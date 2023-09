In welchem Gewand wird die deutsche Nationalmannschaft bei der EURO 2016 auflaufen? Und wie werden die anderen 23 Nationen bei der Endrunde in Frankreich auftreten? Magazin-Mitarbeiterin Silke Offergeld hat sich die Trikots der 24 EM-Teilnehmer ganz genau angeschaut. Eine Modekritik.

Deutschland – Heim

Deutschland adidas

Das Heimtrikot der deutschen Elf verbindet geschickt die grassierende Retro-Welle mit einem eleganten minimalistischen Einschlag - Jil Sander trifft den Futurismus der Sixties, sozusagen. Das ästhetisch betrachtet gruslige Schwarzrotgold schimmert zurückhaltend am Ärmelbündchen, ansonsten ist alles konsequent in Weiß (Trikot) bzw. Schwarz (Hose und Stutzen) gehalten. In der Kombination spielte „Die Mannschaft“ übrigens zuletzt 1962, informiert der Trikothersteller. Über andere wichtige Daten der sportlichen Geschichte informieren die Hemdsärmel. „54-74-90-14“ ist dort aufgedruckt, weiß auf weiß. Das ist gelungenes Design und wirkt puristisch-zurückhaltend – aber mal ehrlich: es ist ein Angeber-Trikot. Aber gut, Fußball ist ja immer ein bisschen Ghetto. Mit zu viel vornehmer Zurückhaltung kommt man da nicht weit.

Deutschland – Auswärts

Das Auswärtstrikot der DFB-Elf. adidas

Oha! Da schielt wer auf den Merchandise-Markt. Charmant ist die Idee schon, dass sich das Trikot auf links drehen lässt und dann als neongrünes Leibchen mitsamt dem motivierenden Aufdruck „Bolzen – Kicken – Pöhlen“ fungiert. Das offizielle Oberseiten-Design in ungewohntem Schlammgrün, durchzogen von schwarzen Streifen, sei ebenfalls vom Straßenfußball inspiriert, sagt der Hersteller. Als spontaner Assoziationsraum bietet sich allerdings auch Papas alter Schlafanzug an – oder die fürchterlichen T-Shirt-Kollektionen einschlägiger Herrenoberbekleidungslieferanten. Insgesamt ist das eher Kaufhaus als Couture. Fehlt nur, dass unter dem Fifa-Siegerwappen noch „Polo Sporting Pony Yacht Club 1958“ steht. Aber da selbst das ja kaum jemanden abschreckt, ist das hier erst recht ein alltagstaugliches Shirt. Wird man sicher häufig sehen im Sommer – vorausgesetzt, die sportliche Leistung ist weniger desaströs als das Design. Obacht allerdings, liebe Kölner: Grün-Schwarz-Weiß – das sind Gladbacher Farben!

Das Trikot der deutschen Nationalmannschaft blickt auf eine große und rumreiche Geschichte zurück. In einem Video zeigen wir die Entwicklung des Leibchens mit dem Adler kurz auf.

Und nun beschäftigen wir uns mit dem Rest von Europa.

Frankreich

Frankreich Nike

Allez, les Bleus! Den Fan-Schlachtruf haben die französischen Trikot-Designer einfach mal tout wörtlich genommen. Und zeigen, dass die Haute Couture in Frankreich immer noch Heimspiel hat: Das Trikot verzichtet auf jeglichen Chi-Chi und vereint doch mühelos puristisch-schlichte Eleganz (Schnitt, klare Farbflächen, Verzicht auf Kragen), Retro-Elemente (das angedeutete Strickbündchen am Ärmel) mit futurisch-zeitgeistigen Materialien (strukturierte Mesh-Front). Chapeau!

