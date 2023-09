216 Milliarden Euro haben die EU und der IWF Griechenland in den ersten beiden Hilfspaketen geliehen – 32 Milliarden kamen vom IWF, 184 Milliarden von der EU. Von diesen Krediten flossen knapp fünf Prozent in reguläre Ausgaben Athens. 87 Milliarden gingen in Schuldenrückzahlungen, 52 Milliarden in Zinszahlungen. 37 Milliarden Euro kostete die Rekapitalisierung der Banken, knapp 30 Milliarden wurden an private Gläubiger gezahlt, damit sie dem Schuldenschnitt 2012 zustimmten. Das laufende dritte Hilfsprogramm ist mit 86 Milliarden budgetiert. Nur acht Prozent davon sind für reguläre Ausgaben vorgesehen, der Rest fließt in die Schuldenbedienung und Bankenstützung.

140 Milliarden Euro an Krediten hatten ausländische Banken – vor allem aus Frankreich und Deutschland - im März 2010 an Griechenland verliehen. Dann war das Land zahlungsunfähig und erhielt Gelder von den EU-Staaten und dem IWF, mit denen die Bankkredite bedient wurden. Dies ermöglichte den ausländischen Banken, ihr Griechenland-Engagement bis Anfang 2012 auf etwa 50 Milliarden Euro zu reduzieren. Griechenlands Hauptgläubiger waren damit nicht mehr private Geldhäuser, sondern andere Staaten.

120 Branchentarifverträge wurden im Jahr 2009 in Griechenland abgeschlossen. Doch unter dem Sparregime der Gläubiger wurde der Arbeitsmarkt drastisch flexibilisiert, die Gewerkschaften verloren ihre Macht. Die Zahl der neuen Branchentarifverträge fiel bis 2015 auf 19.

Rückstände bei den Steuerzahlungen

42 Prozent seiner Wirtschaftsleistung hat Griechenland seit 2008 verloren, wenn man Werte in US-Dollar zu Grunde legt. Das hat es laut IWF fast noch nie gegeben. In einer Auswertung von 137 schweren Finanzkrisen fand der Fonds nur fünf Fälle, in denen das Bruttoinlandsprodukt stärker fiel. Gründe waren entweder ein drastischer Rohstoffverfall wie in Ghana oder Bürgerkriege wie in Kongo und Guinea-Bissau in den Neunzigern.

20 Prozent der griechischen Haushalte waren Ende 2015 mit ihren Steuerzahlungen im Rückstand. 29 Prozent glaubten, im laufenden Jahr ihre Steuern nicht bezahlen zu können. 34 Prozent erwarteten, sie könnten ihre Schulden nicht bedienen. Ein Viertel der Haushalte fürchtet, ihr Heim zu verlieren.

Die Irrtümer des IWF (IWF-Prognosen zur griechischen Wirtschaftsleistung November 2010 bis Juni 2015) IWF

3,5 Prozent der Wirtschaftsleistung – so hoch liegt der Haushaltsüberschuss – ohne Zinszahlungen – den die griechische Regierung laut Gläubigervorgaben ab 2018 bis 2030 erzielen muss. Mit diesem Überschuss soll das Land seine Schulden bedienen. 3,5 Prozent der Wirtschaftsleistung – solch einen Primärüberschuss hat auf Dauer bislang kaum ein Land erreichen können. Der Internationale Währungsfonds kam bei einer Berechnung für alle Industrieländer in den vergangenen 30 Jahren zu dem Schluss: Nur zwei hochverschuldeten Ländern gelang ein Plus, wie es von Griechenland verlangt wird: Belgien zwischen 1987 bis 2008 und Italien zwischen 1994 und 2000. Der IWF hielt zuletzt einen Primärüberschuss von 1,5 Prozent für realistisch – ein Wert, den der frühere griechische Finanzminister Gianis Varoufakis bereits vor einem Jahr gefordert hatte.

Hohe Arbeitslosenquote

244.172 Unternehmen in Griechenland sind zwischen 2008 und 2015 untergegangen. Das entspricht einem Minus von 28 Prozent. Dies zog den Verlust von 843.670 Jobs nach sich.

24,4 Prozent beträgt die offizielle Arbeitslosenrate in Griechenland. Dass sie nicht noch höher ist, dürfte auch daran liegen, dass viele arbeitsfähige Griechen das Land verlassen haben. Unterstützung für Arbeitslose gibt es in Griechenland für maximal ein Jahr, dann existiert keinerlei staatliche Absicherung mehr. Etwa drei Viertel der griechischen Arbeitslosen sind Langzeitarbeitslose, also länger als ein Jahr ohne Job. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 52 Prozent. Etwa 40 Prozent aller Kinder leben in armen Haushalten, so die Organisation SOS Kinderdörfer.

