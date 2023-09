Brüssel -Knapp war es im Juni 2016: Damals stimmten 51,89 Prozent der Briten für den Ausstieg des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union. Ausstiegsdatum soll der 29. März kommenden Jahres sein – noch wird zwischen UK und EU heftig um die Bedingungen gerungen. Doch wie würden die Briten heute entscheiden? Laut einer Umfrage des Europäischen Parlaments ist nun eine ebenso knappe Mehrheit gegen den Brexit: Demnach würde bei einer erneuten Abstimmung nun 51 Prozent ihr Kreuzchen beim Verbleib in der Europäischen Union machen. 34 Prozent würde dagegen stimmen, zwölf Prozent wären unentschlossen und zwei Prozent würde gar nicht erst zur Wahl gehen.

Das Europäische Parlament veröffentlichte die Umfrage am Mittwoch. In einer Mitteilung dazu sagte der Brexit-Koordinator Guy Verhofstadt zur Meinung der befragten Briten: „Die Tatsache, dass 51 Prozent der befragten britischen Bürger in der EU bleiben wollen, führt uns die tiefe Spaltung vor Augen, die der Brexit-Beschluss mit sich bringt."



Große Mehrheit hält die EU für eine gute Sache

Gefragt hatten die Meinungsforscher unter anderem auch, ob der Brexit aus jetziger Sicht eine gute oder schlechte Sache für die EU ist. Da waren die Briten recht eindeutig: 59 Prozent halten den Ausstieg ihres Landes schlecht für die Union, nur 13 Prozent glauben, dass er für die EU gut sei. Außerdem glaubt mehr als die Hälfte (54 Prozent), dass der Ausstieg die falsche Entscheidung ist. 38 Prozent der befragten Briten antworten hingegen auf die Frage, ob das Votum richtig gewesen sei, mit „Ja“.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Fragen wurden für den Eurobarometer des Europäischen Parlaments gestellt. In allen 28 Mitgliedstaaten der EU wurden insgesamt wurden 27.474 Menschen ab 16 Jahren persönlich befragt. Die Umfrage findet zwei Mal im Jahr statt.

Die Deutschen sind laut den Ergebnissen übrigens ziemlich zufrieden mit der Europäischen Union und große Europa-Fans: 81 Prozent halten die Mitgliedschaft Deutschlands in der EU für eine gute Sache, im Schnitt aller Mitgliedsstaaten sahen das nur 62 Prozent so. Müssten sich die Deutschen entscheiden, ob ihr Land weiter in der EU bleiben soll, würden 79 Prozent dafür stimmen. (rku)