Rumänien

Rumänien Joma

Rumänien entscheidet sich konsequent fürs volle Retro-Folklore-Programm. Mit Landesfarben, so leuchtend, wie es nur geht; mit eingewebten Nadelstreifen auf der Frontseite, strukturierten Ärmeln, einem riesigen bunten Verbandslogo…mehr ist hier mehr. Ist das noch Boho oder schon Oh-oh? Andererseits wurde das französische Label Vetements auch mit einem quietschgelben DHL-Shirt zum Hype-Haus der Saison. Insofern ist Rumänien mit seinem Trikot ziemlich im Takt mit dem Puls der Zeit. Das Vetements-Paketzustellershirt kostet übrigens schlanke 245 Euro – nur mal so als unverbindlicher Preisvorschlag fürs Merchandising.

Albanien

Albanien Macron

Albanien ist für die allererste Teilnahme an einem großen Turnier zu einem italienischen Ausrüster gewechselt – und profitiert prompt von dessen Design-Kompetenz. Das Trikot punktet mit originellen Elementen wie dem asiatisch inspirierten Stehkragen, feinem Farbeinsatz an Kragen-Paspel und Ärmeln, futuristischer Streifenoptik - und schafft es dann auch noch, ein so subtiles wie volltönendes Patriotismus-Programm einzuweben: „Albanien erfüllt mich mit Ehre“ steht auf der Rückseite des Kragens, auf der Brust prangt fett rot-schwarz das Landeswappen. Aber in der Mode geht es ja auch um das gekonnte Kombinieren von eigentlich Fernliegendem – das schafft das albanische Trikot hervorragend.

Schweiz

Schweiz Puma

Die Schweizer Trikots sind wie Schweizer Uhren: auf den ersten Blick bescheidenes Unterstatement, aber der Zauber liegt in den Details. Hier zum Beispiel im eleganten Farbwechsel am Kragenbündchen und der bunten Grafik auf der Innenseite; und in der Konzentration auf das Wesentliche in der Farbgebung – Rot-Weiß und sonst nichts. Zu distinguiert oder gar langweilig wirken die Shirts aber spätestens dann nicht mehr, wenn Fußballer sie anhaben: die Dinger sind nämlich hauteng. Da wird dann Prada überraschend zu Dolce & Gabbana.

England

England Nike

Allez les… Moment, falsche Mannschaft! Die englischen Trikots gleichen in Schnitt und Stil den französischen – erinnern allerdings eher an Grandpa Charles‘ Strickshirt als Onkel Karls elegantes Leibchen. Und ein gekonnter Stilbruch mag sein, wenn die durchtätowierte Rihanna Chanel-Roben trägt - Wayne Rooney in pastelligem Eisblau ist einfach nur seltsam. Die Textur der Shirts mit ihrer subtilen Strukturierung durch Mesh ist aber gelungen, genau wie die neckische Ärmelbündchen, der Verzicht auf Spielereien am Kragen und die kühl-klare Farbgebung. Könnte als T-Shirt in einer schönen Resort-Kollektion auftauchen – allerdings eben eher von Chanel als Alexander McQueen. Ein Shirt für höfliche Sommerfrische-Gäste, dessen Träger angesichts ihrer Körperschmuck-Kollektionen darin aber vermutlich eher wie eine nordenglische Vorstand-Gang auf Undercover-Aktion wirken. Wie das halt so ist mit Mode: Muss man auch tragen können.

Russland

Russland adidas

Das russische Trikot soll – wohl in Einklang mit der Staatsphilosophie – „Loyalität zu klassischen Werten“ spiegeln. An dieser Stelle kann man sich kurz mal vorstellen, ein russischer Fußballprofi käme auf die Idee, seine Homosexualität öffentlich…obwohl, lieber nicht. Das Trikot zumindest hat also klassische Werte. Die zeigen sich offensichtlich am deutlichsten im adlerbewehrten Logo des russischen Fußballverbandes, das deshalb vorsichtshalber als All-over-Muster das gesamte Shirt bedeckt. Mit seinem ochsenblutfarbenen Grundton hätte das so geschmückte Stöffchen auch ein Vorleben als Vorhang im Zarenpalast gehabt haben können. Falls das Logo im Kleinformat nicht erkannt werden sollte, ist es zur Sicherheit nochmal groß aufgestickt. Und hinten eingeprägt. Dazwischen prangen erhabene goldene Streifen an den Flanken. Moderner Minimalismus? Eher Anna Karenina in einer Versace-Kollektion aus den tiefen 90ern.

