch angekündigt, ab Freitag nur noch maximal 80 Asylanträge pro Tag zu akzeptieren. Das Land habe aber „die rechtliche Verpflichtung, jeden Asylantrag anzunehmen, der auf seinem Territorium oder an seiner Grenze gestellt wird“, stellte Avramopoulus in dem Brief an die österreichische Innenministerin Johanna Mikl-Leitner klar. Er verwies auf die Europäische Menschenrechtskonvention, die Genfer Flüchtlingskonvention und die EU-Grundrechtecharta. Österreichs Kanzler Werner Faymann (SPÖ) zeigte sich vor dem Auftakt des EU-Gipfels in Brüssel unbeeindruckt. Auf den Brief aus Brüssel „werden die Juristen antworten“, sagte er. „Politisch sage ich, wir bleiben dabei.“ Es sei „undenkbar, dass Österreich die Asylbewerber für ganz Europa aufnimmt“.

Für den CDU-Europapolitiker Elmar Brok hat die Grundsatzkritik gleichwohl auch Relevanz für Berlin: Würde sich CSU-Chef Horst Seehofer mit seiner Forderung nach einer Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr durchsetzen, „müsste die Kommission Deutschland wohl einen ähnlichen Brief schreiben“, sagte der Vorsitzende des Außenausschusses im Europaparlament AFP. „Ich hoffe deswegen auf eine Versachlichung der Debatte in Deutschland.“

Zorn in Brüssel

Neben der Obergrenze hatte Österreich am Mittwoch angekündigt, weiter täglich bis zu 3200 Flüchtlinge, die in andere Länder wollen, passieren zu lassen. Auch das rief den Zorn Brüssels hervor. Die Kommission habe schon vergangene Woche ein „Ende des Durchwinkens“ verlangt, schrieb Avramopoulus. Der Wunsch eines Migranten auf Durchreise, um in einem anderen Land Asyl zu beantragen, sei „kein akzeptabler Grund“, jemanden ins Land zu lassen.

Flüchtlingen stehe nicht frei, in das Land ihrer Wahl zu reisen. Dessen ungeachtet vereinbarten fünf südosteuropäische Staaten am Donnerstag, das „Durchwinken“ zu systematisieren: Die Polizeichefs aus Mazedonien, Serbien, Kroatien, Slowenien und Österreich teilten in Zagreb mit, an der griechisch-mazedonischen Grenze ein Registrierungszentrum zu errichten und Flüchtlinge von dort „so schmerzlos wie möglich“ nach Österreich zu bringen, sagte Kroatiens Polizeichef Vlado Dominic. Die Flüchtlinge mit dem Ziel Deutschland könnten dann „weiterreisen“.

Die Kanzlerin warb in Brüssel abermals für eine europäische Lösung der Krise - für die die EU-Länder auch der Türkei Flüchtlinge abnehmen sollten. Es sei „gut, wenn Europa und die Türkei sich die Lasten teilen“, sagte Merkel in Brüssel. Notwendig seien „ein klarer Schutz der Außengrenzen“, der „Kampf gegen die Schmuggler und die Illegalität“. Zudem müsse Europa „legale Wege finden, wie Menschen in die Europäische Union kommen“, bekräftigte Merkel. Im Entwurf der Gipfelerklärung wird „die Bereitschaft einiger Mitgliedsstaaten“ begrüßt, sich an einem „freiwilligen humanitären Aufnahmeprogramm mit der Türkei zu beteiligen“.

Allerdings fordert die EU zunächst von der Türkei, dass sie die ungesteuerte Flüchtlingsbewegung durch die Ägäis zu den griechischen Inseln stoppt. „Wir müssen eine wesentliche und nachhaltige Reduzierung der Zahl illegaler Eintritte aus der Türkei in die EU sehen“, heißt es. Auf dem nächsten Gipfel im März müssten dann „Entscheidungen getroffen werden“. (AFP)