Weit über eine halbe Millionen Flüchtlinge und knapp 1000 Euro Rente

70 Milliarden Euro hat der griechische Staat in den vergangenen Jahren eingespart – das entspricht 30 Prozent seiner Wirtschaftsleistung. Etwa zur Hälfte waren dies Ausgabenkürzungen, die andere Hälfte bestand aus Mehr-Einnahmen durch höhere Steuern, Abgaben. Die Zahl der öffentlich Bediensteten ging um mehr als 200.000 zurück, also um mehr als 30 Prozent. Zum Vergleich: Ein derartiger Job-Abbau hätte Deutschland etwa 1,3 Millionen Stellen gekostet. Die regulären Ausgaben des griechischen Staates bestehen heute zu 83 Prozent aus Gehältern und Sozialleistungen.

57 Prozent der Griechen hatten vergangenes Jahr – also vor den jüngsten Sparmaßnahmen über fünf Milliarden Euro - laut einer Umfrage des IME-Instituts für kleine Unternehmen Probleme, die Wohnung ausreichend zu heizen oder die Familie adäquat zu ernähren. Mehr als die Hälfte der Haushalte gab an, eine zusätzliche Ausgabe von 500 Euro gar nicht oder nur schwer schultern zu können. Das durchschnittliche Vermögen der Griechen ist zwischen 2008 und 2015 um 29 Prozent gesunken. Die Lohn- und Renten-Einkommen schrumpften um 31 Prozent, durchschnittlich erhält ein Lohnabhängiger oder Rentner noch netto 10.600 Euro pro Jahr. 30 Prozent der Lohnbezieher erhalten weniger als 5000 Euro jährlich.

960 Euro brutto hat der durchschnittliche griechische Rentner laut Arbeitsministerium. Elf Rentenkürzungsrunden hat es seit 2010 gegeben, mehr als ein Fünftel der Rentner gilt als armutsgefährdet. 22,7 Prozent seines regulären Budgets gab Athen vergangenes Jahr für die Rentner aus. Allerdings hängen viele Griechen angesichts fehlender Sozialleistungen und Jobs von der Rente ab. Mehr als die Hälfte aller Haushalte gab in einer Umfrage 2015 die Rente als Haupteinkommensquelle an. Laut den neuen Sparmaßnahmen sinken die künftigen Rentenansprüche um durchschnittlich weitere 15 Prozent.

780.000 Flüchtlinge erreichten Griechenland im vergangenen Jahr. 2014 waren es nur knapp 44.000. Derzeit sitzen etwa 55.000 Flüchtlinge in den griechischen Lagern fest. Laut Planungen der EU-Kommission sollen 6000 von ihnen jeden Monat auf andere Länder verteilt werden. Bis zum 13. Mai nahmen andere Länder jedoch nur 909 Flüchtlinge auf. „Die überwältigende Mehrzahl der EU-Staaten hat Griechenland allein gelassen“, klagte UN-Vertreter Francois Crépeau vergangene Woche.

Rückzahlungen erst in 24 Jahren

0,2 Prozent soll die griechische Wirtschaftsleistung dieses Jahr schrumpfen, prognostiziert die EU-Kommission, 2017 weitere 0,3 Prozent. Die zusätzlichen Sparpakete – Rentenkürzungen, höhere Steuern, Lohnsenkungen im öffentlichen Dienst - wiegen schwer auf dem privaten und staatlichen Konsum. Ab 2017 soll es aber wieder Wachstum geben. Grund ist ein starker Tourismus, die Rücknahme der Kapitalverkehrskontrollen, EU-Beihilfen sowie ein stärkeres Vertrauen der Wirtschaftssubjekte, sollte Griechenland die Auflagen der Gläubiger erfüllen. Nächstes Jahr soll das Haushaltsdefizit Athens auch wieder unter die Maastricht-Grenze von 3,0 Prozent fallen. Die Staatsschulden liegen laut Prognosen dann bei 179 Prozent der Wirtschaftsleistung. 2009, also vor den Sparpaketen, lag der Wert bei rund 130 Prozent.

2,7 Milliarden Euro an Zinsen und Schuldenrückzahlungen an den IWF und die Euro-Zentralbank muss Athen im Juli leisten – das Geld hat es nicht. Um eine Pleite abzuwenden, braucht es die Kredite der EU.

2040 – erst ab diesem Jahr sollte Griechenland beginnen, die Hilfskredite zurückzuzahlen oder die Zinsen zu begleichen. Das empfiehlt der IWF. Die letzte Tranche aus den Krediten sollte erst im Jahr 2080 überwiesen werden – real, also abzüglich Inflation – dürfte ein heutiger Euro 2080 nur noch 15 Cents wert sein. Zudem schlägt der IWF vor, die Schuldzinsen auf 40 Jahre auf das niedrige, aktuelle Niveau von 1,5 Prozent festzuschreiben. Dies käme einem Schuldenerlass für das Land gleich, den der Fonds für unerlässlich hält.