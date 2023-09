Frankreich – Rumänien

Natürlich mit dabei: Das Eröffnungspiel. Gastgeber Frankreich läutet das Turnier mit dem Duell gegen Rumänien ein. Für die "Equipe Tricolore", immerhin Top-Favorit auf den Titel, dürfte das Spiel ein guter Test sein, um die tatsächliche Leistungsstärke des Teams zu präsentieren.

Schließlich hatten die Franzosen in den letzten Tests vor der EM erhebliche Defensiv-Probleme. Offensiv dürften Antoine Griezmann und Co. für ordentlich Power sorgen - und damit auch für gute Unterhaltung.

Freitag, 10. Juni - 21 Uhr (Paris, St. Denis)

Belgien – Italien

Belgien ist längst kein Geheimfavorit mehr. Als Weltranglistenzweiter macht sich das Team von Trainer Marc Wilmots berechtigte Hoffnungen auf den EM-Titel. Vieles wird auch im Fall der Belgier auf den Start in das Turnier ankommen - und da geht es gleich gegen ein echtes Schwergewicht.

Vize-Europameister Italien trifft im ersten Spiel auf Eden Hazard und Co. und werden auf ihre gewohnt starke Defensive bauen. Belgien ohne Torerfolg? Selbst gegen eine Beton-Abwehr unwahrscheinlich. Von daher: Einschalten!

Montag, 13. Juni - 21 Uhr (Lyon)

England – Wales

Zu einem reinen Insel-Duell kommt es am 2. Spieltag der Gruppe B. England, die gegen Russland ins Turnier starten, trifft auf Nachbar Wales. "Das wird ein tolles Spiel, wir haben lange nicht gegen sie gespielt", freut sich Wales-Star Aaron Ramsey auf die Partie.

Sein Gegenüber, Wayne Rooney, ist sich sicher im "besten England-Team seiner aktiven Zeit" zu spielen - und hat entsprechend hohe Erwartungen an das Turnier. Gegen Wales muss man diese untermauern, sonst könnte womöglich schon wieder in der Vorrunde Schluss sein, so wie zuletzt bei der WM in Brasilien.

Donnerstag, 16. Juni - 15 Uhr (Lens)

Deutschland – Polen

Die DFB-Elf darf in unserer Liste natürlich auch nicht fehlen. Obwohl Deutschland, zugegeben, in keiner wirklich starken und ansehnlichen Gruppe unterwegs ist, sticht ein Duell heraus. Gegen Polen, die Joachim Löws Team bereits in der EM-Qualifikation besiegen konnten, dürfte es aller Voraussicht nach um den Gruppensieg in Gruppe C gehen.

Bei zwei gut besetzten Offensiv-Reihen mit Thomas Müller, Mario Götze, Robert Lewandowski und Co. sind Tore garantiert. Und einschalten sollte man bei den DFB-Spielen ja sowieso.

Donnerstag, 16. Juni - 21 Uhr (Paris, St. Denis)

Portugal – Österreich

Ähnliche Situation wie in der DFB-Gruppe: In Gruppe F sind Portugal und Österreich gegenüber Ungarn und Island die klaren Favoriten. Im direkten Duell der beiden werden die Weichen gestellt für den späteren Turnierverlauf.

Denn wer sich den Gruppensieg sichert, dürfte es im Achtelfinale leichter haben. Und auch wenn sich keines der beiden Teams wirklich zum Favoritenkreis auf das Halbfinale oder mehr zählen will, insgeheim werden sich beide damit beschäftigen.

Samstag, 18. Juni - 21 Uhr (Paris)

Spanien - Türkei

Zu guter Letzt folgt der amtierende Europameister: Spanien bekomt es in Gruppe D mit der Türkei, Tschechien und Kroatien zu tun. Eine durchaus ansprechende Gruppe, in der einzig als wirklicher Favorit heraussticht.

Theoretisch hätte man alle Spanien-Duell der Gruppenphase hier auflisten können, am interesantesten dürfte es aber gegen die Türkei werden. Das Team von Trainer Fatih Terim ist nämlich - trotz Last-Minute-Qualifikation - spielerisch durchaus ansprechend. Arda Turan und Co. sollten nicht unterschätzt werden.

Freitag, 17. Juni - 21 Uhr (Nizza)