Der Vorstand der konservativen EKR-Fraktion hat von Storch und Pretzell aufgefordert, freiwillig die Fraktion zu verlassen.

Eine Entscheidung soll nächste Woche anstehen, da beide die Frist verstreichen ließen.

Die AfD-Politiker könnten sich mit dem Front National und der FPÖ zusammentun.

Die zwei AfD-Abgeordneten des Europaparlamentes müssen sich vermutlich in der nächsten Woche eine neue Fraktion suchen, wenn sie denn jemand aufnehmen will. Am Dienstag will ihre derzeitige konservative Fraktion EKR die beiden rauswerfen, schreibt die „Bild“ Zeitung. Die stärkste Gruppe innerhalb der EKR-Fraktion sind die britischen konservativen Tories, die Partei von Premierminister David Cameron.

Nicht nur unter den Briten ist man not amused über die beiden Deutschen, die im März eine schräge Räuberpistole über die Tories und Premier Cameron verbreitet hatten. Sie ging laut „Bild“ so: Cameron brauche deutsche Steuergelder, um die britischen Wähler gefügig zu machen und paktiere deshalb mit Bundeskanzlerin Angela Merkel bei deren angeblichen Bemühungen, die AfD öffentlich zu beschädigen. Das sei „hoffentlich“ die „letzte politische Schmierenkomödie“ des „Amok-Paars“ „Merkel-Cameron“.

Für Ärger sorgten auch andere Äußerungen zur europäischen Flüchtlingskrise: Anfang des Jahres hatte die 44-jährige von Storch erklärt, dass sie es für gerechtfertigt halte, Migranten mit Waffengewalt an einem illegalen Grenzübertritt zu hindern. Pretzell hatte sich zuvor ähnlich geäußert. Später meinte von Storch, ihre Bemerkungen seien ein Fehler gewesen.

Storch und Pretzell ließen Frist verstreichen

Nun droht den beiden eine Abstimmung in ihrer Fraktion. Dort, so schreibt „Bild“, gingen Kritiker der beiden AfDler davon aus, dass ihre Tage in der EKR gezählt seien. Man wolle die AfD insgesamt loswerden. Alles andere wäre eine Überraschung: Der Vorstand der EKR-Fraktion hat beide aufgefordert, freiwillig die Fraktion zu verlassen. Doch Storch und Pretzell ließen die gesetzte Frist Ende März verstreichen – und äußern sich nicht dazu.

Ab kommenden Dienstag müsse sich die beiden vermutlich neu sortieren. Wohin dann? Im Europaparlament gibt es derzeit acht Fraktionen mit 736 Abgeordneten, außerdem 15 Fraktionslose. Es gibt nur drei Möglichkeiten: Die rechtspopulistische EFDD. Sie ist aber eine deutlich britisch-italienisch dominierte Gruppe mit 45 Abgeordneten. Nigel Farage von der britischen UKIP-Partei ist einer ihrer Fraktionsvorsitzenden.

Pakt mit Le Pen?

Eher wahrscheinlich: Die ENF, angeführt von der französischen Rechtsextremistin Marine Le Pen. Unter den 38 Abgeordneten finden sich auch vier der österreichischen FPÖ, fünf von der italienischen Lega Nord und vier der niederländischen Partij voor de Vrijheid.

Oder sie bleiben fraktionslose Einzelgänger. Davon gibt es derzeit 15 im Straßburger Parlament, unter ihnen Nationalisten, Rechtsextremisten oder EU-skeptische Marxisten.

Storch als Aktivistin gegen Rundfunkbeitrag

Storch hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt, weil sie sich weigert, den Rundfunkbeitrag zu bezahlen. Nach eigenen Angaben war bei ihr gepfändet worden. „Wenn es möglich wäre und ich mehr Zeit hätte, würde ich gerne statt zu zahlen drei Tage in Ersatzhaft gehen. Wenn es Einzelhaft wäre“, ließ sie ausrichten.

ARD-Chefredakteur Thomas Baumann kritisierte ihr Betragen. „Es ist schon paradox, dass Frau von Storch sich einerseits weigert, ihren Rundfunkbeitrag zu bezahlen, andererseits aber gerne Einladungen in unsere Sendungen annimmt und diese als Bühne nutzt.“