Wales

Wales Adidas

Der Waliser an sich gilt als eigen, wenn nicht gar etwas schratig. Sein Trikot nimmt immerhin keine stilistischen Anleihen aus der Tradition des Druiden-Gewandes, aber mal ehrlich: das hätte man 1954 auch schon tragen können. Aber wie so oft, wenn die Mode auf Vergangenes zurückgreift (denn das ist keineswegs immer nur der Einfallslosigkeit der Designer geschuldet!), ist darin eine versteckte Botschaft eingewebt: Wales ist nämlich zum ersten Mal seit 1958 wieder bei einer internationalen Endrunde dabei. Und diesmal haben sie Gareth Bale, der einst für eine der höchsten Transfersummen aller Zeiten zu Real Madrid ging. Sozusagen eine Stil-Ikone, die alles adelt, was sie trägt. Würde irgendein Mensch diese scheußlichen Longchamp-Taschen wollen, wenn sie nicht Alexa Chung trüge? Eben. Und dagegen ist das Waliser Trikot très chic.

Slowakei Puma

Slowakei

Sportswear! Dieses Trikot schreit es geradezu heraus, sozusagen auf Stadionlautstärke. Und löst das Thema aber ganz und gar nicht ungeschlacht: Es gibt viele Elemente zum Hingucken, vom Mesh-Shaping über eingewebte Streifen und Wappen bis hin zu Farbwechseln, zugleich bewahrt sich das Shirt eine angenehm zurückhaltende Schlichtheit. Stilistisch irgendwo zwischen Gauthiers Korsett-Kollektionen aus den 80ern und Calvin Kleins sommerlicher Schlichtheit. Abgesehen davon haben die Slowaken einfach Glück: Ihre Landesfarben weiß und blau sind das ganz große Farbthema der nächsten Jahre.

Ukraine

Ukraine adidas

Tja nun. Es gibt Retro-Muster – und es gibt alte Kopfkissenbezüge. Das Ukrainer kombinieren ein völlig irres Karomuster mit einer Knopfleiste, wie man sie sonst nur von Omas Nachthemd kennt. Obendrauf werden drei Streifen wie direkt vom alten Adidas-Ballonseiden-Blouson abgetrennt montiert – und fertig ist das Heimtrikot! Aber Upcycling ist ja zumindest in der Fair Fashion ein Trend, das Über-Label Vetements näht letztlich alte Jeans neu zusammen, Saint-Laurent produziert gewollt billig wirkende Fummel – Moment: Ist das hier etwa die Speerspitze der Avantgarde?

Polen

Polen Nike

Das polnische Trikot verzichtet weitestgehend auf Tand. Es ist mehr weiß als rot, Kragen und Ärmel sind geradezu minimalistisch gehalten. Aber dann ist da das diagonale Wellenmuster auf dem enganliegenden Mesh-Shirt. Am Träger erinnert es fast an die körperformbetonenden Applikationen der letzten Balmain-Kollektionen. Würde also womöglich auch Kim Kardashian tragen, sieht aber an Robert Lewandowski definitiv besser aus.

Nordirland

Nordirland adidas

Nordirland nimmt zum ersten Mal an einer Europameisterschaft teil. Angesichts des Trikots fragt man sich allerdings, ob es in den 80ern schon mal knapp war – und man noch die Trikots im Schrank hatte. Und wie es eigentlich sein kann, dass der eigene Vater das Ding damals schon als Schlafanzug trug. Zur Entschuldigung der Nordiren sei eingestanden, dass sich der Landstrich mit eigenen Flaggenfarben etwas schwer tut – die rot-weiße „Red Hand Flag of Ulster“ ist politisch mindestens heikel, dass man darauf als Trikotdesigner nicht zurückgreifen möchte, ist verständlich. Aber: grün und blau? Die wohl umstrittenste Farbkombination des Stiluniversums hätte es ja nun auch nicht sein müssen. Aber gut, Belfast ist halt nicht Paris.

