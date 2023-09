Im Dauerstreit um das Kopftuchverbot ist ein Grundsatzurteil gefallen, das den Streit allerdings nicht beenden dürfte.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg, oberste Rechtsinstanz der Europäischen Union, hat am Dienstag entschieden, dass Arbeitgeber in der EU ihren Angestellten das Tragen von Kopftüchern und anderen religiösen Zeichen grundsätzlich verbieten dürfen. Das muss nicht gegen das europäische Antidiskriminierungsverbot verstoßen.

EuGH stellt klare Vorgaben für Firmen auf

Allerdings gelten dafür nun klare Vorgaben: Das Unternehmen muss eine klare Hausregel dafür verhängen, die an sich niemanden gezielt diskriminiert und die zudem diskriminierungsfrei durchgesetzt wird. So reicht für die Kündigung einer Kopftuchträgerin nicht aus, dass sich einzelne Kunden an ihr stören. Außerdem lässt es der EuGH zu, dass nationale Gerichte im Einzelfall zu einem anderen Schluss kommen und konkrete Kopftuchverbote doch wieder kippen – etwa, wenn eine Firma die Hausregel nur auf bestimmte Gruppen anwende, also zum Beispiel nur auf das Tragen islamischer Kopftücher.

Damit steht einer wegen ihres Kopftuchs entlassenen oder nicht eingestellten Muslima weiter der Rechtsweg frei. Deutsche Gerichte müssten sich bei gleichen Rechtsfragen künftig an die EuGH-Vorgabe halten.

Politiker, aber auch Religionsvertreter äußerten deshalb die Sorge, dass muslimische Frauen künftig zusätzlich benachteiligt werden könnten. Das Urteil drohe ihnen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erschweren, sagte etwa die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders. Firmen sollten sich gut überlegen, ob sie sich durch Kopftuch-Verbote in ihrer Personalauswahl einschränken wollen. „Sie würden damit gut qualifizierte Beschäftigte ausgrenzen“, so Lüders.

Kritik am Urteil seitens der Evangelischen Kirche

Für die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) verkenne der Gerichtshof das Wesen der Religionsfreiheit. Religion sei „mehr als ein Aspekt privater Lebensführung“, wie es der EuGH in seinen Ausführungen implizit unterstelle, sagte die Leiterin des Brüsseler EKD-Büros, Katrin Hatzinger. Sie sei für Gläubige vielmehr integraler Bestandteil ihres Lebens. Deshalb schränke der EuGH die Religionsfreiheit gegenüber der unternehmerischen Freiheit über Gebühr ein.

Bislang drehten sich die zahlreichen Gerichtsprozesse um Kopftuchverbote in Deutschland meist um öffentliche oder religiöse Arbeitgeber.

So verwies der Zentralrat der Muslime am Dienstag darauf, dass das EuGH-Urteil nicht mit einer Entscheidung des deutschen Bundesverfassungsgerichtes vereinbar sei, das Lehrerinnen das Tragen des Kopftuches grundsätzlich erlaubt hatte – wobei die konkreten Regelungen sich in den Bundesländern unterscheiden können.

EuGH gibt angeklagter Firma recht

In Luxemburg hatten nun aber zwei entlassene Kopftuchträgerinnen gegen Firmen aus der Privatwirtschaft geklagt: Die Rezeptionistin eines belgischen Sicherheitsunternehmens hatte nach drei Jahren im Unternehmen begonnen, ihr Kopftuch nicht nur zu Hause, sondern auch während der Arbeitszeit zu tragen. Dass sie entlassen wurde, war rechtens, weil der Arbeitgeber seinen Angestellten bereits verboten hatte, „sichtbare Zeichen ihrer politischen, philosophischen oder religiösen Überzeugungen zu tragen“.

Der EuGH hält den Wunsch eines Arbeitgebers, seinen Kunden ein Bild der Neutralität zu vermitteln, besonders für Mitarbeiter im Kundenkontakt für rechtmäßig. Das dürfe sicher aber nicht nur auf bestimmte Religionen oder Weltanschauungen beziehen. Nicht rechtens sei die Kündigung auch, wenn der Arbeitgeber die Frau auch auf einen Posten ohne Sichtkontakt mit Kunden hätte versetzen können.

Im zweiten Fall bekam eine französische Software-Designerin Recht, weil ihre Kündigung nur mit einer einzelnen Kundenbeschwerde begründet worden war. Solche Wünsche reichten für einen Rauswurf nicht aus, wenn es für die Tätigkeit nicht zentral sei, dass die Angestellte ohne Kopftuch zur Arbeit erscheinen. Das muss im konkreten Fall nun ein französisches Gericht prüfen.

