Bei der EURO 2016 in Frankreich treten erstmals 24 Mannschaften an. Neben den Spielern stehen auch einige Trainer gehörig unter Druck. Weltmeister-Coach Joachim Löw ist natürlich bekannt. Aber wer trainiert die anderen 23 Teams? Wir stellen die Übungsleiter kurz vor.

Frankreichs Nationalcoach Didier Deschamps AFP

Didier Deschamps (Frankreich)

Als Aktiver kann der 103-malige Nationalspieler Didier Deschamps (47) atemberaubende Erfolge vorweisen. Zweimaliger Meister mit Olympique Marseille, dreimaliger mit Juventus Turin, Pokalsieger mit Juve und später mit dem FC Chelsea. Er war gewann 1993 mit Marseille als erster französischer Verein die Champions League, holte diesen Titel auch 1996 mit Juve. Er war Kapitän der Weltmeistermannschaft 1998 im Endspiel und gewann 2000 auch die Europameisterschaft.



Seine Trainerlaufbahn begann er 2001 in Monaco, wo er sich für die Verpflichtung von Oliver Bierhoff stark machte. 2003 und 2010 wurde er zum Trainer des Jahres gewählt. Juventus Turin führte er nach dem Zwangsabstieg 2007 auf Anhieb wieder in die Serie A zurück. 2010 holte er mit Olympique Marseille den ersten Titel nach 17 Jahren. Seit 2012 ist er Trainer der Nationalmannschaft.

Rumäniens Trainer Anghel Iordanescu imago/Catalin Soare

Anghel Iordanescu (Rumänien)

Während zahlreiche Nationaltrainer nach der geglückten Qualifikation für die EM-Endrunde in Frankreich gefeiert wurden, ist Anghel Iordanescu in Rumänien nicht unumstritten. Obwohl seine Mannschaft die Qualifikation ungeschlagen überstand, musste sich der 66-Jährige Kritik gefallen lassen. Der Vorwurf: Seine Mannschaft spiele zu unattraktiv. Lediglich elf Tore in zehn Qualifikationsspielen untermauern diese These.



Für Iordanescu ist es bereits die dritte Amtszeit als Rumäniens Nationalcoach (1993 - 1998 und 2002 - 2004). Die EURO 2016 könnte für Iordanescu die Abschiedsvorstellung bedeuten.

Albaniens Trainer Giovanni De Biasi AFP

Gianni De Biasi (Albanien)

Gianni De Biasi hat in seiner Funktion als albanischer Nationaltrainer vielleicht so etwas wie seine Erfüllung gefunden. Als er im Dezember 2011 vom albanischen Verband als Nachfolger von Josip Kuze verpflichtet wurde, konnte wohl niemand ahnen, dass der Italiener so lange bleiben würde. Inzwischen besitzt er sogar die albanische Staatsangehörigkeit.



Mit der erstmaligen Qualifikation für eine EM-Endrunde sorgte der Fußballlehrer für den größten internationalen Erfolg der Skipetaren. In seinem Heimatland agierte De Biasi als Coach unter anderem beim FC Turin (insgesamt dreimal), Udinese Calcio, dem FC Modena und Brescia Calcio. Auch in Spanien bei UD Levante sammelte er Erfahrung.

Vladimir Petkovic AFP

Vladimir Petkovic (Schweiz)

Die Fußstapfen seines Vorgängers Ottmar Hitzfeld sind groß - und bisher konnte der Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic sie noch nicht ausfüllen. Noch immer fremdeln die Eidgenossen mit ihrem im ehemaligen Jugoslawien geborenen Coach.



Die mit vielen hochtalentierten Spielern gespickte Nationalmannschaft mühte sich durch die EM-Qualifikation. Nicht nur für die Schweizer Nati, auch für Petkovic selbst geht es daher in Frankreich um viel. Zwar wurde sein Vertrag bereits bis zur WM in Russland verlängert, doch sollten die Schweizer in der Gruppe ausscheiden, fordern schon jetzt erste Stimmen die Entlassung des Trainers.

