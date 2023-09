Brüssel -Es waren oft mutige Einzelkämpfer, die in der Vergangenheit große Skandale ans Licht gebracht haben: Die anrüchigen Steuerdeals etwa, die der Luxemburger Fiskus mit international tätigen Großkonzernen abgeschlossen hatte. Oder den jüngsten Datenskandal beim sozialen Netzwerk Facebook. Geht es nach dem Willen der EU-Kommission, sollen solche Hinweisgeber (englisch „Whilstleblower“) in Europa künftig besser vor Repressionen und Verfolgung geschützt werden. Die Brüsseler Behörde legte dazu am Montag Vorschläge vor.

„Wer richtig handelt, sollte nicht bestraft werden“, sagte der Erste Vizepräsident der Kommission, Frans Timmermans. Whistleblower nähmen große Risiken auf sich. „Wenn wir Hinweisgeber besser schützen, können wir Gefahren für das öffentliche Interesse wie Betrug, Korruption, Steuervermeidung und Schäden für unsere Gesundheit und die Umwelt besser erkennen und vermeiden.“ Bislang sind Whistleblower erst in zehn EU-Staaten per Gesetz uneingeschränkt geschützt. Deutschland zählt nicht dazu.

Vorschläge beziehen sich nur auf EU-Recht

Die Vorschläge der Kommission beziehen sich allerdings nur auf Verstöße gegen EU-Recht. Es gibt jedoch in etlichen Bereichen Regeln, die in ganz Europa gelten und gegen die immer wieder im großen Stil verstoßen wird – zum Bespiel bei der öffentlichen Auftragsvergabe, in Finanzdienstleistungen, Umweltschutz, öffentlicher Gesundheit, dem Datenschutz oder der Sicherheit von Produkten, Verkehr, kerntechnischen Anlagen oder Lebensmitteln.

Die Kommission schlägt nun Mechanismen vor, die die Aufdeckung von organisiertem Fehlverhalten erleichtern sollen: Unternehmen und Behörden sollen verpflichtet werden, interne Meldekanäle aufzubauen, die Hinweisgeber nutzen können. Das soll auf alle Firmen mit mehr als 50 Beschäftigten oder einem Jahresumsatz von 10 Millionen Euro zutreffen, außerdem auf alle Landes- und Regionalverwaltungen sowie auf Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern.

Wenn die internen Kanäle nicht funktionieren oder nach vernünftigem Ermessen davon auszugehen ist, dass sie nicht funktionieren werden, sollen sich die Hinweisgeber an die zuständigen Behörden wenden, die ebenfalls entsprechende Kanäle aufbauen müssten. Die Behörden wären dann verpflichtet, den Hinweisen nachzugehen und den Whistleblowern binnen weniger Monate eine Rückmeldung zu geben.

Bleibt auch dieses Vorgehen ohne Erfolg oder ist das öffentliche Interesse tangiert, können sich die Hinweisgeber so wie bisher auch an die Medien wenden oder die Missstände auf andere Weise publik machen. „Jegliche Vergeltungsmaßnahmen sind untersagt und sollen geahndet werden“, heißt es in einem Dokument der EU-Kommission. Wenn ein Hinweisgeber Vergeltungsmaßnahmen erleide, solle er Zugang zu kostenloser Beratung und andere Hilfen erhalten, etwa Unterstützung bei Kündigungsschutzklagen. Hinweisgeber müssten auch in Gerichtsverfahren geschützt werden, fordert die Kommission.

Auch Praktikanten können Whistleblower sein

Als Whistleblower betrachtet die Brüsseler Behörde nicht nur Beschäftigte von Unternehmen oder staatlichen Stellen, die Missstände aufdecken. Sondern grundsätzlich alle Personen, die aus beruflichen Gründen mit den Firmen oder Ämtern zu tun haben und deshalb an sensible Informationen gelangen können. Dazu zählen beispielsweise auch externe Dienstleister, Praktikanten oder Zulieferer.

Nun müssen sich die Mitgliedstaaten und das EU-Parlament mit der Materie befassen. Die Anti-Korruptions-Organisation Transparency International begrüßte am Montag die Pläne der Kommission. Es handele sich um „einen großen Schritt in die richtige Richtung“. Der deutsche EU-Abgeordnete Sven Giegold (Grüne) sprach von einem „Durchbruch für den Schutz von Whistleblowern in Europa“. Leider sei der Vorschlag aber auf die Verletzung europäischen Rechts bestimmt.

„Der Vorschlag lässt noch Luft nach oben“, sagte Giegold. So fehle etwa der Schutz von Hinweisgebern im Bereich der Arbeitnehmerrechte. Zudem sollten Whistleblower bei der Enthüllung von Steuerhinterziehung großer Unternehmen geschützt werden, nicht aber von reichen Einzelpersonen. Der Schutz dürfe auch nicht davon abhängig gemacht werden, ob zuvor interne Kanäle für Beschwerden genutzt wurden.