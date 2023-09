Köln -Die nationalen Titel sind vergeben, nun richtet sich der Blick auf die EURO 2016 in Frankreich. Bis zum ersten Gruppenspiel am 12. Juni gegen die Ukraine haben Bundestrainer Joachim Löw und Manager Oliver Bierhoff gleich zwei Länderspiele in den umfassenden Zeitplan integriert.

Erstes Zusammentreffen in Ascona

Im Hotel Giardino am Lago Maggiore in Ascona versammelt sich „Die Mannschaft“ zum ersten Mal. imago/Schüler

Der vorläufige 27-Mann-Kader der deutschen Nationalmannschaft kommt am 24. Mai erstmals zusammen. Abgesehen von Toni Kroos, der mit Real Madrid noch das Endspiel in der Champions League gegen Atletico Madrid bestreitet, werden sich alle Profis im Hotel Giardino in Ascona im Tessin einfinden.

Im Stadion des des FC Ascona wird Bundestrainer Joachim Löw zum ersten Mal seine Schützlinge begrüßen können. imago/Schüler

Am Lago Maggiore in der Schweiz wird die erste Phase der Vorbereitung auf die Mission EM-Titel eingeleitet. Nicht zum ersten Mal gastiert der DFB-Tross in dem Fünf-Sterne-Hotel. Schon während der Europameisterschaft 2008 in Österreich und der Schweiz hatte die Löw-Elf dort ihr Lager aufgeschlagen. Immerhin wurde Deutschland damals Vize-Europameister.

Trainieren wird das Team im Stadio Comunale, dem Stadion des FC Ascona, das nur wenige Fahrminuten vom Hotel Giardino entfernt liegt. Bis zum 3. Juni bleibt der Weltmeister in Ascona.

Benefiz-Länderspiel gegen Slowakei

EM-Teilnehmer Slowakei wird der erste Testgegner sein. imago/BPI

Am 29. Mai steht bereits das erste von zwei Testspielen auf dem Programm. In Augsburg, wo zuletzt im April 1985 (4:1 gegen Bulgarien) ein Länderspiel stattfand, trifft der Weltmeister auf die Slowakei. Das Spiel gegen den EM-Teilnehmer ist bereits für 17.45 Uhr angesetzt. Für diese Benefiz-Aktion reist der DFB-Tross extra aus der Schweiz an.

Ende der Nominierungsfrist für 23 EM-Spieler

Bundestrainer Joachim Löw bei der Vorstellung des vorläufigen EM-Kaders. Bongarts/Getty Images

27 Spieler hat Bundestrainer Löw in den vorläufigen Kader berufen, für vier Spieler platzt spätestens am 31. Mai der Traum von der EM-Teilnahme. Dann muss der endgültige Kader für die EURO 2016 stehen.

Die zweite Hälfte der EM-Vorbereitung

Gegen Ungarn steigt der letzte Test vor dem Turnierstart. dpa

Letzter Härtetest gegen Ungarn

Nachdem das Trainingslager in Ascona abgeschlossen ist und bevor man das endgültige EM-Quartier in Frankreich bezieht, steht der letzte Test auf der Agenda. Am 4. Juni spielt das deutsche Team auf Schalke gegen Ungarn (18 Uhr). Im Anschluss daran erhalten die Spieler zwei freie Tage.

Einzug ins EM-Quartier

Im Ermitage Hotel wird die deutsche Nationalmannschaft das EM-Lager aufschlagen. REUTERS

Das Basecamp des Weltmeisters während der EM liegt am französischen Ufer des Genfer Sees. Ab dem 7. Juni wird das „Hotel Ermitage“, ein 1909 erbautes Vier-Sterne-Hotel, für hoffentlich gut vier Wochen das Zuhause der DFB-Kicker sein.

Während des Turniers wird die DFB-Elf auf diesem Trainingsplatz in Evian-les-Bains trainieren. REUTERS

Die Anlage liegt oberhalb der Stadt Évian-les-Bains auf dem „Plateau des Mateirons“, 125 Meter über dem See in einem 19 Hektar großen Park. Die Distanz zum Flughafen Genf beträgt 45 Kilometer, zum Zentrum der Stadt Évian-les-Bains sind es drei Kilometer. Nur knapp 1000 Meter ist der Trainingsplatz „Stade Camille Fournier“ entfernt.

An diesem Pool im Ermitage Hotel können sich die Weltmeister entspannen. AFP

Während der EM-Endrunde steht die Anlage dem DFB exklusiv zur Verfügung. In der Vergangenheit haben schon andere Team aus dem Profisport den Prachtbau als Unterkunft genutzt.

Am 12. Mai steht dann das erste Gruppenspiel gegen die Ukraine auf dem Programm.

Die wichtigen Termine des DFB-Teams im Überblick

24. Mai: Beginn Trainingslager in Ascona/Schweiz

29. Mai: Benefiz-Länderspiel gegen Slowakei in Augsburg

31. Mai: Ende Nominierungsfrist der 23 EM-Spieler

3. Juni: Abschluss Trainingslager in Ascona

4. Juni: Testspiel gegen Ungarn in Gelsenkirchen

7. Juni: Einzug ins EM-Quartier in Evian-les-Bains

12. Juni: EM-Gruppenspiel in Lille gegen die Ukraine