Die Trainer der Gruppe B

Englands Nationalcoach Roy Hodgson REUTERS

Roy Hodgson (England)

Es hätte nicht viel gefehlt, und Roy Hodgson wäre vor 16 Jahren Bundestrainer geworden. Nach der vergeigten WM 1998 sollte der damalige Coach der Blackburn Rovers „Bundes-Berti“ Vogts beerben. „Aber Franz Beckenbauer, der einen riesigen Einfluss in Deutschland hatte, hat es blockiert“, sagte Hodgson einmal.



Die Three Lions, die er seit Mai 2012 betreut, könnten davon nur lernen. Das taten sie spätestens nach dem blamablen Vorrunden-Aus unter Hodgson bei der WM 2014. Der 68-Jährige setzte seine Verjüngungskur fort und lehrte sogar Vorbild Deutschland das Fürchten.



Hodgson ist auf der Insel, auch wegen seines unglamourösen Auftretens, beliebt. „Er ist von der Sorte Mensch, wie es im öffentlichen Leben mehr geben sollte.“

Russlands Coach Leonid Slutsky imago/ITAR-TASS

Leonid Sluzki (Russland)

Im Juni 2015 schien Russland die Qualifikation für Frankreich zu verspielen, doch dann tauschten die Russen Fabio Capello gegen Leonid Sluzki aus - und die Sbornaja spielte wie verwandelt. Mit vier Siegen aus den letzten vier Quali-Spielen gelang doch noch der Sprung nach Frankreich.



Die Spieler wollen mit Sluzki, der seine vielversprechende Karriere als Torwart jäh beenden musste, nachdem er beim Retten einer Katze aus dem Baum des Nachbarn fiel, auch auf dem Weg zur Heim-WM 2018 unbedingt weiterarbeiten.

Der waliser Trainer Chris Coleman REUTERS

Chris Coleman (Wales)

Nach seinem Pflichtspieldebüt als Teammanager von Wales vor knapp vier Jahren war Chris Coleman eigentlich schon wieder am Ende. Denn nach einem 1:6-Debakel in Belgrad gegen Serbien forderten die Medien umgehend einen neuen Coach.



Doch der Ex-Nationalspieler arbeitete sich Schritt für Schritt mit seinen Schützlingen aus der schweren sportlichen Krise heraus. Und nachdem der 45-Jährige die erste erfolgreiche WM-Qualifikation für den Fußballzwerg Wales überhaupt unter Dach und Fach gebracht hatte, waren alle Kritiker verstummt.

Nationaltrainer der Slowakei: Jan Kozak AFP

Jan Kozak (Slowakei)

Jan Kozak überließ nichts dem Zufall. Um bei der ersten EM-Teilnahme der slowakischen Fußballer überhaupt eine gute Rolle zu spielen, begann er schon im März mit der Vorbereitung. „Ihre Spielweise ist ähnlich, wir wollen den britischen Fußball studieren“, begründete er die Tests unter anderem gegen Irland und Nordirland. Denn bei der Endrunde treffen die Slowaken auch auf Wales und vor allem England.



Im Vergleich zu seinen Schützlingen ist Kozak übrigens ein alter Hase. Mit der Tschechoslowakei hatte der frühere Mittelfeldspieler an der EM 1982 und der WM 1982 teilgenommen. Im Jahr zwischen den beiden Events wurde er in der Tschechoslowakei zum Fußballer des Jahres gekürt.

Die Trainer der Gruppe C

Bundestrainer Joachim Löw dpa

Joachim Löw (Deutschland)

Silbernes Lorbeerblatt, Trainer des Jahres, FIFA-Trainer des Jahres, Weltnationaltrainer, Deutscher Medienpreis: Nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 konnte sich Bundestrainer Joachim Löw vor Ehrungen kaum retten.