Spanien

Spanien adidas

„La Roja“, die Rote, wird die spanische Nationalmannschaft auch genannt. Dem entspricht das konsequente Trikotdesign: Karminrot sind die Shirts, ihr Stoff ist durchwirkt von einem schillerndem Dreiecksmuster. Kragen und Ärmel sind sehr zurückhaltend gestaltet, das Gelb der spanischen Flagge taucht nur in feinen Paspeln auf. Aber Rot ist natürlich an sich schon ein Statement. Auf den Werbebildern inszenieren sich die Spieler auch noch als selbstbewusste Gang in bester „Dann-kommt-doch“-Manier – was dank des an die gute, alte Ballonseide gemahnenden Stöffchens erschreckend gut funktioniert. Und das Trikot leider weniger wie eine große Robe sondern vielmehr wie einen kunstseidenen Bademantel aussehen lässt. Aber gut – Spanien steht halt auch nicht für exklusive Mode, sondern für die Kettenklamotten von Mango und Zara. Die schneidern zwar die Ideen der großen Designer in Nullkommanix nach – aber eben aus Vollplastik. Olé, olé statt oh la la.

Tschechien

Tschechien Puma

Tschechien präsentiert hier Bodycon at its best. Zwar hatten hauteng anliegende, figurformende Kleidchen vor zwei Jahren ihre Hochzeit, aber nicht nur der Kardashian-Klan stöckelt immer noch gerne im Bloß-Nicht-Ausatmen-Look vor sämtliche verfügbare Kameras. Das tschechische Trikot also: eng anliegend und optisch körperformend durch zwei geschickt in Beziehung gesetzte Rottöne, strukturierten Stoff und dann auch noch dieses V-Muster auf der Vorderseite – je nach Gewichtsklasse des Spielers ergibt das eine Art Rippchen- oder Sixpack-Anmutung. Sportlich, schnittig – sexy.

Türkei

Türkei Nike

Das feine schwarze Rautenmuster auf dem türkischen Trikot sei inspiriert von den typischen Verstrebungen der klassischen türkisch-osmanischen Architektur, heißt es. Dabei lässt das Design des Stoffs eher in die Zukunft blicken – die Matrix und Tron sind spontane Assoziationen, auch einen Cyber-Krieger würden die Trikots gut zu Gesicht stehen. Endlich mal ein Trikot ohne Retro-Anleihen - allein deshalb ein zukunftsweisender Auftritt, der zu recht sehr selbstbewusst ausfallen darf.

Kroatien

Kroatien Nike

Auf eine andere Art Karo setzt Kroatien. Und vermutlich aus jahrhundertealter Erfahrung mit dem schwierigen Muster wirkt das bei den Kroaten – und zwar nur bei den Kroaten – komischerweise nie clownesk, egal wie groß die Rauten auch sein mögen. Im Fall des Trikots entsteht durch die Art des Musters vielmehr ein optischer Effekt, der an das Wehen einer Zielfahne erinnert – was ja ganz grundsätzlich kein schlechtes Symbol ist im Sport. Wilder Mustermix war zuletzt ein Riesending bei Gucci – ein Goldlamé-Jäckchen über dieses Trikot geworden, und fertig ist das Ausgeh-Outfit.

