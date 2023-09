Straßburg -Die Europäische Union will den Kontinent schon bald mit einem Netz von Zugangspunkten für das superschnelle Internet überziehen. Künftig sollen die Europäer gratis und drahtlos auf öffentlichen Plätzen, in Parks, Bibliotheken oder Kliniken im Internet surfen können – und zwar ohne lästige Werbe-Einblendungen oder die Sorge, dass der Anbieter des Dienstes private Daten abgreift und weiterverkauft.

An diesem Dienstag will das EU-Parlament in Straßburg entsprechende Pläne billigen, die Zustimmung der Mitgliedstaaten gilt danach als sicher. „WiFi4EU“ heißt das Projekt, das einer möglichst großen Anzahl von Bürgern unabhängig von Wohnort und Einkommen einen Zugang zum schnellen Internet ermöglichen soll. Die Gemeinschaft erhofft sich zugleich einen Schub für den digitalen Binnenmarkt.

Antragssteller müssen schnell sein

Für die Initiative stellt die EU zunächst 120 Millionen Euro bereit. Damit sollen mehr als 5.000 Wlan-Hotspots aufgebaut werden. Antragsberechtigt sind Kommunen und öffentliche Einrichtungen. „Der Ablauf ist höchst einfach. Wir geben den Antragstellern einen Gutschein, mit dem sie die Verbindung einrichten können“, sagt der zuständige Berichterstatter im Europäischen Parlament, der sozialdemokratische Abgeordnete Carlos Zorrinho aus Portugal.

Das Internet gehört zwar längst zum Alltag der meisten Menschen in Europa. Öffentliche und kostenlose Drahtlos-Zugänge gibt es allerdings vielerorts noch nicht. Das gilt für etliche Großstädte, aber erst recht für ländliche Gebiete.

Bis 2020 sollen die Zugangspunkte aufgebaut sein. Das Geld wird nach dem so genannten Windhund-Prinzip an die Antragsteller verteilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Den Hotspot selbst finanziert die Gemeinschaft, die Betreiber müssen aber selbst für die Netzanbindung und die Instandhaltung der Anlagen aufkommen. Wer den Zuschlag erhält, verpflichtet sich auch, den Zugangspunkt mindestens drei Jahre lang zu betreiben. Die Anträge für die Fördermittel sollen über eine Online-Plattform abgewickelt werden, die allerdings noch eingerichtet werden muss.

Deutschland gilt als Entwicklungsland

Die Bürger sollen in Zukunft sämtliche WiFi4EU-Hotspots in Europa nutzen können, wenn sie sich einmal in dem System registriert haben. Sie können dann also nicht nur in ihrer Heimatgemeinde schnell im Internet surfen, sondern etwa auch auf Reisen in anderen Städten und Ländern.

Freilich reichen einige Tausend Zugangspunkte nicht aus, um den öffentlichen Raum in Europa flächendeckend mit schnellem Internet zu versorgen. Die EU hofft dennoch, mit dem Projekt einen substanziellen Beitrag zum Aufbau einer Wlan-Infrastruktur zu leisten. Die Fördergelder sollen möglichst breit über alle Mitgliedstaaten der Union verteilt werden.

Die Bundesrepublik Deutschland gilt im europäischen Vergleich als Entwicklungsland, was den öffentlichen Zugang zum Internet und die Digitalisierung insgesamt betrifft. Die Vorreiter in Europa sind in dieser Hinsicht die baltischen Republiken. In Deutschland fehlt es bislang an Investitionen in die notwendige Infrastruktur. Besonders im ländlichen Raum existieren häufig auch keine leistungsfähigen Kabelnetze, um überhaupt schnelles Internet anbieten zu können.

Störerhaftung ist vom Tisch

Als bremsender Faktor für die Verbreitung von Wlan-Hotspots galt in Deutschland bis vor kurzem auch die so genannte Störerhaftung: Betreiber von öffentlichen Zugangspunkten wie Cafés, Restaurants oder Hotels mussten befürchten, für Fehlverhalten der Nutzer – etwa in Form von illegalen Downloads – in Haftung genommen werden. Ende Juni beschloss der Bundestag aber eine Reform des Telemediengesetzes. Damit ist die Störerhaftung weitgehend vom Tisch.