Löw, der Jürgen Klinsmann 2006 beerbte, würde einen solchen Feiermarathon gerne noch einmal erleben. Und zwar nach dem vierten EM-Titel für Deutschland, den er zwei Jahre nach dem Triumph in Brasilien ohne Wenn und Aber anstrebt.

Ukraines Trainer Mikhail Fomenko AFP

Michail Fomenko (Ukraine)

Wohl kaum ein anderer Trainer wird bei der EM in Frankreich derart im Schatten seines Assistenten stehen wie Michail Fomenko. Denn der Co-Trainer von DFB-Auftaktgegner ist kein Geringerer als Idol Andrej Schewtschenko.



Fomenko ist das größtenteils egal, im Alter von 67 Jahren braucht er den ganzen Medienrummel nicht mehr. Vielleicht hört er nach der EM nach vier Jahren im Amt auch auf, und dann könnte der ukrainische Rekordtorschütze Schewtschenko bereits wichtige Turniererfahrungen im Trainerjob gesammelt haben.



Und bei Fomenko gibt es viel zu lernen. Der 24-malige Nationalspieler für die damalige UdSSR, der die Ukraine nach der enttäuschenden Heim-EM 2012 übernahm, hat die erste sportliche Qualifikation der Ukraine für eine EURO mit einem einfachen, aber klaren Rezept geschafft: Hinten sicher stehen, vorne schnell kontern.

Polens Nationalcoach: Adam Nawalka dpa

Adam Nawalka (Polen)

Adam Nawalka neigt zum Fluchen. „Jezus Maria“ peitscht es über den Trainingsplatz, wenn dem Coach der polnischen Nationalmannschaft die Pässe zu lasch oder die Schüsse zu ungenau sind. Seit dem 26. Oktober 2013 trägt der inzwischen 58-Jährige die Verantwortung für die Bialo-Czerwoni - die Weiß-Roten.



Und insbesondere in der EM-Qualifikation kann der Mann aus Krakau auf eine starke Entwicklung verweisen. Am 11. Oktober 2014 führte er beim 2:0 im Stadion Narodowy in Warschau sein Team zum ersten Sieg einer polnischen A-Nationalmannschaft gegen Deutschland. Am Ende landeten die Polen in der Qualifikation nur einen Punkt hinter dem Weltmeister auf Rang zwei. 2015 wurde Nawalka gleich von zwei polnischen Sportgazetten zum „Trainer des Jahres“ gekürt.

Nord Irlands Coach Michael O Neill imago/Sportimage

Michael O'Neill (Nordirland)

Dass Michael O'Neill ein großes Stück nordirischer Fußballgeschichte schreiben würde, hätte man bei seinem Amtsantritt als Nationalcoach im nasskalten Dezember 2011 wohl kaum gedacht. Zu ernüchternd waren seine ersten Ergebnisse - einem 0:3 gegen Norwegen im Februar 2012 folgte ein 0:6 im Juni in den Niederlanden - fast schon logisch, dass die Nordiren bei Deutschlands WM-Triumph 2014 in Brasilien nur zuschauten.



Doch der Verband hielt an O´Neill fest, verlängerte dessen Vertrag im November 2013 vorzeitig, und der Coach zahlte das Vertrauen zurück. Der folgende, kaum für möglich gehaltene Umschwung, mit der Qualifikation für die EURO in Frankreich (10. Juni bis 10. Juli) als strahlendem Höhepunkt kann getrost als eine der größten Sensationen im europäischen Fußball der vergangenen Jahre bezeichnet werden.

Die Trainer der Gruppe D

Will mit Spanien den Titel verteidigen: Vicente del Bosque AFP

Vicente del Bosque (Spanien)

Dass nach der EURO Schluss sein wird als spanischer Nationaltrainer, hat Vicente del Bosque schon vor langer Zeit entschieden. Er wolle nicht an seinem Posten kleben und sei auch „eine Frage der Gesundheit“, hieß es bereits in seiner im Dezember erschienenen Biografie. Manch einer wünschte sich angesichts des peinlichen Vorrunden-Ausscheidens bei der WM 2014, der 65-Jährige hätte seinen Abschied vorgezogen.