Belgien adidas

Belgien

Rein farblich hat Belgien das gleiche Grundproblem wie Deutschland: Schwarz, Rot und Gelb –ästhetisch ein Strafstoß gegen die eigene Mannschaft. Den kontert das Design des belgischen Trikots aber ganz ordentlich – indem es sich auf die Grundfarben Rot und Schwarz konzentriert und nur ein paar zarte gelbe Akzente setzt. Irgendwie bleibt trotzdem der Eindruck, dass hier nicht gerade viel investiert wurde ins Trikot. Es ist weder offensiv retro, noch trumpft es mit neuen Techno-Stoffen auf oder hätte gar avantgardistisch-schräge Einflüsse aufzuweisen. Dabei hat Belgien doch diesbezüglich mit Martin Margiela, Dries van Noten oder Ann Demeulemeester eine große Tradition! Stattdessen bedient man sich ausgerechnet bei den Leibchen belgischer Radsportteams – also bei einem Sport, der dank seines notorischen Medikamentenmissbrauchs ungefähr so abgemeldet ist wie Kate Moss in ihren Koks-Jahren. Das tut dem belgischen Design und dem belgischen Fußball, der sich in den letzten Jahren wieder an die Weltspitze emporgekämpft hat, mehr als ein bisschen unrecht.

Italien

Italien Puma

Oh Italien, du Mutterland der lässigen Eleganz! Auch am italienischen Trikot erweist sich, wo in Europa der Mode-Sachverstand zu Hause ist. Wer den Italienern ein überladenes, schlechtsitzendes Shirt im gestrigen Retro-Look andrehen wollte, würde vermutlich schon auf dem Weg in die Kabine gekonnt zu Fall gebracht. So präsentiert sich das italienische Trikot hauteng, mit zarten weißen Streifen auf den Schultern und sonst uni-ultramarinblau. Der Stoff, durchsetzt mit eingewebten Nadelstreifen, erinnert zum einen an klassische Herrenmode und zeigt sich gleichzeitig inspiriert von den aktuellen Kollektionen maßgeblicher Modehäuser wie Pal Zieri, Ermengildo Zegna oder Armani, die ebenfalls stark auf Texturen setzen. Und auf Turtleneck-Krägen, wie sie auch die Trikot aufweisen. Modisch spielen die Italiener damit schon mal ganz weit vorne mit.

Irland

Irland Umbro

Fälschungen sind in der Mode ein riesiges Problem. Obwohl es natürlich Unterschiede gibt – zwischen den cleveren Nachbauten, die die Modeketten erstaunlich schnell nach der Präsentation neuer Designer-Kollektionen zum Spottpreis an den Stangen hängen haben und den Taschen, die der Strandhändler verkauft, auf den „Gukki“ oder „Versache“ steht. Die irischen Trikots sind eher Variante zwei. Sie sehen aus wie die Version eines irischen Nationaltrikots, die ein chinesischer Schneider sich ausdenken könnte, der ungefähr seit den späten 80ern kein Fußballspiel mehr gesehen hat, aber ein Albumcover der „Kelly Family“ auf dem Tisch. Irland? Da mach‘ ich was Grünes, mit esoterisch verschnörkeltem Schriftzug! Da stellen sich eigentlich nur zwei Fragen: Wie nennt man nun ein Original, das aussieht wie seine eigene Fälschung? Prä-Plagiat? Und: ist das jetzt schon wieder Avantgarde? Man weiß ja nie. Schön ist aber auf jeden Fall anders.

Schweden

Schweden adidas

Irgendwie können sie ja nichts falsch machen, diese Schweden. Ein gelbes Trikot, mit glänzenden Querstreifen und blauen Elementen? Klingt schlimm – sieht aber erstaunlicherweise gar nicht mal so furchtbar aus. Sind es die Breite der Streifen und der Verzicht auf Spielereien an Kragen und Ärmeln, die trotz der Discounter-Farben für skandinavische Ruhe sorgt? Ist es ein außergewöhnlich guter Schnitt, der einen eher an Prada denken lässt als an Plastiktüte? Woran es auch liegt, es bleibt: ein hochwertiger Gesamteindruck. Auch dieses Trikot funktioniert mit ein bisschen Lametta vermutlich zu den aktuellen Gucci-Kollektionen. Aber wenn H&M jetzt eine Günstig-Version herausbringt – an dieser Stelle sei ein letztes Mal an den verheerenden Siegeszug des Vetements-DHL- Shirts erinnert – brauchen wir alle verdammt dunkle Sonnenbrillen während der EM.

