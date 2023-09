Berlin -Plastiktüten sollen von 1. Juli an schrittweise in immer mehr Geschäften Geld kosten. Das sieht eine Regelung vor, auf die sich Handel und Politik geeinigt haben, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus beteiligten Kreisen erfuhr. Einen festgelegten Tüten-Preis soll es nicht geben, den bestimmen die Händler demnach selbst.

Das Umweltministerium hat für Mittwoch zu einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Handelsverband Deutschland eingeladen. Damit setzt Deutschland eine EU-Richtlinie um.

Stichtag wurde verschoben

„Ich freue mich, wenn es zu einer Selbstverpflichtung kommt und damit unser Vorschlag umgesetzt wird“, sagte der CDU-Abgeordnete Thomas Gebhart, der im Umweltausschuss des Bundestags der zuständige Berichterstatter ist, der dpa.

Zunächst hatten sich Politik und Handel schon für den 1. April einigen wollen, doch die Verhandlungen hatten länger gedauert. Nach einer Vorgabe der EU muss der Pro-Kopf-Verbrauch von Kunststofftüten bis zum Jahr 2025 auf 40 Tüten im Jahr sinken. Derzeit benutzt jeder Einwohner Deutschlands im Jahr im Durchschnitt 71 Tüten. (dpa)