Hohe Verdienste hat der Routinier, dem 2011 von König Juan Carlos I. der Adelstitel Marqués verliehen wurde. Er wiederholte 2012 den EM-Triumph von Vorgänger Luis Aragonés und machte Spanien 2010 erstmals zum Weltmeister. Die Favoritenbürde für diese EM hat er energisch an Frankreich weitergeschoben. Doch man kann sicher sein: Marqués del Bosque will sich mit einem Triumph nach acht Jahren verabschieden.

Tschechiens Trainer Pavel Vrba REUTERS

Pavel Vrba (Tschechien)

Alleine die Qualifikation für die EURO in Frankreich war für Pavel Vrba schon ein riesiger Erfolg. Seit dem 1. Januar 2014 ist der 52-jährige Vrba nun jedoch im Amt und konnte in dieser Zeit voll überzeugen. Nach der verpatzten Qualifikation für die WM 2014 und dem Rücktritt seines Vorgängers Michal Bílek geht es mit der Reprezentace wieder bergauf.



Etwa 300.000 Euro Ablösesumme ließ es sich der Verband kosten, Vrba von seinem vorherigen Arbeitgeber Viktoria Pilsen loszueisen. Bislang war es die richtige Entscheidung, bei seinem ersten großen Turnier soll nun zumindest die Vorrunde überstanden werden. Fünf Jahre arbeitete Vrba zuvor in Pilsen und verdiente sich dort viermal die Auszeichnung als Tschechiens Trainer des Jahres, eine weitere folgte im ersten Jahr als Nationalcoach.

Türkei-Trainer Fatih Terim AFP

Fatih Terim (Türkei)

Sie nennen ihn den „Imperator“ und den, der niemals aufgibt. Der türkische Nationaltrainer Fatih Terim hat sich in seinen knapp drei Jahrzehnten als Coach sicher nicht überall Freunde gemacht - aber in seinem Heimatland gilt der 62-Jährige als unumstrittene Ikone.



Der Vater des Erfolgs von der Endrunde 2008 wie heute: Terim. Der frühere Profi, der zehn Jahre selbst das Nationaltrikot getragen hatte, trainiert die Türkei bereits zum dritten Mal. Er führte sie 1996 zur ersten EM-Teilnahme überhaupt, sorgte 2008 für die Sensation und führte nun sein Land nach der verpassten Qualifikation für die WM 2014 wieder in die Erfolgsspur.



Zwischendurch gewann er mit Galatasaray Istanbul den UEFA-Cup (2000). Bereits jetzt stören Spekulationen die Vorbereitung, Terim könne nach der EURO in den Klubfußball zurückkehren. Seinem Ruf in der Türkei würde das aber kaum schaden.

Kroatiens Trainer Ante Cacic imago/Pixsell

Ante Cacic (Kroatien)

Die Erfolge von Ante Cacic im Klubfußball sind übersichtlich. Mit Dinamo Zagreb wurde der Trainer 2012 kroatischer Meister und Pokalsieger und erreichte die Gruppenphase der Champions League.



Kroatischer Nationaltrainer ist Cacic erst seit September. Als das Aus in der EM-Qualifikation drohte, wurde der frühere Bundesliga-Profi Niko Kovac entlassen. Cacics Verpflichtung war äußert umstritten, denn er gilt als „Haustrainer“ des mächtigen Dinamo-Präsidenten Zdravko Mamic, gleichzeitig Vize im nationalen Verband HNS.



Doch der sportliche Erfolg ließ die Kritik leiser werden. Mit Siegen gegen Bulgarien (3:0) und Malta (1:0) löste Cacic doch noch das Ticket für die EURO in Frankreich. Auch in den Länderspielen danach blieb er ungeschlagen. Doch richtig glücklich scheint mit Cacic als Nationaltrainer kaum jemand zu sein.

