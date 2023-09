Köln -Zwei Tage vor dem Spiel der isländischen Fußballer gegen das Gastgeberland Frankreich liegen die Nerven auf der Insel blank. Da klammert man nach jedem Strohhalm, der Hinweise auf einen Sieg geben könnte. Manchmal tut es sogar ein Kaffeefleck. So macht gerade eine dreckige Tasse Schlagzeilen in Island.

Das aufregende Ereignis lautet zusammengefasst in etwa so: In der leeren Tasse einer Isländerin ist in den Kaffeeschlieren klar der Umriss Islands zu erkennen gewesen. Sie schwöre, sie habe nicht eigens in die Kaffeetasse geschaut, um die Zukunft darin zu lesen, wie ihre Mutter das früher getan habe, beteuert die Isländerin. Sondern einfach nur so während des Trinkens vor der Arbeit zufällig reingeguckt – mit sensationellem Ergebnis.

Damit scheint für sie und ihre Landsleute nicht nur klar, wie das Spiel gegen Frankreich am Sonntag ausgeht. Die Überschrift eines Artikels über die „Sensation“ behauptet sogar noch mehr: „Achtung, Gänsehaut! Das hier beweist, dass Island die EM gewinnen wird.“

Man habe das Foto von der schmutzigen Tasse zahlreichen Wahrsagerinnen und Wahrsagern im Land gezeigt, erklärt die Autorin. Alle hätten übereinstimmend gesagt, dies sei ein klarer Hinweis auf den EM-Sieg Islands, zumal der Kaffeefleck in Inselform ziemlich weit oben am Rand der Tasse angesiedelt sei. „Die Kaffeetasse lügt nicht“, heißt es in dem Artikel. „Wer tief in seinem Herzen daran glaubt, dass Island die EM gewinnen kann, sollte diesen Artikel teilen“, schließt die Autorin ihren Artikel. Machen wir doch glatt!