Portugal

Potugal Nike

Portugal hat Cristiano Ronaldo. Und Cristiano Ronaldo hat weniger Körperfettanteil als ein Topmodel, kann spurten wie ein Profisprinter und springen wie ein NBA-Basketballer. Ja, vermutlich schlägt der Modellathlet im Lexikon unter „Cristiano Ronaldo“ nach, wenn er wissen will, wie er eigentlich auszusehen hätte. Ob das portugiesische Trikot deshalb ein geometrisches Muster auf seiner Vorderseite hat, das den Torso aller Teamkollegen optisch zumindest ein bisschen in Richtung Ronaldo rückt? Fest steht: Das portugiesische Trikot baut zwar auf dem gleichen Grundprinzip auf wie das französische und englische, setzt aber durch die Farbgebung ganz eigene Akzente. Und präsentiert sich stilistisch als eine sehr futuristische Version einer royalen Robe, in der so ziemlich jeder ziemlich gut aussehen dürfte. Sorry, Spanien – so geht das!

Island

Island errea

Island hat ja immer ein bisschen Außenseitercharme. Insofern hätte man sich bei diesem Trikot etwas mehr Exzentrik gewünscht. Aber gut, letztlich muss man Fußball spielen können in so einem Shirt, da verbieten sich trollkönigshafte Aufbauten à la Iris van Herpen oder Schwanenkörper à la Björk bei der Oscar-Verleihung 2001 (oder was auch immer man sonst so vom Durchschnitts-Isländer erwarten würde). Insofern haben sich die Isländer einen italienischen Ausrüster gesucht – was ja schon mal ein cleverer Schachzug ist – der wiederum auf einem zumindest originellen Nebenausläufer der Retro-Welle surft. Das isländische Trikot erinnert ein bisschen an Bowling-Shirts mit seinem Längsstreifen – den wiederum hat sonst keiner. Insofern: zumindest ein kleines bisschen isländischer Individualismus. Wenngleich ohne Feenstaub.

Österreich

Österreich Puma

Trotz zurückhaltendem Angang winken vom österreichischen Trikot dann doch wieder fröhlich die 80er Jahre. Wobei das diagonale Streifenmuster immerhin so geschickt angelegt ist, dass es von weitem fast wie eines dieser Muster aussieht, die Do-it-Yourself-Hipster gerne auf Blumentöpfe, Büroutensilien und anderes Einrichtungszubehör pinseln. Abgesehen davon macht es ohne zusätzliches Training breite Schultern und eine schmale Taille, was ja nie ganz schlecht ist. Von nahem aber schwappt die Retro-Welle – allerdings eine merkwürdig verspätete. Zumindest die Muster der 80er macht sonst eigentlich niemand gerade.

Ungarn

Ungarn adidas

Tja, so ist das in einer Demokratie: Man muss halt Kompromisse machen. Beziehungsweise: Sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen. Und der ist halt oft kein besonders wagemutiger Wurf. So geschehen auch beim ungarischen Nationaltrikot: Die Fans durften abstimmen, welcher Entwurf es wird. Die Version mit den witzigen Längsstreifen, die augenzwinkernd an amerikanische Baseball-Trikots erinnert? Oder die solide-schlichte Variante in reinem Dunkelrot, nur unterbrochen von ungewöhnlichen grünen Streifen an den Armen (und den weißen des Shirt-Herstellers, natürlich)? Es wurde natürlich Variante zwei. Schlicht ist zwar im Zweifel nie ganz schlecht – so auch im Fall dieses schön puristischen und dennoch durchdachten Designs. Bloß Witz und Widererkennungseffekt sucht man hier vergeblich. Aber wichtig ist ja letztlich auf dem Platz.