Die Trainer der Gruppe E

Belgiens Trainer Marc Wilmots dpa

Marc Wilmots (Belgien)

„Willi, das Kampfschwein“ weiß, wie man Titel gewinnt. Seinen Ehrennamen auf Schalke verdiente sich Marc Wilmots mit aufopferungsvollem Einsatz, zur Klublegende wurde aber auch durch zwei ganz wichtige Treffer: 1997 traf der Offensivspieler im Finale des UEFA-Cups gegen Inter Mailand zunächst zum 1:0-Sieg im Hinspiel, im Rückspiel verwandelte er den entscheidenden Elfmeter zum Titelgewinn.



Die Roten Teufel sind so stark wie zuletzt Anfang der 80er-Jahren, Wilmots betreut eine „Goldene Generation“ mit Ausnahmekönnern wie Kevin De Bruyne und Eden Hazard, und der Trainer wird als Architekt des neuen belgischen Fußballs gefeiert. Bei der WM 2014 in Brasilien kam erst im Viertelfinale gegen den späteren Endspielteilnehmer Argentinien das Aus, in Frankreich zählen die Belgier nun zu den Mitfavoriten. „Willi, das Kampfschein“ soll es noch einmal richten.

Italiens Coach Antonio Conte dpa

Antonio Conte (Italien)

Über Antonio Conte und der italienischen Nationalmannschaft schwebte lange Zeit ein Damoklesschwert. Dem scheidenden Coach der Squadra Azzurra wurde vorgeworfen, in seiner Zeit als Trainer beim AC Siena von 2010 bis 2011 Manipulationen nicht gemeldet zu haben.



Am Ende wurde der Coach aber freigesprochen. Wäre Conte verurteilt werden, hätte er seinen Arbeitsplatz wohl noch früher als geplant verloren. So hängt der 46-Jährige erst nach der EM-Endrunde seinen Job beim viermaligen Weltmeister an den Nagel und wird den FC Chelsea übernehmen.



Nach nur zwei Jahren im Amt hat Conte genug vom Trainerjob beim Europameister von 1968. Dass sich der Verband FIGC bei vielen Problemstellungen nicht gegen die Klubs durchsetzen konnte, war Conte ein zu großer Dorn im Auge. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Irlands Coach Martin O'Neill dpa

Martin O'Neill (Irland)

Martin O'Neill (64) wuchs in Nordirland auf. Nach nur sieben Spielen für Lisburn Distillery wechselte er 1971 zu Nottingham Forest, wo er den Großteil (bis 1981) seiner Spieler-Karriere (u.a. 64 Länderspiele für Nordirland) verbrachte. Als Trainer war er vor seiner Ernennung zum irischen Nationaltrainer Ende 2013 jeweils mehrere Jahre beim neuen englischen Meister Leicester City, bei Celtic Glasgow sowie bei Aston Villa.



O'Neill war der Wunschkandidat des Irischen Verbandes FAI für die Nachfolge von Giovanni Trapattoni, schockierte die Funktionäre allerdings gleich mit seiner Forderung, den früheren Kapitän Roy Keane als Assistenten zu bekommen. Beide bilden ein sehr erfolgreiches Gespann.



Das Duo wird dafür gelobt, den „Boys in Green“ neuen Teamgeist eingehaucht zu haben. Für den Fußball opferte O'Neill eine Karriere als Kriminologe. Das dafür erforderliche Jurastudium brach er ab.

Schwedens Nationaltrainer Erik Hamren dpa

Erik Hamrén (Schweden)

Geliebt wurde Erik Hamrén in Schweden nie, respektiert dafür umso mehr. Vor allem, weil er sieben Jahre lang skandalfrei mit Zlatan Ibrahimovic auskam. Auch dank eines Kniffs: „Meine beste Entscheidung war es, Zlatan zum Kapitän zu machen“, sagt der 58-Jährige schon jetzt über seine Zeit als schwedischer Nationaltrainer, die nach der EM endet.



