Berlin -Der Online-Handel wächst mit Riesenschritten, immer mehr Verbraucher kaufen per Internet auch bei Anbietern im EU-Ausland ein. In Zukunft soll das deutlich einfacher werden – und vor allem soll es dabei fairer zugehen. Wie das EU-Parlament am Dienstag in Straßburg beschloss, soll das so genannte Geoblocking im Online-Handel weitgehend untersagt werden. Händler können dann Kunden nicht mehr digital aussperren oder von ihnen höhere Preise verlangen, weil die Verbraucher in einem anderen EU-Staat ansässig sind. Der ganz große Wurf zu Gunsten der Konsumenten sei dem europäischen Gesetzgeber aber noch nicht gelungen, kritisieren Verbraucherschützer.



Bislang ist es in vielen Fällen durchaus relevant, in welchem Land sich ein Verbraucher bei der Bestellung von Waren oder Dienstleistungen befindet. Mögliche Beispiele: Der deutsche Kunde, der online Designer-Kleidung in Italien kaufen will, wird plötzlich auf eine deutsche Webseite des Anbieters umgeleitet und soll dort einen höheren Preis für die Ware entrichten. Ein Slowene, der in Frankreich Urlaub machen will und einen Mietwagen bestellt, muss dafür unter Umständen mehr bezahlen als ein Österreicher. Die Anbieter können anhand der IP-Adresse der Computer oder anhand der Kreditkarte erkennen, woher der Kunde stammt.

Einheitlicher europäischer Binnenmarkt ist geplant

Solche weit verbreiteten Praktiken sollen bald der Vergangenheit angehören, denn mit der Idee eines einheitlichen europäischen Binnenmarkts sind sie nicht vereinbar. „Mit der neuen Vereinbarung wird es keine technischen Barrieren mehr für den Zugang zu Webseiten und Apps von Händlern geben. Außerdem wird Verbrauchern ein Kauf nicht mehr aufgrund seiner Kreditkarten-Adresse verweigert“, sagte die Berichterstatterin für das Thema im EU-Parlament, die polnische Abgeordnete Roza Thun (Europäischen Volkspartei). Bevor ein Händler einen Kunden auf eine nationale Webseite umleitet, muss er dafür künftig die Zustimmung des Kunden einholen.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Brüsseler EU-Kommission hatte im Frühjahr 2016 einen Gesetzesvorschlag zum Verbot des Geoblockings unterbreitet, später einigten sich Mitgliedstaaten und EU-Parlament nach zähen Verhandlungen auf einen Kompromiss. Nach der Annahme durch die Volksvertreter am Dienstag muss jetzt noch einmal der EU-Ministerrat zustimmen, was aber als Formsache gilt.



Kommendes Weihnachtsgeschäft soll davon profitieren

Die neue Verordnung soll neun Monate nach Veröffentlichung im EU-Amtsblatt wirksam werden. Wenn alles läuft wie geplant, werden die europäischen Verbraucher davon bereits zum kommenden Weihnachtsgeschäft davon profitieren können. Online-Händler müssen dann Kunden aus dem In- und Ausland gleich behandeln – sofern die jeweiligen Geschäftsbedingungen eine Lieferung ins Ausland grundsätzlich vorsehen. Ist das nicht der Fall, können sich beide Seiten aber darauf verständigen, dass der Kunde die Ware beim Händler selbst oder bei einer Ausgabestelle in einem anderen Staat abholt.



Verbraucher sollen in Zukunft auch problemlos elektronische Dienstleistungen im Ausland in Anspruch nehmen können, sofern diese nicht urheberrechtlich geschützt sind. Das gilt etwa für Cloud-Dienste, besondere Schutzvorkehrungen („Firewalls“) für Computer oder das so genannte Hosting für Webseiten. Das Gleichbehandlungsgebot gilt auch für Dienstleistungen wie Hotelübernachtungen, Autovermietungen oder beim Kauf von Tickets für Sportveranstaltungen, Freizeitparks oder Ähnliches.



Neuregelung löst unterschiedliche Reaktionen aus

Die Verbraucherverbände in Europa sehen die Neuregelung mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Endlich können die Konsumenten europaweit Preise vergleichen und Waren kaufen“, sagte die Generaldirektorin des Dachverbands BEUC, Monique Goyens. Sie kritisierte aber, dass audiovisuelle Inhalte wie Sportübertragungen, Filme, Musik oder E-Books ausdrücklich nicht von der Regelung erfasst sind. Dagegen hatte sich die Medien-Industrie gestemmt. Sie argumentierte, dass die kulturelle Vielfalt Europas in Gefahr sei. Nun ist immerhin vorgesehen, dass die EU-Kommission binnen zwei Jahren eine Novelle der Verordnung in Angriff nehmen muss. Die Behörde soll dann auch eine Einbeziehung audiovisueller Medien prüfen.