Im November 2009 übernahm Hamrén als Nachfolger von Lars Lagerbäck die Tre Kronor. Nach dem Vorrunden-Aus bei der EM 2012 stand Hamrén ebenso in der Kritik wie nach der verpassten WM 2014.



Erfolge hat Hamrén vor allem in Skandinavien gesammelt: In Schweden wurde er mit AIK Solna (1996, 1997) und Örgryte (2000) Pokalsieger, in Dänemark mit Aalborg (2008) und in Norwegen mit Trondheim (2009) Meister. Gut möglich, dass Hamrén künftig wieder als Vereinstrainer arbeitet.

Die Trainer der Gruppe F

Portugals Trainer Fernando Santos dpa

Fernando Santos (Portugal)

Fernando Manuel Costa Santos, geboren 1954 in Lissabon, Karriere-Ende als Fußballer mit 21, steht vor einer schwierigen Aufgabe. Seine Mannschaft altert, ohne dass junge Spieler mit Macht nachdrängen. Dennoch: Santos ist viel zuzutrauen.



Er führte Griechenland ins Viertelfinale der EM 2012, wo er an Deutschland scheiterte, anschließend schaffte er es mit den Griechen zur WM 2014 und kam bis ins Achtelfinale. Dort reagierte er vor dem Aus im Elfmeterschießen gegen Costa Rica so impulsiv, dass er für acht Spiele gesperrt wurde.

Islands Coach Lars Lagerback AFP

Lars Lagerbäck (Island)

Das Beste zum Schluss - so lautet das Motto von Lars Lagerbäck, dem schwedischen Trainer der isländischen Nationalmannschaft. Nach 39 Jahren als Coach wird sich der 67-Jährige nach der Europameisterschaft in Frankreich wohl in den Ruhestand verabschieden - zuvor soll es aber ein letztes großes Hurra geben.



Mit Fußballzwerg Island will Lagerbäck das Turnier rocken. Ein Volksheld ist Lagerbäck auf der Vulkaninsel schon jetzt. 2011 hatte er, der als Aktiver selbst nie höher als in der dritten schwedischen Liga spielte, das Team auf Platz 108 der Weltrangliste übernommen. Nach der erstmalige Qualifikation für die EM liegt Island auf Rang 35.



Sein bisheriger Assistent Heimir Hallgrimsson wird das isländische Team nach der EM übernehmen.

Österreichs Coach Marcel Koller dpa

Marcel Koller (Österreich)

Marcel Koller war heiß begehrt. Sein Heimatland Schweiz wollte ihn verpflichten, auch aus der deutschen Bundesliga soll es Interesse gegeben haben. Doch der 55-Jährige wird seine Erfolgsstory mit Österreich mindestens bis 2017 fortschreiben. Im März verlängerte Koller seinen Vertrag mit dem Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB).



Sollte der Schweizer, der unter anderem den 1. FC Köln und den VfL Bochum betreute, mit der rot-weiß-roten Mannschaft das Ticket zur WM 2018 in Russland lösen, verlängert sich der Kontrakt sogar bis nach der Weltmeisterschaft 2022. Koller hatte Österreichs Auswahl im November 2011 übernommen.

Ungarns Trainer Bernd Storck AFP

Bernd Storck (Ungarn)

Allzu große Begeisterung schlug Bernd Storck nicht gerade entgegen, als er im Juli 2015 von Pal Dardai das Amt des ungarischen Nationaltrainers übernahm. Als Dardai zugunsten seines Zweitjobs beim Bundesligisten Hertha BSC um Freistellung bat, übernahm der langjährige Bundesliga-Assistenzcoach das Traineramt - mit Erfolg.



Nicht zuletzt dank einiger unpopulärer Personalentscheidungen Storcks schaffte Ungarn in den Playoffs gegen Norwegen die erste Qualifikation für eine EM-Endrunde seit 1972. Zum Lohn wurde der Vertrag des gebürtigen Westfalen zusammen mit dem seines Co-Trainers Andreas Möller bis 2018 verlängert.